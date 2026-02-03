Verano 2026: La TV sigue liderando

Más tiempo libre impulsa el consumo y refuerza a la televisión.

Redacción T21 / 03.02.2026 / 9:13 am

Durante las vacaciones de verano, el tiempo libre impulsa un mayor consumo de video, con la televisión concentrando un mayor volumen de audiencia.

Según Kantar IBOPE Media, la TV superó los 1.9 millones de televidentes en horario estelar durante diciembre 2025, manteniendo su liderazgo frente a las plataformas digitales.

El verano se consolida como una de las etapas del año con mayor dedicación al entretenimiento audiovisual. Las vacaciones y los cambios en la rutina diaria amplían espacios de ocio, lo que incrementa el tiempo que las personas destinan a consumir video en distintas pantallas, tanto digitales como televisivas.

De acuerdo con el estudio de Kantar IBOPE Media, en los últimos meses del año, la televisión mantuvo el mayor volumen de audiencia, incluso en un contexto de crecimiento sostenido del video digital. En diciembre 2025, durante el horario estelar, los canales de TV alcanzaron a más de 1.9 millones de televidentes, frente a los más de 600 mil registrados por plataformas de video en la pantalla grande. Estos incrementos se concentran principalmente en momentos específicos del día, asociados a espacios de mayor permanencia en el hogar, mientras que en otras franjas horarias la audiencia tiende a disminuir por actividades propias del verano, como salidas a la playa o paseos familiares.

“Durante el verano observamos una mayor disponibilidad de tiempo por parte de las audiencias, lo que se refleja en un consumo más intensivo de contenidos audiovisuales. En ese escenario, la televisión continúa siendo un eje central, al integrar distintos formatos y plataformas, y al conectar con públicos diversos de manera simultánea”, señaló Ana Laura Barro, CEO de Kantar IBOPE Media.

El estudio también muestra que el acceso a contenidos audiovisuales es prácticamente universal. En Lima y en las seis principales ciudades del país, el 97% de los encuestados consume video y más del 90% ve televisión lineal (TV abierta, paga), incluyendo TV y CTV. Del total medido, este medio representa el 79% del share, muy por encima del smartphone (17.9%) y otros dispositivos.

De esta manera, en un ecosistema cada vez más fragmentado, la televisión reafirma su vigencia como un actor clave dentro del ecosistema audiovisual, manteniendo su capacidad de adaptación y su presencia en la vida cotidiana de las personas, incluso frente al avance sostenido de las plataformas digitales.