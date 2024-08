Disponibilidad general de Red Hat OpenStack en OpenShift

Las empresas que suelen operar a gran escala se ven obligadas a gestionar constantemente nuevos niveles de complejidad a medida que los sectores a los que atienden se van transformando.

Redacción T21 / 27.08.2024 / 9:28 am

Red Hat, Inc., el proveedor líder mundial de soluciones open source, anunció hoy la disponibilidad general de Red Hat OpenStack Services on OpenShift*, la última versión principal de Red Hat OpenStack Platform. Se trata de un importante avance en cuanto a la forma en que las empresas, en particular los proveedores de servicios de telecomunicaciones, pueden unificar mejor las redes tradicionales y las nativas de la nube en una única estructura de red modernizada. Red Hat OpenStack Services on OpenShift presenta una nueva opción para que las organizaciones puedan replantearse sus estrategias de virtualización, dado que facilita el escalamiento, la actualización y el agregado de recursos a sus entornos de nube.

“La dedicación de Red Hat a OpenStack queda demostrada a través de nuestros grandes aportes al proyecto, nuestro liderazgo en la comunidad OpenStack y nuestro enfoque en ofrecer soluciones OpenStack de grado empresarial a nuestros clientes. Esta dedicación debe evolucionar a la par de las necesidades de nuestros clientes y Red Hat OpenStack Services on OpenShift ayudará a brindar a nuestros clientes OpenStack una plataforma de aplicaciones más unificada y flexible”, comentó Chris Wright, vicepresidente sénior de ingeniería global y director de tecnología, Red Hat.

Para que su esfuerzo rinda frutos, necesitan crear infraestructuras de red modernas que puedan escalar hacia el edge mediante un escalamiento de recursos automatizado, con una arquitectura de alto rendimiento que optimice el aprovechamiento de los recursos dondequiera que se encuentren las aplicaciones. Para lograr estos objetivos, las infraestructuras subyacentes deben ser capaces de combinar aplicaciones virtualizadas tradicionales con aplicaciones nativas de la nube más modernas.

Con Red Hat OpenStack Services on OpenShift, las organizaciones podrán gestionar la complejidad para realizar implementaciones más rápidas y simplificadas, tanto de aplicaciones virtualizadas como nativas de la nube, desde el núcleo hasta el edge, todo en un solo lugar. Red Hat OpenStack Services on OpenShift puede implementar nodos informáticos cuatro veces más rápido que antes, en comparación con Red Hat OpenStack Platform 17.1**. Los beneficios adicionales incluyen los siguientes: