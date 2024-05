Revelaciones sobre el mercado gaming que desconocíamos

En su más reciente análisis, The PC and console market outlook, Newzoo proporciona una perspectiva detallada del vibrante mercado de los videojuegos.

Redacción T21 / 27.05.2024 / 10:56 am

Desde 2015 hasta 2021, los ingresos derivados de PC y consolas experimentaron un crecimiento acelerado, superando los 94.300 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 50%. Según The PC and console market outlook de Newzoo, líder global en análisis de videojuegos y datos de mercado, anticipa que el sector se expandirá en 13.400 millones de dólares desde finales de 2023 hasta 2026, reflejando una proyección de crecimiento más moderada en comparación con el periodo pre-pandémico.

"El panorama competitivo de los videojuegos está alcanzando una madurez sin precedentes, donde la innovación continua es la clave para capturar la atención de una base de jugadores que evoluciona constantemente," afirma Becket Barrionuevo, Country Manager de Acer en Perú. "En Acer estamos atentos a estas tendencias para diseñar experiencias que no solo satisfagan las expectativas actuales, sino que también definan el futuro del gaming."

Según la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV), más del 60% de la población conectada digitalmente en el Perú se identifica como gamer, con cerca de 11 millones de jugadores entre los 26 y los 45 años.

A nivel global, el informe de Newzoo revela una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 1.6% para jugadores de PC y del 3% para jugadores de consola entre 2023 y 2026, proyectando alcanzar 909 millones y 664 millones respectivamente. Estas tasas sugieren un desafío para la industria: ampliar su mercado será cada vez más complejo en un escenario dominado por títulos atemporales y plataformas de contenido consolidadas.

Un dato sorprendente del estudio de Newzoo es que los juegos con seis o más años en el mercado dominan el tiempo de juego en 2023, acaparando más del 60%. Esto indica un cambio en las preferencias hacia juegos que han demostrado ser perennes favoritos.

Según The PC and console market Outlook, para el año 2023, los cinco títulos más jugados, todos con más de seis años de antigüedad, representaron el 27% del tiempo total dedicado a juegos. Entre estos se encuentran Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft y Grand Theft Auto V.

El estudio también destaca que casi la mitad de los jugadores (47%) disfrutan de juegos en dos o más plataformas, lo que generalmente se traduce en un mayor gasto tanto en tiempo como en dinero.

Finalmente, Newzoo predice que la mayor parte del crecimiento en el número de jugadores vendrá de mercados emergentes. Estos mercados verán un crecimiento 23 veces mayor en el segmento de PC y duplicarán a los mercados establecidos en términos de jugadores de consola.