Samsung presenta monitor gaming “Odyssey 3D”

El innovador monitor Odyssey 3D ofrece juegos 3D inmersivos sin necesidad de gafas con tecnología Eye Tracking y View Mapping.

Redacción T21 / 30.08.2024 / 5:09 pm

Samsung Electronics presentó en Gamescom 2024, en Colonia (Alemania), sus últimos monitores gaming, incluyendo el innovador Odyssey 3D, que ofrece visualización 3D sin gafas.

Gamescom 2024, celebrada del 21 al 25 de agosto, es la exposición de videojuegos más grande del mundo y cuenta con más de 1.400 expositores, entre ellos productores de hardware, software y contenido de juegos. Samsung exhibió sus monitores para juegos de alta gama, incluido el nuevo Odyssey 3D y los modelos de las series Odyssey G6, G8 y G9, en su stand que ocupa 800 m2, el más grande y inmersivo de la compañía hasta la fecha.

“Estamos encantados de presentar nuestro monitor para juegos 3D sin necesidad de usar gafas en Gamescom, la exposición de juegos más grande del mundo”, afirmó Hoon Chung, Vicepresidente Ejecutivo del Equipo de Negocios Empresariales en Negocios de Pantallas Visuales de Samsung Electronics. “Samsung mantiene su compromiso de liderar el mercado de monitores gaming premium mediante el desarrollo continuo de tecnologías de vanguardia que mejoran la experiencia de juego”.

Odyssey 3D: Disfruta de videojuegos en 3D sin gafas

La innovadora tecnología de visualización de campo de luz (LFD) de Odyssey 3D crea imágenes 3D realistas a partir de contenido 2D mediante el uso de una lente lenticular[1] en el panel frontal. Combinada con las tecnologías Eye Tracking y View Mapping, Odyssey 3D garantiza una experiencia 3D optimizada sin la necesidad de usar gafas 3D separadas. Eye Tracking controla el movimiento de ambos ojos mediante una cámara estéreo incorporada, mientras que View Mapping ajusta continuamente la imagen para mejorar la percepción de profundidad.

Odyssey 3D puede cambiar sin problemas entre los modos 2D y 3D según las preferencias del usuario. Disponible en tamaños de 27” y 37”, cuenta con una pantalla con resolución 4K, un rápido tiempo de respuesta de gris a gris (GTG) de 1 ms y una alta frecuencia de actualización de 165 Hz, lo que garantiza una experiencia de juego fluida e ininterrumpida.

Además, Odyssey 3D viene con un diseño ergonómico que incluye un soporte de ajuste de altura (HAS), funciones de inclinacióny giro, FreeSync Premium, un puerto DisplayPort 1.4 y dos puertos HDMI 2.1. El monitor fue galardonado con el premio Best of Innovation en la categoría Gaming & eSports en CES 2024.

Experiencias gaming disponibles en Gamescom 2024

En Gamescom 2024, Samsung ofreció una experiencia exclusiva para todos los asistentes a través de asociaciones con los principales desarrolladores de juegos. En la zona de experiencia inmersiva Odyssey, los visitantes pudieron disfrutar de la última línea de monitores para juegos Odyssey, incluidos el Odyssey OLED G8 con resolución UHD y una frecuencia de actualización de 240 Hz, el Odyssey OLED G6 con resolución QHD y una frecuencia de actualización de 360 ​​Hz, así como el Odyssey Neo G9 de 57" con doble UHD.

En el stand de Samsung, los asistentes también pudieron probar los siguientes monitores junto con los juegos más esperados para disfrutar de la máxima inmersión:

Odyssey 3D: Odyssey 3D ofreció a los visitantes un entorno 3D incomparable para explorar inZOI de KRAFTON, un juego de simulación de vida que cuenta con gráficos realistas y ofrece una experiencia gaming verdaderamente inmersiva. Esta exclusiva vista previa ofrece a los jugadores una mirada de primera mano a la próxima generación de tecnología e innovación en juegos. Los rápidos tiempos de respuesta y las altas frecuencias de actualización de Odyssey 3D garantizan una acción fluida y una narrativa profundamente cautivador.

Odyssey OLED G8: Los colores intensos y la gran pantalla del Odyssey OLED G8 elevan Genshin Impact de HoYoverse, brindando a los jugadores imágenes dinámicas y una jugabilidad fluida que mejoran la acción y la narración de ritmo rápido.

Los colores intensos y la gran pantalla del Odyssey OLED G8 elevan Genshin Impact de HoYoverse, brindando a los jugadores imágenes dinámicas y una jugabilidad fluida que mejoran la acción y la narración de ritmo rápido. Odyssey Neo G9 y OLED G9: con una enorme pantalla ultra ancha y una pantalla de alta resolución, Odyssey Neo G9 y OLED G9 ofrecen una experiencia épica en World of Warcraft: The War Within de Blizzard Entertainment, ofreciendo a los jugadores un campo de visión expansivo y detalles nítidos que hacen que cada nueva aventura se sienta realmente inmersiva. Algunos de los mejores creadores de contenido de Europa jugarán a World of Warcraft. Los fanáticos podrán jugar algunos de los otros juegos más queridos de Blizzard, incluidos Overwatch 2 y Hearthstone.

Los asistentes tuvieron la oportunidad exclusiva de disfrutar de estos monitores de juegos de primera línea jugando los esperados títulos mencionados, algunos de los cuales estarán disponibles para jugar incluso antes de sus lanzamientos oficiales.

[1] Una lente lenticular es un tipo especial de lente que dirige imágenes diferentes a cada ojo, lo que le permite ver imágenes en 3D sin necesidad de gafas especiales.