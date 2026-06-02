Acer apuesta por OLED, 4K e IA en su nueva generación de pantallas

La nueva línea integra monitores QD-OLED profesionales, proyectores inteligentes y soluciones portátiles diseñadas para creadores, entretenimiento y productividad móvil.

Redacción T21 / 02.06.2026 / 2:17 pm

También anuncia dos nuevos monitores portátiles diseñados para productividad en movimiento.

El monitor profesional Acer ProDesigner PE320QK G0 QD-OLED 4K de 31.5 pulgadas ofrece precisión de color Delta E <1 y tiempo de respuesta de 0.03 ms (GTG), ideal para creadores y diseñadores que requieren detalle, color y fluidez de nivel estudio.

El premium Acer CE320QK G QD-OLED 4K de 31.5 pulgadas combina precisión de color Delta E <2, tiempo de respuesta de 0.03 ms GTG, AMD FreeSync™ Premium Pro y diseño ErgoStand para prosumers y creadores de contenido.

El proyector láser Acer HL6820GTV integra visuales 4K Ultra HD, Google TV dongle integrado [1][2] y soporte para Variable Refresh Rate (VRR) para experiencias cinematográficas de alto nivel tanto en el hogar como en entornos profesionales.

y soporte para Variable Refresh Rate (VRR) para experiencias cinematográficas de alto nivel tanto en el hogar como en entornos profesionales. El proyector inteligente portátil Acer HD1500 ofrece resolución Full HD 1080p, funciones de autoajuste, sistema inteligente para acceso a contenido y diseño Swivel Stand adaptable a distintos entornos.

Como monitores portátiles, el Acer PM161Q JB de 15.6 pulgadas para productividad móvil y el PM131QT de 12.3 pulgadas para configuraciones secundarias se conectan fácilmente a smartphones mediante funcionalidad plug-and-play.

Diseñado para jóvenes creadores, el Aspire Badge es un wearable digital elegante que muestra contenido en pantalla, incorpora funciones de seguridad y se conecta vía Bluetooth.

Acer anunció una nueva línea de soluciones visuales diseñadas para potenciar creatividad, entretenimiento y productividad: el monitor Acer ProDesigner PE320QK G0, el monitor Acer CE320QK G, el proyector láser Acer HL6820GTV, el proyector inteligente portátil Acer HD1500, los monitores portátiles Acer PM161Q JB y PM131QT, además del accesorio wearable Aspire Badge.

Las nuevas soluciones visuales integran los más recientes avances de Acer en tecnología de pantallas, precisión de color y conectividad inteligente para responder a una amplia variedad de escenarios de uso: desde flujos de trabajo creativos profesionales y cine en casa hasta productividad móvil y expresión personal

Acer ProDesigner PE320QK G0: precisión de color profesional con tecnología QD-OLED

Diseñado para profesionales creativos con flujos de trabajo visualmente exigentes, el Acer ProDesigner PE320QK G0combina tecnología QD-OLED de última generación con ciencia de color profesional. Su pantalla 4K UHD (3840 x 2160) ofrece claridad excepcional y gran profundidad visual, mientras que el color real de 10 bits y la certificación VESA DisplayHDR True Black 500 producen contrastes impresionantes.

La precisión de color es el centro de esta experiencia. Con Delta E <1, certificación Calman Verified y cobertura de color DCI-P3 del 99 % y Adobe RGB del 98 %, los creadores pueden confiar en una reproducción precisa y vibrante del color para cualquier proyecto.

Para flujos de trabajo enfocados en video, el monitor incorpora tasa de refresco de 120 Hz y tiempo de respuesta ultra bajo de 0.03 ms (GTG), garantizando movimientos fluidos y naturales.

También integra Acer Smart Dial, permitiendo controlar brillo, contraste y entradas mediante control remoto, evitando acceder físicamente a la parte posterior del monitor. El ProDesigner PE320QK G0 incluye además el software Creator Hub, que permite ajustar espacios de color según cada proyecto, trabajar junto a calibradores externos y configurar esquemas multimonitor con múltiples opciones de pantalla dividida.

Acer CE320QK G: rendimiento premium QD-OLED para prosumers y creadores de contenido

El Acer CE320QK G está diseñado para prosumers, usuarios avanzados y creadores de contenido que buscan rendimiento premium y visuales vibrantes. Combina un panel QD-OLED 4K UHD (3840 x 2160), color real de 10 bits y certificación VESA DisplayHDR True Black 500 para ofrecer claridad y contraste sobresalientes. El monitor alcanza precisión de color Delta E <2 y cobertura DCI-P3 del 99 %, brindando reproducción precisa y vibrante para flujos de trabajo creativos y de contenido. Su tasa de refresco de 120 Hz y tiempo de respuesta de apenas 0.03 ms GTG permiten visuales suaves y fluidas tanto para edición de video como para entretenimiento y productividad.

Además, el soporte para AMD FreeSync™ Premium Pro incorpora tecnología VRR para eliminar tearing, stuttering y flickering, asegurando experiencias visuales profesionales. Para una configuración más cómoda y ergonómica, el diseño ErgoStand permite ajustes de inclinación, giro y altura.

Acer HL6820GTV: proyección láser 4K con Google TV integrado

El Acer HL6820GTV es un proyector láser con Google TV dongle integrado[1][2], diseñado para ofrecer experiencias cinematográficas premium en distintos entornos. Su sistema de proyección láser 4K Ultra HD brinda claridad excepcional y colores intensos, además de reducir hasta 35 % el consumo energético frente a proyectores tradicionales con lámpara.

Más allá de la calidad de imagen, el HL6820GTV está preparado para usos profesionales como exhibiciones e instalaciones artísticas. Ofrece resolución 1080p a 240 Hz, latencia ultra baja de 1 ms y soporte VRR de hasta 144 Hz, ideal para gaming inmersivo y reproducción de video fluida. También soporta funcionamiento continuo 24/7 y utiliza una fuente láser libre de mercurio. Su capacidad de proyección de 360 grados y resistencia al polvo IP5X aumentan su flexibilidad y durabilidad. La tecnología láser permite encendido y apagado inmediato, eliminando tiempos de calentamiento y enfriamiento asociados a soluciones tradicionales, además de ofrecer hasta 30,000 horas de vida útil.

Gracias al Google TV dongle integrado[1][2], el proyector ofrece acceso instantáneo a múltiples aplicaciones y plataformas de streaming sin necesidad de dispositivos externos.

Acer HD1500: experiencias Full HD portátiles en gran formato

El Acer HD1500 es un proyector inteligente portátil diseñado para disfrutar experiencias visuales de alta calidad desde cualquier habitación. Ofrece resolución Full HD 1080p y una fuente de luz LED de 8,000 lúmenes LED para imágenes brillantes y claras en distintos entornos.

La configuración es sencilla gracias a funciones automáticas como Auto-Focus, Auto Screen Fit y Auto Obstacle Avoidance, que ajustan y redimensionan la imagen automáticamente.

Su diseño Swivel Stand permite rotación de 360 grados e inclinación de 180 grados para mayor flexibilidad de proyección. Además, integra un sistema inteligente[3] para acceso a apps y plataformas populares de streaming, complementado por altavoces duales de 5 watts.

Acer PM161Q JB: estación de trabajo móvil compacta

El Acer PM161Q JB incorpora un panel IPS Full HD de 15.6 pulgadas con amplios ángulos de visión para visuales claras y consistentes. Diseñado para productividad móvil, multitarea y creación ligera de contenido, equilibra portabilidad con comodidad visual. También soporta un teclado pogo desmontable para mejorar la experiencia de escritura y productividad.

Acer PM131QT: monitor táctil magnético multifuncional

El Acer PM131QT es una pantalla táctil multifuncional de 12.3 pulgadas diseñada para configuraciones secundarias y uso móvil. Gracias a su diseño magnético y conectividad plug-and-play mediante un solo cable, puede utilizarse fácilmente en configuraciones extendidas o entornos móviles. Su resolución 1920 × 720 y soporte táctil de 5 puntos brindan una experiencia intuitiva y responsiva, pudiendo incluso funcionar como interfaz interactiva para asistentes de IA.

Ambos monitores portátiles incluyen soporte VESA y compatibilidad con trípodes para mayor versatilidad.

Aspire Badge: expresión personal y seguridad en formato wearable

El Aspire Badge (AD19) es un wearable digital elegante diseñado para estudiantes, niños y jóvenes creadores que desean expresar su estilo personal. Funciona como un lienzo portátil capaz de mostrar imágenes, animaciones y otros contenidos en su pantalla vibrante. Se conecta vía Bluetooth a una aplicación móvil y puede usarse como pin, colgante o imán según las preferencias del usuario. Además de expresión personal, incorpora funciones de seguridad como alarma de emergencia, señal SOS en código Morse y modo flash nocturno para mayor visibilidad.

Las especificaciones exactas, precios y disponibilidad variarán según la región.