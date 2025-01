Acer amplía su portafolio Copilot+ con IA

Amplia gama de PCs con Copilot+, incluyendo laptops y desktops, equipadas con los últimos procesadores con NPUs integradas que brindan el rendimiento necesario para ejecutar cargas de trabajo de IA exigentes.

Redacción T21 / 07.01.2025 / 11:27 am

Acer anunció la expansión de su oferta de PCs Copilot+ en su portafolio de laptops y desktops. Estos incluyen las laptops delgadas y ligeras Swift Go 14 AI y Swift Go 16 AI, las laptops Aspire 14 AI orientadas al valor, las desktops todo en uno (AIO) elegantes Aspire S AI y Aspire C AI, y la mini PC Revo Box AI. Todos los nuevos productos están equipados con los últimos procesadores con unidades de procesamiento neural (NPU) integradas para potenciar cargas de trabajo impulsadas por IA.

"A medida que los clientes ven los beneficios de usar IA para mejorar y agilizar tareas diarias, están interesados en PCs Copilot+ en una gama más amplia de tamaños y factores de forma para adaptarse a sus necesidades y entornos específicos", dijo James Lin, Gerente General de Notebooks de Acer Inc. "Nuestro ecosistema expandido de PCs Copilot+ satisface ese deseo con PCs prácticas que presentan diseños delgados y los últimos procesadores de IA para hacer la IA aún más accesible".

"Estamos emocionados de introducir la PC Copilot+ a nuestro portafolio de desktops, combinando rendimiento potente con tecnología avanzada de IA, en diseños versátiles de PC", dijo Marc Ho, director Senior de Computación Estacionaria de Acer Inc. "Nuestro objetivo es empoderar a los usuarios para lograr y realizar más a través de nuestros dispositivos y extendiendo las últimas innovaciones en IA".

"La expansión del portafolio de PCs Copilot+ de Acer trae capacidades de IA a una gama más amplia de dispositivos que satisfacen las diversas necesidades de los clientes. Con la IA en el centro, las PCs Copilot+ desbloquean nuevas funciones que apoyan la productividad y creatividad mientras proporcionan opciones más accesibles. Estas nuevas PCs Copilot+ de Acer hacen que la actualización sea más sencilla mientras nos acercamos al fin del soporte para Windows 10", dijo Mark Linton, vicepresidente de Ventas de Dispositivos Asociados en Microsoft.

Las nuevas PCs Acer Copilot+ aprovechan el poder de la IA para impulsar la productividad y creatividad. Las laptops Swift Go 16 AI y Swift Go 14 AI y las AIOs Aspire C AI están impulsadas por procesadores AMD Ryzen™ AI serie 300 para ofrecer capacidades definitivas de IA que mejoran la productividad y eficiencia para profesionales móviles. Las Aspire S AI y Revo Box AI cuentan con procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2), ayudando a las personas a navegar eficientemente por cargas de trabajo intensivas.

Acer Swift Go 16 AI y Swift Go 14 AI PCs Copilot+ - Laptops delgadas y ligeras de valor

Las nuevas laptops delgadas y ligeras Swift Go AI de Acer ponen el último silicio al frente y centro para profesionales trabajadores, estudiantes y cualquiera que cuide su presupuesto mientras mantiene alta productividad en movimiento. Las Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) y Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) están impulsadas por los nuevos procesadores AMD Ryzen AI serie 300 con arquitectura "Zen 5" utilizando hasta 8 núcleos de alto rendimiento y 16 hilos que alcanzan hasta 5.0 GHz de velocidad máxima. Además, el procesador cuenta con arquitectura AMD XDNA™2 NPU que ofrece hasta 50 TOPS y los últimos gráficos AMD Radeon™ 800M para mejor transmisión, edición y más. Las nuevas laptops Swift Go AI pueden funcionar de manera eficiente y confiable durante todo el día, mientras alimentan funciones de IA como Acer PurifiedVoice™ 2.0 y Acer UserSensing™ 2.0.

Además del potente rendimiento de IA, la nueva línea Swift Go AI presenta un nuevo diseño de chasis de aluminio anodizado con un llamativo patrón de doble flecha que complementa el distintivo ícono de IA en la cubierta superior. El diseño premium de las laptops se mejora aún más con impresionantes pantallas OLED con resolución de hasta 3K - en las Swift Go 16 AI y Swift Go 14 AI de 16 y 14 pulgadas. Las pantallas OLED ofrecen imágenes vibrantes y realistas con tasas de refresco de hasta 120 Hz y están certificadas DisplayHDR™ TrueBlack 500 y Eyesafe 2.0. Además, las opciones de pantalla táctil IPS están disponibles en ambas líneas para clientes que prefieren la experiencia intuitiva del multi-touch. Las nuevas laptops Swift Go AI también incluyen una cámara IR QHD 1440p respaldada por audio DTS X: Ultra y un conjunto de tres micrófonos que asegura audio y video de primera calidad en videoconferencias.

Acer Aspire 14 AI - Potencia y duración de batería para todo el día

Construida para enfrentar un día completo de actividades incluyendo clases, tareas y más, la Aspire 14 AI (A14-52M/A14-52MT) proporciona hasta 22 horas de reproducción de video. Está impulsada por procesadores Intel Core Ultra (Serie 2) y una NPU integrada para acelerar cargas de trabajo de IA. La bisagra de 180 grados permite que la pantalla se apoye plana, haciéndola ideal para colaboración, mientras su diseño ligero de 1.4 kg la hace fácil de transportar. Está equipada con cubiertas superior e inferior de aluminio duradero y viene con una opción de pantalla OLED de 14 pulgadas 16:10 o un panel WUXGA táctil [2]. Todas las opciones de pantalla presentan un diseño de bisel estrecho para maximizar el espacio de la pantalla.

La Aspire 14 AI viene con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X, dos puertos Thunderbolt™ 4 Type-C y HDMI 2.1, que puede soportar hasta un monitor 8K. Wi-Fi 6E ofrece conectividad rápida a internet, mientras que Bluetooth 5.3 soporta mejor calidad de audio y mayor duración de batería en nuevos dispositivos Bluetooth® LE Audio. La Aspire 14 AI está registrada como EPEAT® Gold. Su construcción ecológica incluye un chasis fabricado con material PCR post-consumo y un adaptador que incorpora 50% de material PCR, mientras que viene empaquetada en material 100% reciclable.

Funciones de IA integradas en las líneas Acer Swift Go AI y Aspire 14 AI

Las nuevas líneas de laptops Aspire 14 AI, Swift Go 16 AI y Swift Go 14 AI cuentan con la aplicación AcerSense integrada que es accesible mediante la tecla dedicada AcerSense y proporciona selección de modo de uso del sistema, estado de rendimiento y batería, así como la Acer Experience Zone, que aloja el conjunto de funciones de IA de Acer. Por ejemplo, las laptops incluyen hasta Acer PurifiedVoice™2.0[2], que amplifica el audio claro durante videoconferencias con la capacidad de suprimir el ruido ambiental. Acer PurifiedView™ 2.0 mejora las imágenes en videollamadas con capacidades como corrección de la mirada, ajuste de iluminación y desenfoque del fondo.

Además, la Aspire 14 AI incluye Acer Assist, una base de conocimientos personalizada que funciona sin conexión a internet. Las laptops Swift Go AI también cuentan con Acer User Sensing™2.0, que utiliza el sensor de proximidad incorporado para proteger los datos mostrados en la pantalla bloqueando el dispositivo cuando los usuarios se alejan de las laptops.

Acer Aspire S AI: Elegancia Ultradelgada

Con un perfil minimalista en blanco, las AIO Acer Aspire S AI elevan la computación doméstica con estilo elegante. La serie incluye la Aspire S24 AI (S24A-GLNL/S24A-TLNL) con una pantalla Full HD de 23.8 pulgadas a 120 Hz y la Aspire S27 AI (S27A-ELNL/S27A-TLNL/S27A-ULNL) con una pantalla de 27 pulgadas disponible tanto en Full HD como en QHD (2560x1440). Ambos modelos ofrecen opciones de panel táctil. El diseño flexible permite ángulos de visión óptimos con un rango de inclinación de -3 a 25 grados. Impulsadas por procesadores Intel Core Ultra (Serie 2) con hasta 48 TOPS NPU y gráficos Intel Arc™ integrados, estas AIOs ofrecen rendimiento potente y multitarea fluida. La cámara RGB-IR de 2 MP con Windows Hello permite inicio de sesión rápido y seguro con reconocimiento facial, y un obturador de privacidad protege los datos. Las nuevas AIOs soportan los últimos estándares Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7 para conectividad inalámbrica rápida y confiable. Una variedad de puertos, incluyendo HDMI 2.0, dos USB 3.2, dos USB 2.0 y USB 3.2 Gen 2 Type-C, aseguran opciones versátiles de conectividad. Las desktops Aspire S AI vienen con dos altavoces de 3 vatios y se envían con un teclado inalámbrico con diseño completo y teclas cóncavas que ayudan a los dedos a localizar intuitivamente cada tecla. El mouse diseñado ergonómicamente cuenta con un sensor de alta definición de 1600 dpi para una operación precisa.

Acer Aspire C AI: Potencia con estilo

Las Acer Aspire C24 AI (C24B-GKRK/C24B-GSTX) y Aspire C27 AI (C27B-GKRK/C27B-GSTX) son excelentes opciones para quienes buscan una PC todo en uno elegante que ofrece imágenes hermosas en un paquete delgado y atractivo. Las vibrantes pantallas de 23.8 y 27 pulgadas, con resolución de hasta QHD (2560x1440) y una tasa de refresco rápida de 180 Hz, ofrecen entretenimiento inmersivo. Para manejar sin esfuerzo tareas exigentes, ambos modelos están equipados con hasta 64 GB de memoria DDR5, hasta 1 TB de SSD M.2 PCIe, y gráficos AMD Radeon 800M, y están impulsados por un procesador AMD Ryzen serie AI 300 con NPU que proporciona hasta 50 TOPS. La pantalla ajustable con inclinación de -5° a 20° asegura una comodidad óptima de visualización. La webcam de 5 MP con obturador de privacidad promete videollamadas cristalinas y protege la privacidad. Una amplia gama de puertos incluye DisplayPort, USB 2.0 Type-C y HDMI, mientras que Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 ofrecen conectividad inalámbrica sin interrupciones.

Acer Revo Box AI: Flexibilidad Mini PC

La Acer Revo Box AI (RB102-LNL) está diseñada para quienes buscan una PC compacta y potente. Esta diminuta powerhouse mide solo 0.75 litros y pesa apenas 0.5 kg. Su diseño flexible permite posicionamiento tanto plano como vertical con un soporte portátil. A pesar de su tamaño compacto, la Revo Box AI es potente. Impulsada por procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), ofrece un rendimiento impresionante para tareas cotidianas y entretenimiento.

Combinada con gráficos Intel Arc™ y hasta 32 GB de memoria LPDDR5X, maneja hábilmente aplicaciones exigentes y multitarea. Con hasta 1 TB de unidad de estado sólido, proporciona amplio almacenamiento para aplicaciones, documentos y medios. Un lector de huellas digitales incorporado asegura acceso rápido y seguro al sistema. Una amplia gama de puertos, incluyendo DisplayPort, HDMI 2.1, un puerto USB 4 Type-C y puertos ethernet dual 2.5G, proporcionan opciones flexibles de conectividad. Además, hasta conectividad Wi-Fi 6E asegura internet inalámbrico rápido y confiable. La Revo Box AI también viene con un mouse y teclado Elite 19 inalámbricos, que soportan entrada precisa y escritura cómoda.

Todas las nuevas desktops: Acer Intelligence Space

Las nuevas Aspire S AI, Aspire C AI y Revo Box AI vienen equipadas con Acer Intelligence Space, un centro que detecta automáticamente el hardware y proporciona las herramientas de IA apropiadas para optimizar el rendimiento, generar imágenes y mejorar el gameplay. Este centro incluye Acer Creator Space para desarrollar rápidamente imágenes con IA a través de texto e imágenes, y Acer Desktop Utilities para ajustar automáticamente el rendimiento de la CPU según la actividad.

Todas las nuevas PCs Copilot+: Funciones prácticas de IA

Las nuevas PCs Copilot+ son las PCs Windows más rápidas, inteligentes y seguras jamás creadas. Impulsadas por silicio que funciona a más de 40+ TOPS, las PCs Copilot+ tienen la capacidad de ejecutar las últimas herramientas de IA para acelerar la productividad y creatividad[1] . Es una forma completamente nueva de usar una PC con experiencias como Recall (Vista previa), que encuentra rápida y fácilmente contenido incluyendo textos e imágenes; Cocreator en Paint para dibujar imágenes mediante indicaciones de texto e imagen; subtítulos en vivo para traducciones en tiempo real de videollamadas, videos y películas; y Windows Studio Effects para aprovechar al máximo las videoconferencias con ajuste de iluminación, encuadre facial, filtros artísticos y más.