Riesgos eléctricos en eventos de verano

La seguridad eléctrica debe ser prioritaria en conciertos, ferias y festivales al aire libre para evitar accidentes.

Redacción T21 / 27.01.2026 / 5:30 pm

Conciertos, ferias y activaciones al aire libre incrementan su consumo eléctrico y requieren mayor control técnico para evitar accidentes.

Durante el verano, se multiplican las activaciones de marca, conciertos al aire libre, ferias, festivales y campeonatos deportivos, muchos de ellos montados con infraestructura temporal y un alto consumo eléctrico. Escenarios, pantallas, torres de iluminación, equipos de sonido y generadores se instalan en plazos ajustados, lo que incrementa el riesgo de accidentes eléctricos si no se toman medidas básicas de seguridad.

Elí Dávila, Ingeniero de Aplicación de Producto de Cables Eléctricos CELSA, explica, por ejemplo, que en las activaciones publicitarias, es común el uso de pantallas LED, stands metálicos, equipos audiovisuales y extensiones múltiples. “El riesgo surge cuando estos elementos se conectan sin una adecuada puesta a tierra, utilizando cables improvisados o tomacorrientes temporales. La solución pasa por verificar que cada equipo cuente con conexión a tierra funcional, usar tableros eléctricos con protección y evitar extensiones en serie que sobrecarguen el sistema”, comentó.

Asimismo, señala que, en el caso de conciertos y espectáculos en vivo, el peligro aumenta por la interacción directa entre artistas, micrófonos, instrumentos y estructuras metálicas. Una falla en un amplificador o consola puede energizar el escenario y provocar descargas eléctricas, especialmente en ambientes con humedad o sudor. La recomendación es asegurar una puesta a tierra continua en todo el sistema de sonido e iluminación, revisar el estado del cableado antes de cada presentación y realizar pruebas eléctricas previas al ingreso de artistas.

Los campeonatos deportivos tampoco están exentos de riesgos. Iluminación temporal en canchas, sistemas de sonido, marcadores electrónicos y cámaras pueden convertirse en puntos críticos cuando el cableado cruza zonas de tránsito o queda expuesto al agua y al polvo. Para evitar incidentes, Dávila sugiere mantener los cables elevados o protegidos, utilizar canaletas, evitar empalmes informales y verificar que las estructuras metálicas cuenten con conexión a tierra.

El especialista advierte que muchos accidentes ocurren por la ausencia de una revisión técnica previa realizada por un profesional experto en instalaciones eléctricas. “En eventos de verano se prioriza el montaje rápido y la experiencia visual, pero se descuida la seguridad eléctrica. Una instalación sin puesta a tierra o con cables en mal estado puede generar un accidente en segundos”, señaló.

Finalmente, el ingeniero de Cables Eléctricos CELSA destaca que la prevención eléctrica debe integrarse a la planificación de cualquier evento con la misma prioridad que la logística o el sonido. La realización de inspecciones previas, el uso de materiales certificados y la participación de técnicos calificados salvaguardan la integridad de artistas, deportistas y personal técnico, garantizando la seguridad de miles de asistentes que disfrutan de actividades recreativas durante la temporada de verano.