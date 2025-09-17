ViewSonic presenta el monitor VP2776T-4K con Thunderbolt 4

El ColorPro VP2776T-4K ofrece conectividad simplificada y colores precisos para profesionales creativos.

Redacción T21 / 17.09.2025 / 4:06 pm

El ColorPro monitor VP2776T-4K un monitor que simplifica la conectividad y eleva la precisión de color.

ViewSonic Corp., proveedor global de soluciones edtech y visuales, presenta su primer monitor con docking station Thunderbolt 4 integrado. El ViewSonic ColorPro VP2776T-4K es un monitor de 27 pulgadas con resolución nativa 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles).

Gracias a su estación de conexión incorporada, los usuarios pueden enlazar su laptop y otros dispositivos a través de un único cable, que transmite energía, datos, video y audio de manera ultrarrápida, manteniendo un espacio de trabajo más ordenado y eficiente.

Diseñado para profesionales creativos, programadores, ingenieros y todo aquel que necesite un monitor de alto rendimiento, el ColorPro VP2776T-4K ofrece una funcionalidad completa y desempeño de primer nivel.

Potencia y conectividad en un solo cable

El monitor integra tecnología Thunderbolt 4, el estándar más reciente de conexión por cable. Esto significa que puede:

Transmitir datos, video y audio a gran velocidad.

Entregar hasta 100W de energía para cargar una laptop mientras está conectada.

Alcanzar una velocidad de transferencia de hasta 40 gigabits por segundo (Gbps), lo que permite mover archivos pesados en segundos.

Brindar conexión a internet estable mediante puerto Ethernet de 2.5GbE.

Además, el docking station incluye diversas entradas: RJ45 (red cableada), puertos USB-A y USB-C, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4. Incluso es posible conectar dos monitores 4K en cadena (daisy chain) a 60Hz con un solo cable, siendo compatible tanto con Windows como con macOS.

Colores precisos para los más exigentes

Para quienes trabajan con diseño, fotografía o producción audiovisual, la fidelidad del color es clave. El ColorPro VP2776T-4K cuenta con validación Pantone, garantizando que los colores que se ven en pantalla corresponden con el Pantone Matching System (PMS), el estándar internacional más usado en el mundo del diseño.

El monitor ofrece además una gama de color del 100% sRGB (ideal para contenidos digitales) y el 98% DCI-P3 (el estándar de cine digital), junto con certificación HDR400, que aporta contrastes más profundos y realismo en imágenes y video.

“Estamos muy contentos de lanzar al mercado el más reciente monitor ColorPro para profesionales, tanto en las artes creativas como en las ciencias,” comentó Jeff Muto, director de la línea comercial en ViewSonic. “El ColorPro VP2776T-4K permite conectarse con un solo cable a través de Thunderbolt 4 o USB-C, a la vez que incorpora características avanzadas de precisión de color, fundamentales en industrias donde la exactitud cromática es indispensable”.

Características principales del ColorPro VP2776T-4K