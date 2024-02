Sonido inmersivo e inteligente en la serie Galaxy Buds

Samsung seguirá evolucionando la serie Galaxy Buds para ofrecer un sonido inteligente, el mejor de su clase y perfectamente conectado, en cualquier momento, en cualquier lugar y con cada conexión.

Redacción T21 / 23.02.2024 / 10:43 am

La serie Galaxy S24 lanzada recientemente abrió nuevas posibilidades para conectarte entre culturas con el poder innovador de Galaxy AI. Puedes romper las barreras del idioma, todo gracias a la IA segura en el dispositivo.

Y ahora, con sus últimas actualizaciones, la serie Galaxy Buds hace que estas funciones inteligentes sean aún más ágiles.

Al introducir una gama de funciones de manos libres impulsadas por IA, las actualizaciones de los Galaxy Buds no solo te colocan en el centro de una experiencia de sonido nítida, sino que también te conectan con el corazón del ecosistema Samsung. Ya sea que los combines con la serie Galaxy S24, la serie Galaxy Book4, los televisores Samsung y más, las nuevas capacidades ideales e inteligentes de los Galaxy Buds te ayudan a sintonizarte mejor con el mundo que te rodea.

Comunicación sin barreras con Galaxy Buds

¿Estás cansado de sentirte perdido en las traducciones durante las conversaciones? Las funciones de traducción en tiempo real de la serie Galaxy S24 te permiten hablar con cualquier persona, en cualquier lugar y esta comunicación sin barreras mejora aún más con los Galaxy Buds.

Intérprete: Intérprete mejora la comunicación al proporcionar traducción en tiempo real en su serie Galaxy S24. Cuando se combinan con Galaxy Buds, optimizan aún más la función al separar el sonido durante la conversación. Puedes escuchar las traducciones a través de tus auriculares, mientras la otra persona escucha a través del altavoz de tu teléfono, lo que te ayuda a concentrarte mejor en la conversación y elimina la necesidad de pasar el dispositivo de un lado a otro. Además, puedes cambiar fácilmente el orden de la conversación durante el dialogo simplemente tocando los botones, sin tener que ajustar manualmente el orden con tu teléfono.

Conectividad mejorada con el ecosistema Samsung

Las últimas actualizaciones de Galaxy Buds no solo te permiten disfrutar de un sonido más rico y envolvente, sino que también te conectan perfectamente entre dispositivos Samsung.

Auracast: El año pasado, Samsung presentó Auracast para televisores inteligentes Samsung en Galaxy Buds2 Pro : transformando el televisor[i] en una estación de radio compartida que se puede transmitir a través de varios Buds. Ahora, con la última actualización, esta función llega a teléfonos y tablets[ii], incluida la serie Galaxy S24.

360 Audio: El mejor audio te coloca en el centro de la acción y 360 Audio ofrece sonido envolvente desde todas las direcciones. 360 Audio, que antes era compatible con teléfonos y tablets, ahora estará disponible para televisores[iii], brindando una experiencia similar a la de un teatro en casa. Los Galaxy Buds también podrán seguir el movimiento de tu cabeza para crear un paisaje sonoro verdaderamente inmersivo.

Auto Switch: Digamos que estás viendo tu televisor Samsung con tus Galaxy Buds y recibes una llamada. Auto Switch cambia automáticamente la conexión a tu teléfono Galaxy y luego vuelve a cambiarla cuando finaliza la llamada. Gracias a la última actualización, Samsung extiende esta función a las PC[iv] incluida la serie Galaxy Book4, que te permite disfrutar cómodamente de un sonido premium en todos los dispositivos Samsung.

El futuro es alto y claro

Además de la última actualización de las funciones de Galaxy AI, esta actualización de software para conectividad mejorada estará disponible progresivamente en Galaxy Buds2 Pro, Buds2 y Buds FE, a partir de finales de febrero[v]. Samsung seguirá evolucionando la serie Galaxy Buds para ofrecer un sonido inteligente, el mejor de su clase y perfectamente conectado, en cualquier momento, en cualquier lugar y con cada conexión.

[i] Disponible en 2023 Neo QLED 8K y 2023 MICRO LED lanzado en 2023. Requiere actualizaciones de software tanto en Galaxy Buds2 Pro como en un televisor Samsung vinculado.

[ii] Broadcast sound using Auracast' (Transmitir sonido usando Auracast) está disponible en las series Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1 o superior. ‘Listen to Auracast broadcast’ (Escuchar la transmisión de Auracast) está disponible en las series Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Fold4, Z Flip5, Z Flip4, A54 5G, M54 5G, Tab S9, Tab S9 FE y Tab Active 5 5G con One UI 5.1.1 o superior.

[iii]Disponible en Galaxy Buds2 Pro y Buds2, Samsung Neo QLED 8K (QN900D, QN800D), Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D), OLED (S95D, S90D, S85D), QLED (Q80D, Q70D).

[iv]Disponible en Galaxy Buds2 Pro actualizado a la última versión de firmware, teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy con One UI 4.1.1 o superior, serie Galaxy Book con One UI 6.0 o superior, serie Galaxy Watch4 o posterior y televisores Samsung lanzados el 22 de febrero o posterior recibiendo una actualización de firmware a partir del 22 de julio. El cambio automático (Auto Switch) con TV solo está disponible para realizar y recibir llamadas telefónicas. Los dispositivos Samsung Galaxy deben iniciar sesión en la cuenta Samsung para habilitar la función Auto Switch.

[v] La disponibilidad puede variar en función del mercado y el modelo. Requiere la instalación de la última versión de software a través de la aplicación Galaxy Wearable.