Regalos navideños tecnológicos de Huawei para toda la familia

Redacción T21 / 16.12.2025 / 10:31 pm

Esta temporada aprovecha descuentos de hasta el 60% en diversos productos de Huawei.

Además, podrás llevarte más regalos al comprar alguno de estos productos en la HUAWEI Online Store.

La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina, y es momento de ir planeando los regalos para nuestros seres queridos, pero, aunque lo hacemos cada año, siempre viene el mismo dilema… ¿qué voy a regalar? Pero no te preocupes, porque aquí tienes una lista con los regalos perfectos para cada miembro de tu familia, y además puedes aprovechar las promociones disponibles en la HUAWEI Online Store por la temporada.

HUAWEI WATCH GT 6 Series: para los más fitness de la familia

Huawei lleva años perfeccionando sus relojes enfocados en salud y fitness, y los WATCH GT 6 Series son el resultado de años de mejoras, de hecho, la prestigiosa revista Times calificó al HUAWEI WATCH GT 6 Pro como uno de los mejores inventos del año. Y es que toda la serie es perfecta para aquellos que hacen ejercicio de manera regular, quieren saber más detalles sobre su salud, y sobre todo, es ideal para aquellas personas que aman andar en bici, tanto de manera casual como profesional, pues son los primeros smartwatches del mundo con un potenciómetro virtual integrado, el cual permite conocer la potencia de pedaleo al ir en bicicleta.

Los WATCH GT 6 Series también son compatibles con más de 100 modos de entrenamiento, son resistentes al agua, pueden medir tu estado emocional en sólo 10 minutos, ofrecen ejercicios de relajación desde el reloj, cuentan con una función de detección de caídas accidentales, realizan mediciones avanzadas de salud como el electrocardiograma o detección de arritmias, pero lo mejor de todo, es que son los smartwatches de Huawei con la mayor autonomía hasta ahora, pues los modelos de 46 mm pueden ofrecer hasta 2 semanas de uso con una sóla carga, mientras que el modelo de 41 mm alcanza los 7 días de autonomía con una carga.

Respecto a los tamaños, la serie está dividida en 2 tamaños, el modelo de 41 mm, fabricado en acero inoxidable, que es más estilizado y pensado para muñecas más delgadas y pequeñas, y el de 46 mm cuya versión Pro está fabricada en titanio de grado aeroespacial para hacerlo más resistente a golpes y corrosión.

Los HUAWEI WATCH GT 6 Series están disponibles en una amplia gama de colores, son compatibles con Android y iOS, y su precio comienza desde los S/ 669 en el modelo de 41 mm y S/ 769 en la versión estándart hasta los S/ 1269 en su versión Pro de 46 mmm.

HUAWEI WATCH D2: perfecto para estar pendiente de la salud de los mayores

Por desgracia, se estima que en Latinoamérica 3 de cada 10 personas sufre hipertensión, y afecta más a las personas con más de 65 años, de ahí que muchos de los papás o abuelos en la familia tengan que estar más pendientes de su presión arterial. Y si en tu familia alguien sufre de hipertensión, puedes sorprenderlo con un regalo que no sólo lo va a sorprender, sino que hasta podrías hacerle la vida más cómoda, pues el WATCH D2 es el primer y único smartwatch del mundo capaz de medir la presión arterial al nivel de los tensiómetros tradicionales.

El reloj cuenta con un mecanismo de bolsa de aire mecánica incluida en la correa que mide con alta precisión la presión arterial. De hecho, es catalogado como un dispositivo MAPA (de Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial), por lo que puede realizar un seguimiento contínuo de la presión arterial durante 24 horas y en intervalos que van de los 15 a los 60 minutos. Además, ha sido diseñado de acuerdo con las normas internacionales de certificación establecidas por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI), la Sociedad Europea de Hipertensión y la ISO 2018.

El HUAWEI WATCH D2 está disponible en colores Dorado, Negro y Azul, y su precio es de S/ 999, y también es compatible con teléfonos Android y iOS.

HUAWEI WATCH Ultimate 2: para el más elegante de la familia o con espíritu aventurero

El WATCH Ultimate 2 es perfecto para el papá o abuelo que viste elegante a cualquier lugar al que va, ya que su cuerpo está compuesto por metal líquido a base de circonio, un material utilizado en relojes de lujo de alta gama y naves aeroespaciales. Está disponible en colores Azul y Negro; el primero tiene un diseño inspirado en las profundidades del océano con su bisel azul y blanco y correa de caucho tejida con ondulado azul y blanco y acabado con textura 3D; por otro lado, el Negro está inspirado en la aventura, con bisel de cerámica negro, correa de caucho hueco y llamativos detalles en color rojo.

Pero lo que hace especial a este modelo, es que es el primer smartwatch de Huawei capaz de sumergirse hasta 150 metros de profundidad, por lo que funciona muy bien para buceo, incluso cuenta con un mecanismo de comunicación acuática por sonar. Y, para los que prefieren deportes al aire libre, su Modo expedición es perfecto para largas travesías, ofreciendo datos clave en el momento indicado: carga de la batería, fecha, tiempo de exploración, frecuencia cardiaca y la distancia recorrida. Y, si son de los que salen a jugar Golf con los amigos, el reloj es compatible con el Modo Golf, por lo que permite descargar y visualizar más de 15,000 campos de golf en todo el mundo, e incluye una interfaz con detalles e información en tiempo real de los campos, tiros y puntuación en el juego.

El HUAWEI WATCH Ultimate 2 tiene un precio de S/ 2999, y también es compatible con teléfonos Android y iOS.

HUAWEI Pura 80 Ultra: para los amantes de la fotografía y los conciertos

Este fue otro producto de Huawei catalogado por la revista Times como uno de los mejores inventos del año, y si lo recomendamos como el mejor regalo para amantes de la fotografía, es porque la empresa especializada en cámaras e imagen, DXOMARK, catalogó la cámara del HUAWEI Pura 80 Ultra como la mejor del mundo en un smartphone.

Y si la fotografía poco importa pero quieres realmente sorprender a alguien que va a conciertos varias veces al año, este también es de los mejores teléfonos del mercado, pues cuenta con un zoom que incluso iguala al de muchas cámaras réflex. Esto gracias a su Cámara Telefoto Dual Alternable que combina 2 telefotos en una misma cámara, y ofrece un zoom con teléfono de hasta 10 aumentos, lo cual permite ver con cercanía, claridad y nitidez elementos que están a cientos de metros de distancia.

El HUAWEI Pura 80 Ultra está disponible en colores Negro y Dorado, y su precio es de S/ 6399, mucho menos de lo que cuesta comprar una cámara réflex y un lente telefoto por separado.

HUAWEI nova 14 Pro: para los que sueñan con ser influencers

El HUAWEI nova 14 Pro es perfecto para los jóvenes que aman las redes sociales, que vlogean y comparten mucho contenido. Lo primero que destaca es su cámara Selfie Dual para retratos de 50 MP con zoom óptico de 2x, zoom digital de hasta 5x, para selfies con gran nivel de detalle y enfoque rápido y preciso.

También es el primer teléfono de la serie nova con Cámara Ultra Chroma, la cual se estrenó en el HUAWEI Mate X6, y en la serie Pura 80. De hecho, tener esta cámara le permite al teléfono obtener una precisión de color mejorada, y su función de Video Doble Vista permite crear videos originales y divertidos usando dos cámaras del teléfono de manera simultánea.

Y para que siempre tengan la fotografía perfecta, el teléfono cuenta con funciones de IA que permiten borrar elementos de las fotografías, y hasta conseguir el mejor rostro de cada integrante en una foto grupal, para que puedan conseguir la foto perfecta para redes sociales.

El HUAWEI nova 14 Pro está disponible en colores Azul, Blanco y Negro por S/ 1999.

HUAWEI FreeClip: los audífonos que también son un accesorio de moda

Los FreeClip son el regalo ideal para casi cualquier persona, sobre todo para quien busque unos audífonos súper cómodos, y que no tenga que introducir dentro de sus oídos, como muchos de los TWS del mercado, pues su diseño de ajuste abierto se ajusta a la forma de las orejas en tiempo real, ya que incorpora un sensor adaptativo que aprende y ajusta la fuerza de sujeción del mecanismo de cierre, reduciendo la tensión en el cartílago de la oreja.

Los audífonos pueden ofrecer hasta 36 horas de duración de batería, resistencia a salpicaduras y polvo, y te permiten estar alerta de lo que sucede alrededor, sin que esto signifique no puedas disfrutar de tu música. Pero lo que hace a estos audífonos únicos es que tienen un diseño que combina armoniosamente la moda y la tecnología a través de su filosofía de diseño Fashion Forward, por lo que su diseño de ajuste abierto permite que luzcan como unos aretes o piercings, de ahí que su ergonomía esté pensada para poder usarlos por horas sin lastimar el oído o la oreja.

Los HUAWEI FreeClip están disponibles en colores Negro, Púrpura, Blanco y Oro Rosa por S/ 599, y se pueden usar con dispositivos Android, iOS, Windows, macOS y más.

HUAWEI MatePad 12 X: para los creativos

Siempre hay alguien en la familia que tiene talento para el dibujo o la pintura, y para ellos, la MatePad 12 X 2025 es el regalo perfecto. En primer lugar, su pantalla cuenta con tecnología PaperMatte que la hace perfecta para usarla en cualquier lugar, ya que consigue eliminar el 97% de las interferencias de la luz, reduce el reflejo en la pantalla, y reduce la fatiga ocular y cerebral.

La tablet ya integra una app diseñada para creativos, llamada GoPaint, la cual ofrece herramientas profesionales para pintar y dibujar, y cuando se usa con el lápiz óptico, el HUAWEI M-Pencil Pro, se puede alcanzar un nivel de sensibilidad a la presión muy cómodo y realista que se asemeja a los efectos de usar pinceles o lápiz sobre lienzo y papel.

Y un punto que la hace todavía mejor es que también ofrece una licencia de por vida al programa de ofimáticaWPS Office de nivel PC, que permite editar o crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin tener que pagar por una licencia de Office.

La MatePad 12 X 2025 está disponible en colores Blanco y Verde por S/ 1899 con el M-Pencil Pro y el HUAWEI Wireless Mouse Gris incluidos.