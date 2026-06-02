Entel y MAF impulsan el reciclaje electrónico en el entorno corporativo

La alianza busca fomentar la correcta disposición de residuos tecnológicos y fortalecer la economía circular mediante puntos de acopio de RAEE para colaboradores.

Redacción T21 / 02.06.2026 / 2:02 pm

Las empresas firmaron un convenio para promover la segregación de dispositivos eléctricos y electrónicos a través del programa “Reciclemos para Transformar”.

Con el objetivo de promover el reciclaje responsable y fortalecer las acciones de sostenibilidad dentro de las empresas, MAF Perú y Entel firmaron un convenio que le permitió a la financiera habilitar un punto de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en sus oficinas, a fin de que los colaboradores puedan segregar de manera segura y responsable sus equipos tecnológicos en desuso.

Esta iniciativa se desarrolla a través del programa “Reciclemos para Transformar” de Entel, el cual busca fomentar la correcta disposición de equipos electrónicos en desuso y contribuir a la economía circular mediante el reaprovechamiento de determinados componentes tecnológicos.

“Promover este tipo de acciones desde los espacios de trabajo es fundamental para generar cambios reales y sostenibles en el tiempo. Este convenio nos permite seguir impulsando prácticas conscientes a nivel corporativo, así como contribuir activamente al cuidado del entorno”, señaló José Antonio Olivares, vicepresidente de Mercado Empresa de Entel.

A través de esta alianza, los colaboradores de MAF Perú podrán segregar equipos electrónicos en desuso, como celulares, cargadores, laptops, baterías y otros accesorios tecnológicos, contribuyendo así a reducir el impacto ambiental generado por este tipo de residuos y fortaleciendo, a su vez, el programa “Cierra el Círculo” iniciativa de la financiera orientada a promover prácticas sostenibles y una gestión responsable dentro de la organización.

“En MAF reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de nuestros residuos. Este convenio con Entel se suma a las iniciativas de segregación que venimos impulsando a través de nuestro programa “Cierra el Círculo” desde el 2024, a partir de alianzas que transforman nuestros hábitos en un impacto positivo real”,señaló Claudia Drago, vicepresidenta corporativa de MAF Perú.

El programa “Reciclemos para Transformar”, impulsado por Entel desde el 2016, ha sumado a su iniciativa a instituciones públicas y privadas, logrando recolectar más de 860 toneladas de RAEE a nivel nacional, consolidándose como una de las iniciativas más relevantes del país en temas de reciclaje electrónico.