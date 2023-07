Beneficios de la calculadora de carbono de IBM Cloud

El panel de control basado en inteligencia artificial se diseñó para ofrecer a los clientes acceso a datos de emisiones de gases de efecto invernadero y ayudarlos a gestionar su huella de carbono en la nube.

Redacción T21 / 26.07.2023 / 6:48 pm

El día de hoy, IBM presentó una nueva herramienta para ayudar a las empresas a dar seguimiento a sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los servicios basados en la nube, promoviendo su rendimiento en materia de sostenibilidad a través de sus procesos híbridos y multi nube. La calculadora de carbono IBM Cloud (un panel de control basado en IA), puede ayudar a los clientes a acceder a los datos de emisiones a través de una variedad de cargas de trabajo de IBM Cloud como IA, informática de alto rendimiento (HPC) y servicios financieros.

Las empresas de todos los sectores están abrazando la modernización y lo hacen aprovechando la nube híbrida y la IA para transformarse digitalmente, enfocándose en la resiliencia, rendimiento, seguridad y el cumplimiento, sin dejar de ofrecer valor e impulsar prácticas comerciales más sostenibles. Según un estudio reciente de IBM, el 42% de los CEO encuestados a nivel global señalan la sostenibilidad ambiental como su principal reto en los próximos tres años1. Al mismo tiempo, el estudio señala que los CEO están enfrentando presión para adoptar la IA generativa, pero también sopesan las necesidades de gestión de datos para que la IA sea exitosa. El incremento del procesamiento de datos necesario para las cargas de trabajo de IA puede presentar nuevos retos para las organizaciones que buscan reducir sus emisiones de GEI. Considerando que más del 43% de los CEO encuestados ya utilizan la IA generativa para justificar decisiones estratégicas, las organizaciones deben prepararse para buscar el equilibrio entre la ejecución de cargas de trabajo de alto rendimiento y la sostenibilidad.

Para ayudar a los clientes a enfrentar estos retos, la calculadora de carbono de IBM Cloud se diseñó para detectar rápidamente patrones, anomalías y valores atípicos en los datos que están potencialmente asociados con mayores emisiones de GEI. Basada en la tecnología de IBM Research y a través de una colaboración con Intel, la herramienta utiliza machine learning y algoritmos avanzados para ayudar a las organizaciones a descubrir puntos críticos de emisiones en sus cargas de trabajo de TI y proporcionarles los conocimientos necesarios para justificar su estrategia de mitigación de emisiones.[1]

"Como parte de cualquier hoja de ruta de transformación de IA, las empresas deben considerar cómo gestionar el incremento de datos en entornos de nube y locales. Esto es especialmente crítico hoy en día, ya que vemos que las organizaciones se enfrentan a una creciente presión de inversionistas, reguladores, clientes para reducir sus emisiones de carbono", señaló Alan Peacock, Gerente General de IBM Cloud. "Para IBM, reducir el impacto ambiental a fin de ayudar a crear un futuro más sostenible es una de las principales prioridades y nos comprometemos a ayudar a los clientes a alcanzar los objetivos comerciales y de sostenibilidad. Con la calculadora de carbono de IBM Cloud habilitada para IA, estamos ayudando a los clientes a entender mejor las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a sus cargas de trabajo de TI y a proporcionarles los conocimientos necesarios para adecuar sus estrategias y promover sus objetivos de sostenibilidad".

Los clientes ya están utilizando la calculadora de carbono de IBM Cloud para abordar sus objetivos de sostenibilidad. Esto incluye a e.tres, una plataforma argentina de comercio electrónico, que está utilizando el panel de control para medir las emisiones de gases de efecto invernadero.

"La forma en que las personas compran está cambiando, y estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a ofrecer experiencias de compra en línea sin fricciones respaldadas por altos niveles de sostenibilidad. A medida que ayudamos a nuestros clientes a potenciar sus negocios digitales con nuestra innovadora plataforma de comercio electrónico, la sostenibilidad se sitúa en el centro de todo lo que hacemos, con nuestra solución e3Eco. Con la calculadora de carbono de IBM Cloud, habilitada por IA, podemos impulsar la sostenibilidad de las operaciones de nuestros clientes, sus envíos de tecnología y logística, para que cualquier portal de comercio electrónico pueda ser sostenible midiendo y compensando las emisiones de gases de efecto invernadero", señaló Diego Gorischnik, CEO de e.tres.

La calculadora de carbono de IBM Cloud está diseñada para proporcionar a los clientes acceso a los datos de emisiones de GEI (con base en estándares) para cargas de trabajo de IBM Cloud con apenas unos clics. Sus prestaciones incluyen:

Realizar un seguimiento de las emisiones en varias cargas de trabajo hasta el nivel de servicio en la nube para cuentas empresariales : Al facilitar el acceso a datos detallados de emisiones de GEI para sus cargas de trabajo en IBM Cloud, la herramienta está diseñada para que los clientes visualicen y realicen un seguimiento de las emisiones de GEI asociadas con los servicios y ubicaciones de la nube individuales, de acuerdo con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Los clientes pueden utilizar filtros para ver los perfiles de emisiones en todas las ubicaciones y una variedad de servicios, empezando por los servicios de infraestructura nativa en la nube y clásica de uso común, con más cobertura de servicio planificada trimestralmente.

: Al facilitar el acceso a datos detallados de emisiones de GEI para sus cargas de trabajo en IBM Cloud, la herramienta está diseñada para que los clientes visualicen y realicen un seguimiento de las emisiones de GEI asociadas con los servicios y ubicaciones de la nube individuales, de acuerdo con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Los clientes pueden utilizar filtros para ver los perfiles de emisiones en todas las ubicaciones y una variedad de servicios, empezando por los servicios de infraestructura nativa en la nube y clásica de uso común, con más cobertura de servicio planificada trimestralmente. Identificar los puntos críticos de las emisiones de GEI y las oportunidades de mejora : los clientes pueden analizar las emisiones por mes, trimestre y año, lo que permite a las empresas obtener una visión periódica del avance hacia los objetivos. Tener acceso a tendencias y patrones de emisiones ayuda a descubrir anomalías y puntos críticos, y los clientes pueden utilizar los conocimientos que obtuvieron para ajustar sus estrategias casi en tiempo real para optimizar las cargas de trabajo en todas las ubicaciones y, en última instancia, ayudar a reducir las emisiones.

: los clientes pueden analizar las emisiones por mes, trimestre y año, lo que permite a las empresas obtener una visión periódica del avance hacia los objetivos. Tener acceso a tendencias y patrones de emisiones ayuda a descubrir anomalías y puntos críticos, y los clientes pueden utilizar los conocimientos que obtuvieron para ajustar sus estrategias casi en tiempo real para optimizar las cargas de trabajo en todas las ubicaciones y, en última instancia, ayudar a reducir las emisiones. Aprovechar los datos para los informes de emisiones de GEI: Los clientes pueden acceder a los seguimientos de salida y auditoría generados por la calculadora de carbono IBM Cloud para ayudar a satisfacer sus necesidades de creación de informes. Además, las empresas pueden integrar sus datos de emisiones en la IBM Envizi3, lo que puede ayudar a mejorar su capacidad para realizar más análisis e informes.

La disponibilidad de la calculadora de carbono IBM Cloud es un nuevo hito en nuestro compromiso de ayudar a los clientes a convertir la ambición de sostenibilidad en acción y crear un futuro más eficiente desde el punto de vista energético. Complementa el portafolio existente de soluciones de sostenibilidad y experiencia en consultoría de IBM, que incluye IBM Envizi ESG Suite, IBM Turbonomic, IBM Planning Analyticse IBM LinuxONE, que ayudan a las organizaciones a establecer, operacionalizar y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad ambiental.

1 IBM Institute for Business Value, "CEO decision-making in the age of AI - ACT with intention," junio de 2023

[1] El resultado proporcionado por la Calculadora se ofrece "tal cual" únicamente con fines informativos y se basa en la información relativa a los Servicios de nube suministrados por el Cliente en la cuenta de IBM Cloud del Cliente. Los resultados se presentan en un formato de acuerdo con los estándares del protocolo de GEI. El Cliente es responsable de confirmar la exactitud de los resultados de la Calculadora a efectos del cumplimiento por parte del Cliente de cualquier obligación normativa aplicable o para cualquier otra finalidad.

3 Se requiere licencia de Envizi