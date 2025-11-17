Samsung organiza Silicon Valley Future Wireless Summit 2025

Innovación en telecomunicaciones 6G impulsada por inteligencia artificial se presentó en el evento de Samsung.

Redacción T21 / 17.11.2025 / 11:45 am

Expertos de la industria de las telecomunicaciones comparten logros en tecnología de comunicación de próxima generación basada en IA

El evento se realizó bajo el tema “Desbloqueando nuevas posibilidades con redes centradas en IA”

Samsung Electronics organizó el Silicon Valley Future Wireless Summit 2025 en Mountain View, California, bajo el tema “Desbloqueando nuevas posibilidades con redes centradas en IA”.

El encuentro reunió a aproximadamente 100 participantes destacados, incluyendo representantes de los principales operadores de telecomunicaciones, fabricantes, agencias gubernamentales y del ámbito académico. Tras el inicio oficial de las discusiones sobre la estandarización del 6G por parte del 3rd Generation Partnership Project (3GPP) en junio, la industria ha centrado su atención en desarrollar tecnologías de próxima generación que integren inteligencia artificial en las comunicaciones 6G. Durante el evento, Samsung demostró su liderazgo en tecnología de comunicaciones del futuro, presentando avances en tecnologías nativas de IA aplicadas en sistemas reales.

“Nos enfocamos en integrar la inteligencia artificial en los sistemas de comunicación para maximizar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa de las redes”, afirmó JinGuk Jeong, vicepresidente ejecutivo y director del Advanced Communications Research Center en Samsung Research. “A través del Silicon Valley Future Wireless Summit, ampliaremos la colaboración con la industria de las telecomunicaciones y continuaremos impulsando el desarrollo de la tecnología de comunicación de próxima generación”.

Innovación impulsada por IA en las comunicaciones inalámbricas, con validación completa de la tecnología AI-RAN

El evento comenzó con conferencias magistrales a cargo de expertos de la industria de las telecomunicaciones, seguidas por tres sesiones principales: “Nuevos servicios impulsados por IA”, “Innovación en radio con IA” y “Innovación en redes con IA”, además de demostraciones tecnológicas.

Cada sesión incluyó una presentación sobre el tema y paneles de debate que fomentaron un intercambio dinámico entre los participantes mediante sesiones de preguntas y debates abiertos.

La sesión “Nuevos servicios impulsados por IA” se centró en los nuevos servicios de red inalámbrica habilitados por la inteligencia artificial. La discusión se dio en el contexto de un consenso de la industria sobre el potencial de tecnologías como AR∙XR y la Comunicación y Sensado Integrado (ISAC, por sus siglas en inglés), entre otras.

La sesión “Innovación en radio con IA” abordó los últimos avances en AI-RAN y la optimización del rendimiento de las redes inalámbricas mediante inteligencia artificial. Además, se llevaron a cabo debates sobre AI-RAN como una tecnología clave para las comunicaciones 6G.

La sesión “Innovación en redes con IA” presentó debates en profundidad sobre los impactos de la tecnología de comunicación nativa de IA, que se extienden desde las redes inalámbricas hasta las redes cableadas y los servidores. Los participantes conocieron cómo la IA se aplicará en la automatización de redes, la optimización de la gestión de recursos y el mantenimiento predictivo para maximizar la eficiencia operativa.

La sesión de demostraciones tecnológicas que cerró el día presentó la tecnología AI-RAN desarrollada conjuntamente por Samsung y sus socios. Los asistentes mostraron especial interés en los resultados de validación que demostraron cómo los equipos de comunicación de estaciones base con AI-RAN pueden tomar decisiones y realizar ajustes de manera autónoma para optimizar la calidad de la red.

Liderando el desarrollo de comunicaciones de próxima generación nativas de IA mediante alianzas globales

Samsung está ampliando su colaboración en tecnología de comunicación 6G y nativa de IA con socios globales, incluyendo operadores de telecomunicaciones, institutos de investigación y consorcios.

Durante este año, la compañía ha iniciado colaboraciones con operadores nacionales en Corea, como KT, así como con empresas e institutos de investigación internacionales, entre ellos SoftBank y KDDI Research, con el objetivo de mejorar la calidad de las comunicaciones del futuro. También participa en el Verizon 6G Innovation Forum, un consorcio global que lidera el desarrollo y la comercialización de la tecnología 6G.

De cara al futuro, Samsung planea fortalecer aún más la colaboración con socios globales y continuar la investigación sobre la convergencia de la inteligencia artificial y la tecnología de comunicaciones, con el propósito de consolidar su liderazgo en el desarrollo de las comunicaciones de próxima generación.