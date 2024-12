Samsung lidera con su visión “IA para todos”

Entre las distinciones recibidas por Samsung este año se encuentran la clasificación entre las cinco mejores marcas mundiales por Interbrand, los reconocimientos a la Innovación CES, etc.

Redacción T21 / 27.12.2024 / 1:29 pm

Bajo la visión “IA para todos”, Samsung ha obtenido este 2024 múltiples reconocimientos que destacan su compromiso constante con la excelencia tecnológica y la innovación enfocada en el bienestar de las personas. Por quinto año consecutivo, la compañía se mantiene en el top 5 del ranking Best Global Brands de Interbrand, con un valor de marca de 100,8 mil millones de dólares.

La compañía también ganó premios relevantes, como los CES Innovation, los iF Design y los Anthem Awards, además de aparecer en listas de renombre, incluidas Forbes World's Best Employers y TIME Best Inventions de 2024.

Entre los principales productos reconocidos a nivel global se encuentran avances en diseño e innovación, con televisores, smartphones Galaxy, wearables[1] y electrodomésticos inteligentes. Las soluciones de inteligencia artificial, incluyendo SmartThings, también acapararon la atención internacional al transformar la experiencia de uso del consumidor. La línea de pantallas inteligentes, como los monitores de alta resolución y las soluciones de señalización digital, mantuvo a Samsung como líder mundial en este mercado por decimoquinto año consecutivo.

Asimismo, también fueron premiados productos innovadores de sonido e imagen, como barras de sonido y la línea de televisores Neo QLED, lo que refuerza el compromiso de la marca con la calidad y la innovación tecnológica.

Los electrodomésticos de Samsung son diseñados con un propósito claro: ofrecer tranquilidad y confianza a los usuarios. La compañía se enfoca en integrar tecnología inteligente, eficiencia energética y un diseño innovador, lo cual se destacará en su presentación en el CES 2025.

[1] Tecnologías vestibles o dispositivos vestibles (en inglés: wearable technology o simplemente wearables), como relojes, pulseras o incluso gafas de realidad virtual.