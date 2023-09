El trabajo de un smartphone en producciones profesionales

El reconocido director de cine y televisión colombiano Andrés Valencia comparte tips y consejos sobre su experiencia con la cámara del motorola edge 40.

Redacción T21 / 29.08.2023 / 10:52 pm

En la era digital actual, la tecnología ha revolucionado la manera en que generamos, compartimos y consumimos contenido audiovisual. Lo que más sorprende en esta transformación es la capacidad de crear contenido profesional utilizando un dispositivo que llevamos en nuestro bolsillo: el smartphone. Aunque tradicionalmente hemos asociado la producción audiovisual profesional con equipos costosos y complejos, los avances en la calidad de las cámaras y las aplicaciones de edición han democratizado la producción de contenido, permitiendo realizar proyectos sorprendentes utilizando únicamente un smartphone.

“Desde hace varios años el celular se convirtió en mi mano derecha, con él he logrado hacer grandes trabajos como la Serie El Inquisidor. A diario realizó preproducción, búsqueda de locaciones y lo que llamamos en la industria audiovisual los previs; esto me ha brindado mayor movilidad y agilidad para trabajar. Y aunque todavía existen formatos de cine y plataformas en las que se exige la realización con cámaras grandes; quiero contarles mi experiencia haciendo producción para tv, plataformas, redes sociales y series web con un celular que probablemente muchos tienen en su bolsillo”, adelanta el reconocido director colombiano Andrés Valencia.

Con respecto a su relación con smartphones, Andrés destaca su experiencia con algunos smartphones premium: “He vivido una gran experiencia probando las capacidades de varios celulares de la familia motorola edge en mi día a día. Son equipos que cuentan con procesadores poderosos, están hechos para trabajo pesado, me soportan el procesamiento de la imagen al nivel que yo exijo”.

Recientemente, la marca presentó localmente uno de los nuevos smartphones plegables de la compañía, el motorola razr 40 ultra, y sumó un integrante a la familia edge: el motorola edge 40. “Cuando Motorola presentó el más reciente motorola edge 40, lo que más me llamó la atención de este nuevo edge fue la apertura del lente y quise aprovechar al máximo sus capacidades”, comentó el cineasta, quien desarrolló los siguientes tips en base a su experiencia para que todos se animen a sacarle el mayor provecho a sus teléfonos:

Consigue más autonomía sobre los lentes de tu celular

Al momento de grabar es importante tener autonomía sobre el uso de la cámara. Aunque muchos piensen que esto no se puede hacer porque los celulares traen su aplicación de cámara en la que la inteligencia artificial ayuda a calibrar las imágenes, para los profesionales audiovisuales hay varias posibilidades.

“Me gusta utilizar en el motorola edge 40 aplicaciones como Filmic Pro porque puedo operar la cámara del teléfono “sin ayudas”, esa app en el modo de video me da toda la libertad de poner todos los controles de forma manual, control de foco, luminosidad, velocidad de obturación, temperaturas en la imagen, grabar en los pixeles que mi producto requiere, entre otros. Esta aplicación me permite grabar incluso a unas resoluciones más altas de lo que normalmente hace la aplicación de la cámara”, comenta Andrés.

Si el trabajo a desarrollar es nivel intermedio, Andrés también recomienda la App Cinema FV5. “Es muy similar y sirve mucho; y el gran filtro que viene incluido en la cámara del motorola edge 40 que desenfoca el fondo, me encanta y es una gran alternativa. En los casos en los que quiero crear contenido sólo para redes sociales hago uso de la aplicación de cámara del teléfono que también tiene bondades destacables para las grabaciones”, destaca el director de cine.

Explora la apertura del lente de tu teléfono para conseguir imágenes luminosas a cualquier hora del día

El mayor reto que enfrentan todos los usuarios profesionales o no profesionales con sus celulares es lograr imágenes muy reales en condiciones de poca luz, y para ello la clave es la apertura del lente. “Cuando estaba probando el motorola edge 40 me llevé una gran sorpresa al encontrar que la apertura del lente del celular es muy amplia, se abre 1.4 y eso es muy difícil encontrarlo. Es importante destacar que la ventaja es mayor cuanto más bajo sea el número (lo que implica una mayor apertura), e Incluso en lentes profesionales hay algunos que abren normalmente 2.4 o 2, por lo que encontrar esa posibilidad en un celular me gustó muchísimo porque la entrada de luz es mayor y cuando lo calibras, puedes lograr imágenes muy limpias de ruido, que es lo que normalmente tratamos de evitar en grabaciones de noche y en condiciones de poca luz”, agregó Andrés.

Recuerda que el celular te permite movilidad, para crear contenido en cualquier parte:

“Además de lo que he mencionado sobre el procesador y la apertura del lente, cuando conocí este teléfono quise arriesgarme a hacer un video en varias situaciones. Me animé incluso a grabar en zonas húmedas, teniendo en cuenta la certificación IP68 que tiene el equipo. Grabé actividades de mucha agilidad porque como el sensor es tan versátil quise hacer tomas con deportistas que me permitían poner a prueba de verdad a estos motorola edge 40”, declara Andrés, en relación al video que acompaña estos tips.

Para lograr experimentar todas las facetas del teléfono, el director de cine utilizó la funcionalidad de cámara lenta, con la aplicación de cámara del motorola edge 40, con un soporte OSMO Mobile para estabilidad, un selfie stick para llegar a ras de piso y, en algunas tomas, el beastgrip, que le permitía tener mejor agarre del teléfono incluso en velocidades altas.

“Pelear contra el futuro es imposible, la mayoría del contenido que se está generando hoy en día para internet, plataformas, redes sociales, para periodismo, para tv, está hecho con teléfonos celulares. Podría decir que del contenido que yo consumo casi que el 60% está desarrollado con smartphones, y la ventaja es que marcas como Motorola le están apostando cada día a ese soporte en lentes, procesadores y características que ayudan y permiten desarrollar este tipo de contenidos”, declara Andrés.

Está claro que el poder está en manos de los usuarios: hoy sólo dependen la creatividad y el interés de cómo quieren contar historias, y aprovecharlo. “Es un reto para todos los profesionales adaptarse a la realización con un celular por el ritmo y narrativa, pero cuando lo descubres se vuelve algo mágico”, concluye Andrés.