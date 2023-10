TCS CodeVita busca a los mejores talentos del Perú

Esta es la 11ra edición del desafío que TCS organiza en busca de los mejores programadores. En 2002, dos estudiantes peruanos se ubicaron entre los 10 mejores del mundo.

Redacción T21 / 23.10.2023 / 9:17 pm

Tata Consultancy Services (TCS), lanza la décima primera edición de CodeVita, el concurso de programación global más grande del mundo, que busca a estudiantes sin límite de edad, de todos los rincones de América Latina y del mundo, para competir codificando y ganar exposición mundial. El concurso reparte 20 mil dólares en premios para los ganadores.

Codevita tuvo más de 350.000 registros en la última edición, con representación de 98 países.

América Latina es la región que ha tenido históricamente la mayor participación fuera de la India, y en particular el Perú ha destacado con estudiantes que alcanzaron las etapas finales en reiteradas ocasiones.

“El desempeño de los estudiantes peruanos en Codevita ha ratificado que el Perú es líder en conocimientos y capacidades de programación en la región. En todas las etapas, los estudiantes demostraron que estamos en capacidad de competir de igual a igual con jóvenes de todo el mundo”, señaló Sangram Sahoo, Gerente General de TCS Perú.

El concurso promueve y premia la capacidad para crear, mantener y mejorar softwares y aplicaciones informáticos mediante la escritura de código y la resolución de problemas relacionados con la programación, habilidades que son habilidades adquiridas son fundamentales en la industria de la tecnología y la informática.

CodeVita conecta a personas de diversos orígenes y etnias, sin importar las fronteras físicas y culturales. Los participantes podrán elegir entre 6 a 8 lenguajes de programación diferentes, lo que les brinda la flexibilidad de codificar en su lenguaje preferido. Esto incluyen C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python y Ruby. Podrán crear software, aplicaciones web, aplicaciones móviles y sistemas informáticos.

“A través de iniciativas como CodeVita, buscamos innovar en la forma en que participamos con el talento, ya que las personas son el corazón para llegar ser un socio de transformación para nuestros clientes. Este programa representa el potencial de evolucionar a los talentos, uniéndolos a una comunidad global de diseñadores, desarrolladores y científicos de datos para abordar los desafíos que están impactando en todo mundo, que es la digitalización en todas las industrias”, aseguró el ejecutivo.

Este concurso de programación que tiene más de una década sembrando semilleros de programadores en el globo, ha ganado el título Guinness World Records™ como la competencia de programación más grande del mundo.

¿Qué Ofrece CodeVita a los Estudiantes?

Competir contra los mejores codificadores del mundo.

Los finalistas tendrán la posibilidad de viajar a la India para participar en vivo de la Gran Final que repartirá 20,000 USD entre los ganadores.

Premios exclusivos para el Top 3 de LATAM: Headset de Realidad Virtual Meta, Xbox One, Airpods, entradas a la Formula E en Mexico y Brasil.

Participar del Ranking Global de programadores, en el que se espera que este año participen más de 300 mil estudiantes.

Oportunidad de explorar emocionantes carreras de TI con una de las empresas más grandes en el mundo.

Las inscripciones para el concurso de programación global más grande del mundo ya están abiertas y cierran hasta el 11 de noviembre del año en curso. Este proceso está dirigido a estudiantes cuyas fechas de graduación sean en 2024, 2025, 2026 y 2027, y pueden realizar su registro en línea a través de la siguiente página web: https://codevita.tcsapps.com