Acer Swift Go y Aspire Vero 16 con Intel Core Ultra

Galardonada con el Premio a la Innovación CES 2025, la Aspire Vero 16 carbono neutral es la primera laptop del mundo fabricada con material a base de concha de ostra.

Redacción T21 / 07.01.2025 / 11:33 am

Acer anunció actualizaciones de la versátil serie Swift Go y las laptops ecológicas Aspire Vero 16, combinando rendimiento informático mejorado, eficiencia energética, pantallas impresionantes y diseños sostenibles en la evolución de la era de los PC con IA.

Las Swift Go 14 y Swift Go 16 ofrecen productividad y adaptabilidad sin interrupciones en cualquier entorno de trabajo, con ejecución optimizada de tareas de IA y duración de batería de varios días, en diseños ultradelgados y ligeros. Disponibles con configuraciones de pantalla OLED 3K o táctil IPS 2K, estas laptops ofrecen imágenes sorprendentes que complementan su atractivo exterior.

El Aspire Vero 16, una laptop carbono neutral y la primera del mundo en incorporar material a base de concha de ostra3, ahora presenta un chasis fabricado con una combinación de más del 70% de plástico reciclado post-consumo (PCR) y material de base biológica2 La innovación audaz de Acer ofrece una opción de laptop sostenible sin comprometer el rendimiento o la durabilidad. Todos los nuevos dispositivos están equipados con procesadores Intel® Core™ Ultra serie 200H y gráficos Intel Arc™ integrados, diseñados para escalar el rendimiento acelerado de IA y maximizar la eficiencia para el trabajo y la creación.

Los trabajadores móviles también apreciarán el nuevo Wi-Fi móvil 5G Acer Connect y el dongle Wi-Fi Acer Wave D7, que proporcionan conexiones a internet de alta velocidad en cualquier lugar y momento.

"Acer está comprometida con impulsar los límites tecnológicos mientras mantiene nuestra dedicación a la sostenibilidad", dijo James Lin, gerente general de Notebooks de Acer Inc. "Las laptops Swift Go y Aspire Vero actualizadas, que incluyen los últimos procesadores Intel Core Ultra, encarnan nuestra visión de ofrecer productos de alto rendimiento y ecológicos que satisfacen las necesidades evolutivas de nuestros clientes".

"Con los nuevos procesadores Intel Core Ultra, estamos elevando el nivel de las PC con IA delgadas y ligeras con nuevos niveles de computación CPU, un salto significativo en gráficos con Intel Arc, y un increíble rendimiento mejorado de IA en toda la plataforma", dijo David Feng, vicepresidente y gerente general de Segmentos de Cliente, Grupo de Computación Cliente en Intel. "Las nuevas laptops Swift Go y Vero son hermosos ejemplos de lo que es posible gracias a la colaboración de décadas entre Intel y Acer".

Acer Swift Go 16 y Swift Go 14: potencia y portabilidad redefinidas

Las nuevas Swift Go 16 (SFG16-73/T) y Swift Go 14 (SFG14-74/T) están diseñadas para usuarios modernos que exigen rendimiento, portabilidad y visuales atractivos en sus laptops. Impulsadas por los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra serie 200H y gráficos Intel Arc, estas laptops Swift Go ofrecen hasta 99 TOPS totales de IA en dispositivo para el manejo eficiente de proyectos exigentes y hasta 27.5 horas de reproducción de video4. Con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 2TB5 de almacenamiento SSD M.2, aseguran multitarea fluida y amplio almacenamiento de archivos.

Una serie de herramientas potenciadas por IA hace que el trabajo y la creación sean sin esfuerzo. El compañero de IA cotidiano con Microsoft Copilot aporta inspiración, creatividad y respuestas instantáneas para ayudar a los usuarios a enfocarse y completar tareas rápidamente. Acer LiveArt™ 2.0 mejora los proyectos creativos casuales, mientras que Acer PurifiedVoice™ 2.0 y Acer PurifiedView™ 2.0 refinan la comunicación en línea. Estas funciones de IA son accesibles a través de la versátil aplicación AcerSense™.

Los dispositivos de 16 y 14 pulgadas ofrecen pantallas impresionantes con opciones de pantalla OLED 3K o táctil IPS 2K, con certificación VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500 y Eyesafe® 2.0 en el panel OLED para colores vibrantes y ayudar a reducir la fatiga visual durante el uso prolongado. Sus diseños delgados y portátiles con cubiertas grabadas con láser complementan su apariencia visual refinada y permiten que las laptops se abran hasta 180 grados, adaptándose a varios estilos de trabajo. Los touchpads multicontrol permiten un control preciso de medios y videollamadas, ofreciendo flexibilidad y facilidad de uso.

Las laptops Swift Go también incluyen las últimas características y puertos para productividad. La tecnología Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 proporcionan conectividad más rápida y confiable, mientras que sus cámaras IR QHD 1440p con tecnología DTS:X® Ultra hacen que las experiencias de videoconferencia sean más realistas. Las características de seguridad como reconocimiento facial, lector de huellas dactilares, obturadores de privacidad y el Acer User Sensing™ 2.0 asistido por IA que detecta la presencia de los usuarios protegen los dispositivos contra accesos no deseados. Los usuarios también apreciarán la flexibilidad de dos puertos Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 y una ranura para tarjeta MicroSD, junto con el uso de materiales PCR y embalaje reciclado en los dispositivos registrados EPEAT Gold[3].

Aspire Vero 16: la sostenibilidad se une al rendimiento

Los esfuerzos de sostenibilidad de Acer se ejemplifican con la última Aspire Vero 16 (AV16-71P). Esta laptop ha mantenido su compromiso con la neutralidad de carbono durante todo su ciclo de vida1. También ha aumentado el uso de materiales PCR y de base biológica en más del 70%[2] en el chasis en comparación con su modelo anterior. Otros detalles de diseño reflejan la identidad ecoconsciente de la línea Vero, incluyendo su touchpad de plástico recuperado del océano, espesor reducido de PET y diseño de fácil reparación, asegurando una huella ambiental reducida. El chasis duradero certificado MIL-STD-810H puede resistir el uso diario mientras mantiene un aspecto y sensación moderna y elegante.

La Aspire Vero 16 está impulsada por procesadores Intel Core Ultra serie 200H respaldados por hasta 32 GB de memoria y hasta 2 TB de almacenamiento, ofreciendo un rendimiento robusto para todas las necesidades informáticas. La máquina "verde pero potente" ha revolucionado la sostenibilidad y el rendimiento en las PC móviles con IA actuales, ganando el reconocimiento como Ganadora del Premio a la Innovación CES 2025.

Para trabajo o entretenimiento, la pantalla de 16 pulgadas de la Aspire Vero ofrece imágenes claras y nítidas con soporte de gama de colores 100% sRGB y una relación de aspecto amplia gracias a sus biseles delgados. La colaboración y seguridad se mejoran con una webcam QHD 1440P, características de privacidad, opciones vitales de conectividad en Wi-Fi 7, HDMI 2.1 y dos puertos Thunderbolt 4.

Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi y Dongle Wi-Fi 7 Acer Wave D7

Los últimos dispositivos Wi-Fi móviles de Acer aseguran que los usuarios permanezcan conectados con internet ultrarrápido en cualquier lugar y momento. El dispositivo Acer Connect M6E 5G mobile Wi-Fi, con soporte para tarjeta SIM, SIM virtual y tecnología SignalScan, proporciona acceso a red 5G de alta velocidad en más de 135 países, eliminando las molestias de señales débiles y conexiones interrumpidas. La batería de alta capacidad de 8,000 mAh admite carga rápida a través de un puerto USB Type-C, mientras que los usuarios pueden disfrutar de hasta 28 horas de conectividad a internet de alta velocidad ininterrumpida. Además, los usuarios pueden conectar hasta 20 dispositivos simultáneamente.

El compartir punto de acceso confiable con congestión de red reducida está garantizado mediante la tecnología MIMO 2x2 y la banda Wi-Fi 6E de 6 GHz, ya sea trabajando o jugando en movimiento. La tecnología NFC de conexión táctil también permite una conexión instantánea a Wi-Fi con dispositivos Android.

Diseñado para viajar, la estructura durable pero ligera del dispositivo Wi-Fi móvil cabe fácilmente en los bolsillos. La durabilidad certificada IP68 y la tecnología de protección contra polvo probada pueden resistir la inmersión en agua de hasta 1.5 metros durante 30 minutos. La seguridad de datos a nivel empresarial también está garantizada con encriptación WPA 3 avanzada, firewalls, bloqueo de SIM y soporte VPN.

El dongle Wi-Fi Acer Wave D7 ofrece velocidades Wi-Fi 7 sin congestión de hasta 2,880 Mbps (6 GHz) con tecnología tribanda. Con USB Type-A y una base con conector USB Type-C, es posible una instalación flexible más velocidades de transferencia más rápidas mediante plug-and-play directo. A pesar de su tamaño, el potente dongle puede soportar el rendimiento combinado Wi-Fi 7 BE6500 en todas las bandas (2.4, 5 y 6 GHz). La conmutación multi-enlace MLO+ permite a las aplicaciones seleccionar los mejores puntos de acceso inalámbrico, maximizando la eficiencia del rendimiento inalámbrico.

Precios y Disponibilidad

La Acer Swift Go 16 (SFG16-73) estará disponible en Norteamérica en abril, desde USD 949.99; en EMEA en Q2, desde EUR 1.299, y en Australia en abril, desde AUD 2.599.

La Acer Swift Go 14 (SFG14-74) estará disponible en Norteamérica en mayo, desde USD 899.99; en EMEA en Q2, desde EUR 1.249, y en Australia en abril, desde AUD 2.399.

La Acer Aspire Vero 16 (AV16-71P) estará disponible en Norteamérica en abril, desde USD 799.99, y en EMEA en Q2, desde EUR 1.199.

El Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi estará disponible en Norteamérica en Q1, desde USD 249, y en EMEA en Q2, desde EUR 249.

El Acer Wave D7 Wi-Fi Dongle estará disponible en Norteamérica en Q1, desde USD 79, y en EMEA en Q3, desde EUR 99.

Las especificaciones exactas, precios y disponibilidad variarán según la región.