Wardaditos del BCP supera el millón de usuarios

La alcancía digital Wardaditos ha revolucionado el ahorro automático en Perú, alcanzando más de S/500 millones en ahorros.

Redacción T21 / 23.10.2025 / 8:51 am

Usuarios pueden ahorrar automáticamente desde S/1 al día.

El BCP anunció que Wardaditos, la alcancía digital, ha superado el millón de usuarios, consolidándose como una alternativa que facilita y fortalece el hábito del ahorro automático desde un sol al día sin darse cuenta.

Con una propuesta centrada en tres reglas de ahorro, Wardaditos ha logrado este año acelerar el crecimiento de su número de usuario, con la integración de esta funcionalidad en la Banca Móvil del BCP y personalización para facilitar el ahorro.

“Este millón de usuarios representa mucho más que una cifra: es la validación de que los peruanos están listos para adoptar hábitos financieros saludables de forma sencilla y digital. Wardaditos ha demostrado que ahorrar puede ser fácil, automático y adaptado a cada estilo de vida”, señaló Jorge Jenkins, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios del BCP.

Desde su integración con la Banca Móvil del BCP, en el 2024, Wardaditos ha transformado la manera en que los peruanos ahorran, alcanzando el medio millón de usuarios al cierre de 2024 y duplicando este número de usuarios en menos de un año, logrando superar el millón en octubre del 2025, con más de S/500 millones en ahorros totales.

“Cuando los clientes usan Wardaditos junto con sus cuentas de ahorro, logran ahorrar un 35% más que quienes no lo hacen. Esto demuestra que nuestra alcancía digital está siendo muy bien recibida y se ha convertido en uno de los productos más populares dentro de las soluciones digitales del BCP.”, agregó Jorge Jenkins.

La propuesta de ahorro automático de Wardaditos se basa en tres reglas:

Monto fijo: que permite ahorrar un monto establecido de manera diaria, quincenal o mensual desde S/1. Porcentaje, que permite aplicar un porcentaje de 5%, 10% o 15% de ahorro a cada ingreso que reciba el usuario en su cuenta BCP. Vuelto, que redondea el monto de las compras con tarjetas de débito o crédito. Por ejemplo, si algo cuesta S/1.50, se redondea a S/5 y la diferencia va al ‘wardadito’. También se puede redondear a S/10 o incluso S/15.

Mirando hacia el futuro, el BCP proyecta integrar Wardaditos con otros casos de uso, ampliando aún más su alcance y facilitando el ahorro para millones de peruanos.