Crea una sala de informática amigable para tu mascota

¿Trabajas desde casa? ¿Tal vez tienes mascotas como tus compañeros de trabajo no oficiales? Entonces necesitas que ese espacio funcione para ambos, y eso incluye desde juguetes para masticar hasta rincones acogedores. Porque no siempre ambos mundos se mezclan y una escena con cables mordidos o monitores caídos no es buena.

Pero no solo eso, “una de las principales formas en que el pelo de las mascotas puede dañar tu laptop es causando su sobrecalentamiento. El pelo puede ser succionado por las rejillas de ventilación de la laptop, lo que puede bloquear el flujo de aire y causar que los componentes internos se sobrecalienten. El sobrecalentamiento puede llevar a un rendimiento más lento, daño al hardware y, en el peor de los casos, una falla total del sistema”, explica Acer, un líder en el mercado. “Ten en cuenta, además, que también puede quedar atrapado debajo de las teclas. Esto puede hacer que las teclas se peguen o incluso dejen de funcionar por completo. Y, si encuentra su camino hacia los componentes internos de la laptop, puede causar cortocircuitos”, agrega.

Por eso, aquí algunos consejos que te pueden ayudar para no fracasar en el intento.

Mantén alta la electrónica: primero, levanta esos dispositivos electrónicos del suelo. Evitas pelos en las salidas de aire. Puedes evitar fácilmente un desastre colocando tu tecnología en una superficie más alta, como tu escritorio, pero lejos del borde.

Asegura tus cables: los cables suponen un peligro si tropiezas o ellas los muerden. Opta por fundas para cables resistentes a mascotas o utiliza algo para asegurarlos.

Asegura tus periféricos: además de los cables de alimentación, auriculares, parlantes y los controles de juegos pueden ser juguetes masticables para mascotas. Guárdalos cuando no estén en uso. Cierra tu laptop y mantén los extras fuera de la vista.

Mantenlo limpio: Los pelos de los animales pueden ingresar en el teclado y esta acumulación puede ralentizar o alterar su funcionalidad con el tiempo. Las fundas para teclados son tu primera línea de defensa. Otro problema es que las pelusas de las mascotas pueden obstruir las salidas de aire, provocando un sobrecalentamiento y que el ventilador trabaje horas extras. Esto daña tu computadora y aumenta la factura eléctrica. Mantén tu tecnología limpia y la mantendrás eficiente.

Monitoreo de mascotas: ¿Alguna vez te has preguntado qué hace tu mascota mientras estás perdido en una hoja de cálculo? Las cámaras para mascotas te permiten espiar en tiempo real y los dispositivos activados por ruido te avisan si Fido comienza a buscar en la basura. Mantente al tanto sin perder el foco. Gestiona las travesuras de tu mascota y asegura un ininterrumpido flujo de trabajo.

Construye tu dominio digital a prueba de gatos: Los gatos son ágiles, curiosos y los atrae la acción, rasgos que los convierten en los mejores invasores del espacio informático. Estos consejos pueden ayudarte a conseguir un tiempo de calidad para trabajar o jugar: