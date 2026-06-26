La soberanía de datos define la IA empresarial

Con menos del 1% de los datos en modelos, el reto pasa por gobernanza, trazabilidad y control operativo.

Redacción T21 / 26.06.2026 / 12:28 pm

Por José Luis Bugarín, Solutions Architect de Red Hat.

La conversación sobre inteligencia artificial suele enfocarse en sus beneficios visibles: automatización, eficiencia y productividad. Sin embargo, existe una dimensión menos evidente que resulta determinante para su implementación en entornos empresariales: la gestión de datos y la seguridad.

Actualmente, menos del 1% de los datos empresariales están incorporados en modelos de inteligencia artificial. Esto evidencia que la mayor parte de la información crítica de las organizaciones aún no forma parte de procesos analíticos avanzados ni de modelos que generen valor directo para el negocio.

El uso de modelos públicos ha facilitado el acceso a capacidades de IA, pero también ha generado una percepción equivocada: que basta con integrar una herramienta generativa para resolver problemas estructurales. Estos modelos no conocen los datos internos de cada empresa ni están diseñados para operar con información sensible sin una arquitectura adecuada.

La adopción de inteligencia artificial implica exponer nuevos flujos de datos, integrar sistemas y automatizar decisiones. Cada uno de estos pasos requiere controles claros, trazabilidad y políticas de gobierno de datos bien definidas. Sin una estrategia de seguridad, la implementación puede generar riesgos operativos y reputacionales.

El desafío no es únicamente tecnológico. Es metodológico. Desarrollar modelos propios, alimentados con datos organizados y desplegados en infraestructuras que permitan control y flexibilidad, es una condición necesaria para que la inteligencia artificial sea sostenible en el tiempo.

Hablar de inteligencia artificial sin abordar la calidad de los datos, la integración en sistemas productivos y la gobernanza es una visión parcial.

La ventaja competitiva no estará en quién adopte más herramientas, sino en quién logre integrar la inteligencia artificial con disciplina técnica, control sobre su información y una estrategia clara de implementación.