Win Empresas obtiene certificación de Data Center Sostenible en Perú

Win Empresas ha logrado la certificación EPI SS 564 en su Data Center principal en Lima, destacándose por su eficiencia energética y responsabilidad ambiental.

Redacción T21 / 17.07.2024 / 11:16 am

El servicio de Data Center debe garantizar alta disponibilidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad. En ese sentido, el Data Center principal de Win Empresas, ubicado en Lima, es elprimer centro de datos en el Perú certificado por su eficiencia energética y sostenibilidad.

La certificación SS 564 Data Center Sostenible, otorgada por la reconocida empresa EPI, posiciona a la Techco Peruana Win Empresas como líder en el sector de telecomunicaciones y tecnología de la información al ser la primera en contar con esta certificación, destacándose por su compromiso con el medio ambiente y la innovación en infraestructura tecnológica.

“Estamos muy orgullosos de haber recibido la certificación Datacenter Sostenible SS 564. Esta certificación no solo reconoce nuestro compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, sino que también evidencia nuestro cumplimiento con las normas internacionales vigentes más estrictas. En Win Empresas, entendemos la importancia de operar de manera responsable ysostenible promoviendo el ahorro de energía. Sin duda, esta certificación es un testimonio de nuestros esfuerzos continuos por ofrecer soluciones tecnológicas que no solo beneficien a nuestros clientes, sino que también protejan el medio ambiente”, comentó Augusto Cuadros, Director de la Unidad Cloud de Win Empresas.

Compromiso con la sostenibilidad desde su diseño

El nuevo Datacenter Sostenible de Win Empresas ha sido diseñado para minimizar el impacto ambiental a través de prácticas energéticamente eficientes y el uso de tecnologías verdes.

La certificación SS 564 avala nuestros esfuerzos para reducir el consumo de energía, gestionar eficazmente los recursos y adoptar medidas ecológicas en todas nuestras operaciones. Ladisminución del consumo de energía es uno de los puntos centrales del Data Center de Win Empresas, lo que, además, se traduce en la gestión eficiente de los recursos, la reducción en las emisiones de carbono y de la huella ecológica en todas sus etapas de funcionamiento. Al cumplir con dichos parámetros internacionales, la empresa Techco ratifica que sus servicios y sistemas sonrobustos, confiables y se encuentran comprometidos con el medio ambiente.

Desde su diseño, el centro de datos principal ubicado en Lima fue concebido para cumplir con la normativa ambiental internacional. La elección del lugar de su construcción, las dimensiones y sellado de las salas y ambientes, los materiales implementados como el concreto y las luminarias, contemplaron estándares técnicos, de calidad y de respeto por el medio ambiente.

“Ideamos un centro de datos que tuviera la posibilidad de que no existiera una alta transferencia térmica desde el exterior. Es por eso que nuestro data center cuenta con una infraestructura de salas totalmente cerradas, en su mayoría, herméticas. Además, tuvimos presente la transferencia térmica a través de su estructura y empleamos elementos amigables que no liberen ácido corrosivo ni sean propagadores del fuego. Inclusive, las luminarias empleadas son 100% LED y las salas fueron pintadas de blanco y diseñadas con techos altos de hasta 5 metros de alto, para favorecer la temperatura ideal y evitar el abuso de aire acondicionado”, agregó el Director de Win Empresas.

¿Cómo beneficia esta certificación a los clientes de WIN EMPRESAS?

La certificación en sostenibilidad del data center de WIN Empresas no solo fortalece su compromisocon el medio ambiente, sino que también ofrece beneficios tangibles a sus clientes. Al adherirse a estándares rigurosos de sostenibilidad, asegura que sus operaciones no solo sean eficientes en términos de consumo energético, sino también responsables con los recursos naturales. Esto se traduce en una reducción significativa de la huella de carbono asociada a sus operaciones, lo cual no solo cumple con las expectativas ambientales de sus clientes, sino que también fortalece la reputación de WIN Empresas como líder en infraestructura tecnológica sostenible en el mercadocorporativo peruano atrayendo clientes y colaboradores comprometidos con la sostenibilidad.

Win Empresas cuenta con una red de cinco centros de datos propios e interconectados por sus redes de fibra óptica con infraestructura de clases mundial, en los que se traslada la filosofía de eficiencia y reducción del impacto ambiental. Los centros de datos principales están ubicados en zonas estratégicas de Lima y los de respaldo se encuentran en Arequipa y Tacna. Asimismo, la Techco Peruana es la primera empresa de telecomunicaciones que obtuvo la certificación ANSI/TIA 942 B Rated 3 en diseño y construcción en el Perú y la certificación DCOS - 3 en Operación yMantenimiento entregadas por la consultora internacional EPI y avalada por ANSI/TIA.

Estas certificaciones les permiten otorgar servicios de Data Center, Cloud Computing y Servicios Gestionados de manera ágil y con total seguridad, además de resguardar y procesar datos a gran escala con un nivel de disponibilidad de 99,982%. Estas certificaciones y compromisos subrayan la dedicación de Win Empresas hacia la creación de un futuro más verde y sostenible, marcando unprecedente significativo en el mercado de telecomunicaciones en el Perú.