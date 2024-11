Samsung lanza SDK para impulsar innovación en salud

Las actualizaciones brindan un soporte personalizado basado en las prioridades de los partners en la industria de la salud, ofreciendo mayor flexibilidad para crear soluciones innovadoras.

Samsung Electronics presentó un nuevo paquete de kits de desarrollo de software (SDK Suite) para el sector salud. Diseñado para apoyar mejor a los desarrolladores e investigadores en la creación de soluciones innovadoras de atención médica, el SDK Suite utiliza la tecnología de sensores avanzada de Samsung y la plataforma integral Samsung Health.[i].

Los nuevos componentes incluyen Sensor SDK, Data SDK, Accessory SDK y Research Stack de Samsung Health. Este paquete completo de componentes ya está accesible para una gama ampliada de partners, desarrolladores e investigadores.

Sensor SDK: Impulsando el desarrollo de servicios de salud por medio de tecnología de sensores avanzada

Sensor SDK proporciona a los desarrolladores el potente algoritmo del sensor BioActive de Samsung en el Galaxy Watch[ii], permitiéndoles explorar nuevos sectores de servicios de salud y crear nuevas soluciones avanzadas. El sensor BioActive mide con precisión una amplia gama de métricas de salud que incluyen frecuencia cardíaca[iii], temperatura de la piel, electrocardiograma (ECG)[iv] y análisis de impedancia bioeléctrica (BIA). Una importante actualización incluye, por primera vez, el acceso continuo a los datos de fotopletismografía (PPG), infrarrojo (IR) y LED rojo captados por los sensores. Este avance ayudará a mejorar los servicios de salud relacionados con el nivel de oxigenación sanguínea (SpO2)[v] para mejorar la calidad del sueño y mucho más. El BIA actualizado ahora proporciona mediciones adicionales —magnitud y grado—, además de los ocho indicadores existentes[vi], incluida la masa muscular esquelética y la masa grasa, para permitir un análisis de composición corporal[vii] más preciso y ofrecer información más detallada de la salud física en general.

Data SDK: la información detallada sobre la salud desbloquea un nuevo valor en los servicios de salud

Con la reciente inclusión de Data SDK[viii], los desarrolladores pueden utilizar datos de salud integrados recopilados de diversos dispositivos, como el Galaxy Watch, el Galaxy Ring, teléfonos inteligentes o incluso dispositivos de terceros, para crear soluciones innovadoras de salud digital. Data SDK brinda acceso a registros de salud en la aplicación Samsung Health, incluidos datos sobre sueño[ix], ejercicio, presión arterial[x], ingesta de alimentos y niveles de glucosa en sangre, analizados por su algoritmo avanzado.Esta información simplificada generada por Samsung Health permiten a los desarrolladores mejorar su productividad al desarrollar servicios de salud.

Accessory SDK: Información integral sobre la salud desde varios dispositivos de salud en un solo lugar

Accessory SDK permite a los desarrolladores integrar dispositivos de salud de terceros, como monitores de presión arterial, dispositivos de fitness —como sensores para bicicletas—, monitores de frecuencia cardíaca e incluso monitores de glucosa, por medio de la aplicación Samsung Health. Esto facilita la visualización de información sobre la salud en un solo lugar, sin tener que activar aplicaciones de terceros, lo que promueve una experiencia perfecta y simplificada y amplía el ecosistema para la gestión plena de la salud.

Research Stack: Capacitando a las instituciones de investigación para apoyar aún más a la industria de la salud

A diferencia de otros SDK, Research Stack es un proyecto de código abierto que tiene como objetivo expandir el ecosistema de investigación en salud digital. Research Stack crea un entorno de investigación flexible y versátil, al proporcionar no solo el SDK para aplicaciones móviles y wereables, sino también un portal web y servicios backend, para respaldar todas las etapas del proceso de investigación, desde el reclutamiento y las encuestas hasta el seguimiento del progreso y de los resultados, La versión recientemente actualizada de Research Stack cuenta con un conjunto completo de herramientas desarrollado a partir de valiosos comentarios de instituciones de investigación y de sus experiencias en la implementación de estudios complejos a gran escala.Además, la próxima versión 2.0 integrará directamente Sensor SDK y Data SDK del Health SDK Suite. Research Stack ya ha sido utilizado por varias instituciones de renombre, incluidas el MIT MediaLab y Bayer, en sus procesos de investigación y descubrimiento. Estas asociaciones demuestran el apoyo directo de Samsung a la industria de la salud, permitiendo que los investigadores realicen estudios más eficientes y obtengan resultados significativos.

El Samsung Health SDK Suite se ha actualizado para satisfacer mejor las necesidades de desarrolladores e investigadores.

