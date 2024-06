Zoho anuncia acceso anticipado a CRM for Everyone

Zoho CRM for Everyone entrega a cada equipo de las empresas un espacio propio para contribuir activamente y acelerar el crecimiento del cliente, y mejorar su experiencia de usuario.

Redacción T21 / 06.06.2024 / 10:44 am

Zoho Corporation presentó hoy Zoho CRM for Everyone, un conjunto desoluciones destinadas a democratizar el CRM en los equipos que interactúan con clientes. Esta herramienta permite que el área de ventas, principal responsable de las relaciones con los clientes, comunicar y coordinar desde un solo lugar diversos entregables para sus clientes a través de diferentes áreas como ingeniería de soluciones, gestión de contratos, habilitación de ventas, incorporación de clientes y defensa del cliente. Estas posibilidades mejoran el seguimiento del recorrido del cliente, mitigan brechas en la coordinación, reducen tiempo de respuesta y mejoran lacalidad de la experiencia del cliente.

"Tradicionalmente, el sistema CRM ha sido construido por TI y diseñado para flujos de trabajo de ventas", dijo ManiVembu, Director de Operaciones de Zoho. "A lo largo de los años, ha acumulado una gran cantidad de información del cliente, pero el acceso al CRM está restringido, y los equipos se ven obligados a operar en sus propias islas con contexto limitado. Esto es fundamentalmente antiético para una gran experiencia al cliente. Zoho CRM for Everyone rompe esos silos, para permitir que los diferentes equipos en un proceso de ventas contribuyan proactivamente al reducir la complejidad del CRM y promoviendo la integración".

Zoho CRM for Everyone permite que los gerentes de cuentas, por ejemplo, involucren a un ingeniero para coordinaruna demostración de producto para un cliente. Un especialista puede seguir el paso a paso de la experiencia de incorporación para cada cliente. Un marketero puede realizar análisis de ganancias y pérdidas para ofertas específicas. Un profesional en comunidades puede gestionar compromisos como estudios de casos. Todas estas actividades se pueden gestionar dentro del CRM con un profundo contexto del cliente y visibilidad multifuncional,alineando los esfuerzos de todas las áreas.

Para hacer esto posible, se han integrado las siguientes habilidades en Zoho CRM:

Módulos de Equipo

Las áreas de negocios pueden crear sus propios módulos de datos a nivel de equipo (además de los módulos a nivelorganizacional) por sí mismos, mientras son controlados por los equipos de TI. Los Módulos de Equipo pueden tener sus propios campos, permisos, automatización de flujos de trabajo y otras personalizaciones específicas para cada grupo. Estos módulos se alojan en un espacio dedicado para cada equipo. Este ayuda a unir todos los procesosorientados al cliente en una sola plataforma enriquecida con un contexto completo del cliente.

Perfil de Solicitantes

Cuando un miembro del equipo necesita una entrega o la contribución de un colega de otro equipo, puede simplemente hacer una solicitud en el módulo del área correspondiente. Estos 'solicitantes' pueden seguir el estado desus propias solicitudes, eliminando cualquier conjetura involucrada en el trabajo colaborativo.

Experiencia de Usuario Renovada

La interfaz de Zoho CRM ha sido rediseñada para una mejor usabilidad en todos los roles y funciones. Los equipospueden organizar sus datos dentro de módulos y los módulos dentro de los Espacios de Equipo. Los usuarios pueden cambiar entre estos rápidamente y adoptar experiencias sin código o de bajo código para gestionar sus flujos de trabajosin habilidades de TI centrales.

Zoho CRM for Everyone no solo abre el acceso al CRM de manera multifuncional, sino que también empodera a cada equipo para gestionar sus propios flujos de trabajo de manera autónoma dentro del marco de TI corporativo. Es la primera verdadera democratización del paradigma CRM. En las próximas semanas, se agregarán más capacidades a Zoho CRM for Everyone que convertirán al CRM en el núcleo de todas las operaciones de clientes y permitirán una olade transformación de la experiencia del cliente (CX).

Precios y Disponibilidad

A partir de hoy, el acceso anticipado a Zoho CRM for Everyone está disponible a solicitud para los clientes de Zoho entodo el mundo. Se lanzarán funcionalidades adicionales durante varias semanas, durante la fase de acceso anticipado.