Snapdragon impulsa los nuevos Galaxy de Samsung

Redacción T21 / 26.07.2023 / 6:42 pm

Qualcomm Technologies, Inc. anunció que su plataforma móvil insignia Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy impulsa a los nuevos teléfonos inteligentes plegables de vanguardia de Samsung Electronics Co., Ltd., el Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5, y su más reciente serie Galaxy Tab S9. Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy define un nuevo estándar para la informática conectada, que incluye experiencias innovadoras de inteligencia artificial, funciones de juegos a nivel de escritorio, fotografía de nivel profesional y más, para consumidores de todo el mundo.

“Samsung es importante para nuestra misión de ofrecer las mejores experiencias móviles del mundo a los consumidores. Continúan marcando el ritmo de la innovación y no podríamos estar más emocionados de que Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy impulse la línea de dispositivos insignia más nueva de Galaxy: las series Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Tab S9”, dijo Alex Katouzian, vicepresidente senior y gerente general de negocios móviles, informática y XR de Qualcomm Technologies, Inc.

“Creemos que el futuro de nuestros productos radica en ofrecer experiencias nuevas y emocionantes en una variedad de factores de forma, todo impulsado por la última y mejor tecnología”, Inkang Song, vicepresidente y jefe del equipo de estrategia tecnológica de Samsung Electronics. “Samsung se enorgullece de presentar el último buque insignia Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy dentro de las series Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Tab S9. Estamos emocionados de ver cómo estos dispositivos permitirán nuevas posibilidades para nuestros usuarios”.

Snapdragon 8 Gen 2 – Aspectos destacados de la tecnología

Snapdragon Smart : los nuevos dispositivos Galaxy de Samsung cuentan con nuestro motor Qualcomm® AI Engine más rápido y avanzado que proporciona una IA innovadora integrada en toda la plataforma. Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy cuenta con un procesador Qualcomm® Hexagon™ actualizado que permite la inferencia de micro mosaicospara ayudar a acelerar modelos de IA complejos para un mayor rendimiento de IA, y el más reciente Qualcomm® Sensing Hub con procesadores de IA duales para admitir experiencias de IA de ultra bajo consumo como la cancelación de eco basada en IA y la cancelación de ruido durante videollamadas y llamadas telefónicas.

Snapdragon Sight : Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy ayuda a definir una nueva era de experiencias de cámara de calidad profesional. El ISP cognitivo de Snapdragon permite la segmentación semántica1 en tiempo real para mejorar las imágenes, la captura de video con muy poca luz y la reducción de ruido de múltiples cuadros.

Snapdragon Gaming : la GPU Qualcomm Adreno acelerada permite el trazado de rayos acelerado por hardware en tiempo real para brindar luces, reflejos e iluminaciones realistas en los juegos móviles. Con soporte para las últimas APIs de Vulkan (versión 1.3), la serie Galaxy permite un rendimiento gráfico mejorado y ayuda a los desarrolladores a acelerar la transición de los juegos de escritorio a los móviles.

Conectividad Multi-Gigabit: los nuevos dispositivos Samsung Galaxy cuentan con las soluciones de conectividad líderes de Qualcomm Technologies, incluido el sistema Snapdragon X70 Modem-RF y el subsistema de conectividad móvil Qualcomm® FastConnect™ para Wi-Fi de latencia ultrabaja y alta velocidad, y las últimas mejoras de audio Bluetooth.