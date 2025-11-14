Yape impulsa la inclusión visual financiera

Mejoras tecnológicas en Yape facilitan la autonomía financiera para personas con discapacidad visual.

Redacción T21 / 14.11.2025 / 6:53 am

En línea con su compromiso de promover la inclusión financiera y digital en el país, Yape anunció que las principales funcionalidades de la superapp son accesibles para personas con discapacidad visual, gracias a su compatibilidad con los lectores de pantalla de los sistemas operativos iOS y Android.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú existen más de 600 mil personas con discapacidad visual. Con esta mejora, Yape ofrece la accesibilidad completa en su proceso de afiliación y en el uso de sus funcionalidades más utilizadas, como yapeo entre personas, recargas de celular y pagos con QR de Yape en P.O.S.

“Este hito transforma la experiencia con Yape de miles de personas con discapacidad visual, permitiéndoles realizar las operaciones principales sin depender de terceros. De esta manera, fortalecemos su autonomía y representa un paso más hacia una inclusión real en el sistema financiero. Próximamente todas nuestras funcionalidades serán totalmente accesibles”, comentó Lucía Barrantes, Líder de Experiencia de Yape.

Cabe resaltar que Yape también implementará acciones comunicacionales inclusivas, como el uso de audio descriptivo en sus piezas audiovisuales, texto alternativo en publicaciones de redes sociales y mensajes adaptados para usuarios que utilicen lectores de pantalla.