Productos y ofertas imperdibles para los amantes de los videojuegos

Las marcas líderes en la industria del gaming, como PlayStation, Nintendo, Xbox, Razer, Logitech y Asus se ubican entre las favoritas de los usuarios.

Redacción T21 / 29.08.2023 / 10:49 pm

La comunidad gamer está lista para celebrar su día especial este 29 de agosto, y el entusiasmo ya se empieza a notar en las tendencias de búsquedas online. En el marco de esta fecha, la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV) reveló que en Perú casi el 60% de la población conectada digitalmente ya se identifica como gamer, sumando once millones de jugadores hasta 2020. Esta cifra ha aumentado en más de un millón y medio en los últimos dos años, incluyendo tanto a los aficionados a los juegos en smartphones como a quienes compiten en e-sports.

Según datos de falabella.com, los usuarios entre 26 a 45 años representan el 71% de los compradores en la categoría gaming. Además, la gran mayoría de los consumidores se encuentran en Lima, seguido por Callao y los departamentos de La Libertad, Arequipa y Piura, respectivamente.

Accesorios esenciales para elevar la experiencia de juego

Los jugadores saben que contar con los accesorios adecuados puede marcar la diferencia en su rendimiento y comodidad durante las largas sesiones de juego. Audífonos de baja latencia con micrófono son imprescindibles para una comunicación clara con otros jugadores en línea, mientras que una silla ergonómica de gaming es esencial para mantener una postura saludable y cómoda durante las maratones de juego.

Los aficionados a las consolas de videojuegos también tienen sus opciones: un mando extra es una opción práctica para disfrutar de juegos locales con amigos, y la protección de las consolas portátiles es clave, con opciones como micas protectoras y estuches para garantizar la seguridad de las valiosas consolas.

“En falabella.com, comprendemos la pasión y dedicación que los gamers ponen en cada partida. Nuestra misión es brindarles una experiencia única, ofreciendo productos y ofertas que les permitan elevar su juego al siguiente nivel. En el Día del Gamer, celebramos junto a la comunidad gamer y les invitamos a descubrir un mundo de emociones, aventuras y los mejores productos en nuestra plataforma”, señaló Gerardo Pacchioni, Gerente de la División de Electro en falabella.com.

¿Videojuegos en consolas o computador?

Por su parte, las consolas de videojuegos siguen siendo el corazón de la experiencia gamer, y en falabella.com se encuentran algunas de las opciones más buscadas. La consola PlayStation 5 Standard se destaca como uno de los productos más vendidos, mientras que Nintendo gana terreno gracias al lanzamiento de juegos populares como ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que se ha convertido en el juego más vendido del año hasta ahora.

Para los fanáticos de la realidad virtual, los lentes de realidad virtual son una opción emocionante. Tanto el nuevo PlayStation VR2 para PS5 o los Oculus Meta Quest 2 de Meta, estos dispositivos brindan experiencias de juego inmersivas que transportan a los jugadores a mundos completamente nuevos.

Los jugadores de PC también encontrarán una amplia gama de opciones para elevar su experiencia. Los monitores curvos de baja latencia ofrecen una visualización óptima de los juegos, mientras que las tarjetas gráficas de alto rendimiento permiten disfrutar de gráficos más realistas. Las laptops gamers de marcas como Asus, Acer y Lenovo ofrecen un rendimiento potente en un formato portátil.

Ofertas y promociones para celebrar el Día del Gamer

falabella.com se une a la celebración del Día del Gamer con una serie de ofertas y promociones que no se pueden perder. “Las consolas y videojuegos tendrán descuentos de hasta 40%, mientras que las laptops gamers tendrán descuentos de hasta 35%. Los monitores curvos podrán adquirirse con descuentos de hasta 50%, y la categoría de accesorios gamer ofrecerá productos desde tan solo S/19.90 soles, con descuentos de hasta 40% en productos seleccionados”, comentó Pacchioni.

Además, agregó que los clientes podrán disfrutar de envío gratuito en productos desde S/99, descuentos exclusivos con las tarjetas CMR y envío rápido en tan solo 48 horas en miles de productos gamers.