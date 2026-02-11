San Valentín digital 2026 y de último minuto

Delivery impulsa regalos espontáneos y experiencias completas.

Redacción T21 / 11.02.2026 / 4:09 pm

Según cifras de la superapp, las ventas por San Valentín generarán un crecimiento del 40% en los pedidos.

El 75% de los pedidos vinculados a San Valentín son de último minuto, confirmando que los peruanos prefieren regalar de manera espontánea.

San Valentín sigue siendo una de las fechas más importantes del año para expresar afecto, pero la forma de celebrarlo ha evolucionado. Si bien las flores continúan ocupando un lugar central, hoy comparten protagonismo con nuevas formas de celebración, en las que regalar se convierte en una experiencia completa: comidas, bebidas y detalles personalizados cobran cada vez más relevancia.

De cara a este importante día, Rappi proyecta que los pedidos en su plataforma crecerán alrededor de un 40 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un ticket promedio de S/150. Este crecimiento responde a que cada vez más usuarios incorporan el delivery y el quick commerce como una solución cotidiana, cuando la rapidez y la conveniencia se vuelven clave para resolver planes y regalos en poco tiempo.

Si bien las flores se mantienen entre los regalos más solicitados para esta efeméride, ya no concentran todo el gasto. De acuerdo con datos de la app, además de esta categoría, los giftbox lideran los pedidos, acompañadas por un fuerte crecimiento de opciones complementarias como artículos de belleza, licores y desayunos personalizados, reflejando una preferencia por celebraciones más completas y personalizadas. Además, en los últimos años categorías no tradicionales como moda, accesorios de tecnología y productos de sexshop concentran un aumento estimado de hasta 25 % frente al resto del año.

Otro de los patrones que marca esta campaña es la inmediatez. Aproximadamente el 75 % de los pedidos vinculados a San Valentín en Rappi corresponden a compras de último minuto. El mayor volumen de pedidos se concentra entre el 13 y 14 de febrero, con un pico marcado el mismo 14, especialmente en el horario de la tarde y noche, cuando muchos usuarios terminan de definir planes o buscan enviar detalles románticos de manera espontánea.

“San Valentín es una fecha en la que el valor está en llegar a tiempo. Vemos que los usuarios buscan resolver un regalo o incluso un plan completo sin desplazarse, combinando distintos productos en un solo pedido. Eso confirma cómo el delivery ya no solo cumple un rol funcional, sino que se integra de manera natural a la forma en que las personas celebran”, señaló Miguel Niño, Head de Ecommerce de Rappi Perú.

En ese contexto, San Valentín se consolida como una de las fechas más representativas para el comercio digital en el país, reflejando cómo el consumo evoluciona hacia experiencias más rápidas, personalizadas y adaptadas al ritmo de la vida urbana. En línea con esta tendencia, Rappi Turbo se posiciona como una alternativa clave para resolver regalos y celebraciones en cuestión de minutos.