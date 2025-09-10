Redes inteligentes para la era de la IA

NTT DATA y Cisco impulsan la modernización de infraestructuras críticas para acelerar la transformación empresarial con inteligencia artificial.

Redacción T21 / 10.09.2025 / 10:02 am

Nuevo estudio patrocinado por NTT DATA y Cisco orienta la modernización de redes para la transformación con IA

NTT DATA, líder global en servicios digitales y tecnológicos, y Cisco presentaron hoy un nuevo informe de IDC patrocinado por ambas compañías: Wired for Intelligence: A CIO Guide to Enterprise Networking for AI. Este estudio ofrece orientación estratégica para las organizaciones que buscan acelerar su transformación mediante la modernización de su infraestructura de red.

A medida que las organizaciones integran la IA en un número cada vez mayor de aplicaciones —desde la manufactura y la salud hasta los servicios financieros—, la demanda de redes rápidas, de baja latencia y seguras está creciendo exponencialmente. Las infraestructuras heredadas ya no son suficientes para soportar la escala y la complejidad de las cargas de trabajo impulsadas por la IA. NTT DATA y Cisco están respondiendo a esta transformación ayudando a los clientes a evolucionar de arquitecturas obsoletas hacia una infraestructura inteligente y adaptable capaz de impulsar la innovación con IA.

“Como líderes del mercado, NTT DATA y Cisco están en una posición privilegiada para ayudar a los clientes a modernizar las bases de su infraestructura digital para la era de la IA. La red existe como un catalizador para el crecimiento, y las organizaciones pueden abrir nuevas posibilidades y lograr una transformación empresarial impulsada por la IA a gran escala”, señaló Dilip Kumar, Global Head de Technology Solutions en NTT DATA, Inc.

La base crítica que impulsa el crecimiento basado en la IA

El estudio destaca que la modernización de redes es fundamental para el éxito de la IA. Más del 78% de las empresas afirman que las capacidades de red son 'importantes' o 'muy importantes' al seleccionar proveedores para la infraestructura de GenAI. Esto resalta la necesidad de redes capaces de gestionar y proteger cargas de trabajo de IA en rápida expansión, al mismo tiempo que administran con facilidad clústeres complejos de entrenamiento, inferencia y almacenamiento de IA. A la vez, la modernización integra la IA en las operaciones de red mediante configuraciones impulsadas por IA, detección de anomalías, capacidades de autorrecuperación y monitoreo inteligente, lo que acelera la resolución de incidentes y mejora la experiencia del usuario. Sectores como manufactura, salud y servicios financieros ya están aprovechando la IA en redes para aumentar la eficiencia operativa, garantizar una conectividad segura y reducir costos.

"La modernización de redes va más allá de reemplazar hardware obsoleto; permite que las empresas lideren en un mundo impulsado por la IA”, comentó Brink Sanders, Senior Vice President de Global Networking Sales en Cisco. “Nuestra asociación con NTT DATA equipa a los clientes con la tecnología y la experiencia necesarias para construir redes seguras y conectadas”, añadió el ejecutivo.

“La red de tu organización puede impulsar o frenar su transformación con IA. Es fundamental superar los desafíos de las tecnologías de red heredadas. Este IDC InfoBrief ofrece a las organizaciones los pasos necesarios para convertir la red empresarial de un obstáculo en una ventaja competitiva”, afirmó Chris Barnard, Vice President de European Telecoms and Infrastructure en IDC.

NTT DATA impulsa la modernización de redes con servicios inteligentes

La amplia gama de servicios inteligentes de NTT DATA ayuda a los clientes a modernizar su infraestructura digital y construir redes seguras. Estos servicios abarcan todo el ciclo de vida: desde consultoría y adquisición estratégica hasta servicios profesionales, soporte y servicios gestionados, para que las organizaciones puedan modernizarse y desbloquear todo el potencial de la IA.

Con muchas empresas actualizando su hardware ante la aparición de la IA, los servicios de NTT DATA están diseñados para responder a este momento crítico:

Consultoría: Orientación estratégica para alinear la modernización de la infraestructura con los objetivos de IA.

Orientación estratégica para alinear la modernización de la infraestructura con los objetivos de IA. Estrategia de adquisición tecnológica: Recomendación y aprovisionamiento de la tecnología adecuada para transformar la infraestructura y prepararla para la IA.

Recomendación y aprovisionamiento de la tecnología adecuada para transformar la infraestructura y prepararla para la IA. Servicios profesionales: Diseño e implementación de redes escalables, seguras y de alto rendimiento.

Diseño e implementación de redes escalables, seguras y de alto rendimiento. Servicios de infraestructura definida por software (SDI): Impulso de resultados empresariales mediante la adopción de automatización y agentes de IA en las operaciones de TI y la optimización de licencias.

Impulso de resultados empresariales mediante la adopción de automatización y agentes de IA en las operaciones de TI y la optimización de licencias. Servicios de adopción: Maximización del valor de la infraestructura a través de mayor adopción de software, mejora continua y gestión del cambio.

Maximización del valor de la infraestructura a través de mayor adopción de software, mejora continua y gestión del cambio. Servicios de red gestionados: Gestión integral de la red para garantizar un flujo de datos fluido desde el edge hasta la cloud, minimizando la latencia y mejorando la respuesta de las aplicaciones.

Recientemente, NTT DATA lanzó servicios de infraestructura definida por software (SDI) impulsados por IA para productos de Cisco, con el objetivo de ofrecer automatización inteligente e insights en tiempo real para optimizar la infraestructura, reducir costos y generar resultados empresariales.

IDC InfoBrief: Wired for Intelligence: A CIO Guide to Enterprise Networking for AI, patrocinado por NTT DATA y Cisco, doc #EUR253592825, julio 2025.