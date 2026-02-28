Xiaomi Pad 8: Productividad IA en 5,75 mm

Pad 8 y Pad 8 Pro combinan HyperOS 3, multitarea tipo PC y potencia flagship en formato ultraligero.

Redacción T21 / 28.02.2026 / 10:18 am

Xiaomi anuncia su última línea de tabletas ligeras con productividad impulsada por IA, que ofrecen las tabletas más potentes y delgadas que Xiaomi ha lanzado al mercado internacional: Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro. Diseñada tanto para profesionales como para usuarios cotidianos, esta nueva serie combina un rendimiento emblemático con una elegante portabilidad, lo que la convierte en la compañera ideal para mantener la productividad mientras se está en movimiento. Como parte del amplio ecosistema de hardware inteligente de Xiaomi, la serie Xiaomi Pad 8 hereda la tecnología de vanguardia desarrollada para los smartphones de Xiaomi.

La serie Xiaomi Pad 8 viene con unas impresionantes imágenes en la pantalla de 11,2 pulgadas y 3,2K², que ofrece hasta 800 nits⁴ de brillo y una frecuencia de actualización de 144 Hz³ increíblemente fluida. Tanto si te sumerges en el trabajo, editas fotos o ves tus programas favoritos en streaming, cada detalle cobra vida con una claridad y fluidez extraordinarias. Con un perfil ultradelgado de solo 5,75 mm y un peso de solo 485 g⁵, estas tabletas están diseñadas para acompañarte allá donde vayas, ya que caben fácilmente en tu bolso, pero sin renunciar a la potencia. A pesar de ser más finas y ligeras que la última generación, ambos modelos están equipados con una gran batería de 9200 mAh⁶, lo que ofrece una capacidad aún mayor para un uso más prolongado.

Con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3, la serie Xiaomi Pad 8 ofrece una estética más elegante y refinada, una productividad a nivel de PC y una inteligencia a nivel de sistema impulsada por Xiaomi HyperAI.⁷ La nueva interfaz cuenta con pantallas de bloqueo, fondos de pantalla y elementos de escritorio actualizados, todos ellos mejorados con sutiles animaciones y widgets personalizables.

Más allá del diseño, Xiaomi HyperOS 3 también permite a los usuarios maximizar su productividad, ya que facilita la multitarea y ofrece una experiencia similar a la de un PC. El diseño actualizado de la pantalla dividida ahora admite una vista dividida vertical de 5:5, lo que permite a los usuarios maximizar la gran pantalla para una multitarea eficiente, e introduce la nueva relación de división horizontal de 1:9 para una gestión más flexible de las ventanas.

El modo Workstation de la Serie Xiaomi Pad 8 se ha actualizado, ampliando el número de aplicaciones que se pueden mantener en el Dock para mostrar más aplicaciones de acceso rápido. Xiaomi HyperOS 3 lleva la multitarea un paso más allá al admitir el navegador de nivel PC en la serie Xiaomi Pad 8.¹⁹ Con vistas previas intuitivas al pasar el ratón, funcionalidad del botón derecho y una barra de herramientas mejorada, facilita una interacción más fluida con las herramientas y plataformas en línea, lo que facilita el trabajo, la creación y la colaboración en la web.

Los flujos de trabajo profesionales cuentan con el respaldo adicional de WPS Office PC⁹ integrado, lo que garantiza una compatibilidad perfecta con WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets y WPS PDFs para la creación y edición de documentos directamente en el dispositivo. Estas funciones están diseñadas específicamente para mejorar la productividad en los dispositivos Xiaomi.

Además, Xiaomi HyperAI⁷ y la interconectividad mejorada ayudarán a aumentar la productividad del usuario, permitiendo transiciones fluidas entre tareas, una colaboración sin esfuerzo entre dispositivos y un flujo de trabajo ininterrumpido.

En la gama alta, la Xiaomi Pad 8 Pro cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite¹º, que ofrece un rendimiento de primer nivel para los usuarios que necesitan realizar tareas intensivas, con un aumento del rendimiento de la CPU del 81% y del rendimiento de la GPU del 103%. ¹⁷ Con HyperCharge de 67 W,⁶ tu Xiaomi Pad 8 Pro se carga rápidamente, tanto si estás en una cafetería como entre reuniones, lo que te permite seguir adelante sin retrasos. La cámara trasera de 50 MP y la cámara frontal de 32 MP están diseñadas para profesionales que necesitan capturar imágenes detalladas y realizar videollamadas de alta calidad.

Para aquellos que necesitan más almacenamiento, este modelo ofrece hasta 512 GB, lo que proporciona un amplio espacio para archivos de proyectos extensos, archivos multimedia de alta resolución y aplicaciones. Y, para una experiencia premium más versátil, el Xiaomi Pad 8 Pro también se ofrece en una versión de cristal mate con una pantalla de última generación con nanoestructura grabada y tecnología de revestimiento antirreflectante,¹¹ que mejora drásticamente la resistencia al brillo en un 44%²⁴ en comparación con la última generación y proporciona un rendimiento táctil superior, especialmente cuando se utiliza un lápiz óptico para tareas creativas o profesionales.

Para aquellos que buscan una experiencia más optimizada pero igual de potente, la Xiaomi Pad 8, el modelo estándar más potente de Xiaomi hasta la fecha a nivel mundial, ofrece una alternativa de alto rendimiento impulsada por la plataforma móvil Snapdragon® 8s Gen 4.¹º El rendimiento de la CPU aumenta en un 32%, mientras que el de la GPU lo hace en un 67%,¹⁸ lo que la convierte en la opción perfecta para los usuarios que dependen de la multitarea. La carga turbo de 45 W garantiza que siempre esté listo para funcionar,⁶ incluso durante los días más ajetreados. La cámara trasera de 13 MP y la cámara frontal de 8 MP ofrecen imágenes nítidas y claras para las tareas cotidianas. Con hasta 256 GB de almacenamiento, el Xiaomi Pad 8 ofrece a los usuarios suficiente espacio para las aplicaciones, fotos y archivos multimedia diarios sin el exceso de capacidad necesario para proyectos de alta gama.

La serie Xiaomi Pad 8 presenta el nuevo Xiaomi Focus Pen Pro,¹ un lápiz óptico premium que pesa solo 17,5 g. ⁴ Cuenta con control sensible a la presión para una entrada precisa, junto con gestos intuitivos de pellizco y doble toque para una interacción fluida con documentos y obras de arte. Esta serie también es compatible con una gama de accesorios de productividad, que incluyen el teclado Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard, el teclado Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard y la funda Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover, todos ellos diseñados para mejorar tu flujo de trabajo y convertir las tabletas en potentes herramientas todo en uno.