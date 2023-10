YouTube, Tiktok y WhatsApp son muy usados por niños peruanos

Kaspersky analizó las consultas en línea de los niños, basándose en datos anónimos, proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky Safe Kids.

Redacción T21 / 12.10.2023 / 8:51 am

Un nuevo estudio de Kaspersky Safe Kids revela cuáles son las aplicaciones preferidas por los más pequeños:el Top 5 de los niños peruanos está liderado por YouTube, seguido por Tiktok y WhatsApp, Roblox e Instagram. Para entender mejor qué les interesa a los más pequeños del hogar al navegar por Internet, Kaspersky analizó las consultas en línea de los niños, basándose en datos anónimos, proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky Safe Kids: las aplicaciones Android más solicitadas y las búsquedas más realizadas.

Los resultados mostraron que entre junio y agosto de 2023 las tres aplicaciones en Android más populares entre los pequeños de Perú fueron YouTube (25%), TikTok (22%) y WhatsApp (17%). Roblox (6%) e Instagram (5%) ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente.

En promedio, el 31% de los niños en Perú recibe su primer dispositivo móvil antes de los nueve años, a veces antes, y desde entonces, pueden aprender, explorar, hacer amigos, jugar, ver películas además de acceder a todo tipo de información y contenidos en el ciberespacio. En contraste, en la región solo uno de cada cuatro progenitores rara vez monitorea las redes sociales de sus hijos, y quienes menos lo hacen son los padres mexicanos, con 20%. En contraparte, los más preocupados son argentinos, brasileños y chilenos, con 28%. En el medio se ubican colombianos (24%) y peruanos (21%).

Lo que más buscaron los niños en la app más popular (YouTube) fueron los canales y bloggers de entretenimiento, retos o estilo de vida (21%). La clasificación "otros" obtuvo un 21%, y suele contener memes e historias que no se incluyen en otras categorías. Los contenidos gamers ocuparon el tercer lugar, con un 15% de las búsquedas. Otras categorías que encabezaron la lista fueron música (13%), películas, dibujos animados, programas de televisión (12%) y videojuegos (9%).

Una de las principales tendencias fue Skibidi Toilet, una serie de dibujos animados en YouTube Shorts, creada por el influencer georgiano DaFuq!?Boom! . En cuanto a los bloggers e influencers en esta app, destacaron aquellos cuyos contenidos se enfocan en estilo de vida, retos, videos de unboxing y belleza. Mientras que en temas gaming, la miniserie de videojuegos Lacey's Games –que se convirtió en una web de terror– obtuvo un gran número de búsquedas e impusló la creación de más contenido en la red debido a que varios gamers han rodado historias de terror basadas en el juego.

El canal My Story Animated, con sus series Lady Bug, My Little Pony, Peppa Pig y Helluva boss, sigue siendo el líder entre los creadores de dibujos animados. En cuanto a los programas de televisión, los dramas chinos We Fall In Love (2023) y Love Forever Young (2023) acapararon toda la atención de los niños.

Las tendencias musicales giraron en torno al K-pop: casi el 19% de las búsquedas estuvieron relacionadas con grupos surcoreanos como BlackPink, el cual lidera la sección.

"Vemos con qué rapidez surgen nuevos intereses entre los niños y se convierten en tendencias. Lo interesante es que el fenómeno de este verano, Barbenheimer, sin duda captó la atención de los niños, pero no llegó a convertirse en la noticia más importante del verano. Sin duda, los niños están al tanto de las tendencias mundiales en películas, libros o juegos, pero al mismo tiempo pertenecen a sus propios mundos, poco convencionales, extraños desde el punto de vista de los adultos, y es muy interesante descubrirlos y explorarlos", comenta Carolina Mojica, gerente de Producto para el Consumidor para el Norte y Sur de América Latina en Kaspersky.

Para garantizar que los niños tengan una experiencia positiva navegando en Internet, Kaspersky recomienda a los padres de familia: