Acer lanza tablets, monitores y router WiFi 7

Innovación en conectividad y productividad con nuevos dispositivos presentados en IFA Berlín.

Redacción T21 / 03.09.2025 / 8:40 pm

Acer anunció hoy una amplia expansión de su portafolio de productos de consumo durante su conferencia global next@acer en la feria IFA. La presentación incluyó nuevas tablets de las series Iconia X e Iconia A, dos monitores de la marca amadana, el monitor OLED de alto rendimiento Acer CE270U Z y el router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh, todos diseñados para mejorar la manera en que las personas trabajan, aprenden y se conectan.

Tablets Acer Iconia Serie X

Las tabletas de la serie Iconia X están diseñadas para apoyar tanto la productividad como el entretenimiento, impulsadas por Android™, pantallas vívidas y funciones con IA que enriquecen las experiencias del día a día.

La Acer Iconia X12 (X12-21M) cuenta con una vibrante pantalla AMOLED WQXGA de 12,6 pulgadas (2560x1600), relación de aspecto 16:10, brillo máximo de 400 nits y una fluida tasa de refresco de 60 Hz, que ofrece imágenes impactantes y una respuesta táctil precisa gracias a la tecnología in-cell. Con un perfil notablemente ligero de solo 500 g y un acabado en negro mate, proyecta un estilo y una sensación premium. El dispositivo funciona con un procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento ampliable (hasta 1 TB mediante ranura microSD), y ofrece hasta 16 horas¹ de duración de batería.

Capturar momentos valiosos a medida que ocurren, incluso en condiciones de poca luz, es sencillo gracias a su cámara trasera de 13 MP con tecnología de flash. Las videollamadas y selfies también se muestran con gran realismo gracias a la cámara frontal de 5 MP. Cuatro altavoces estéreo completan la experiencia de audio y comunicación, mientras que la conectividad confiable está garantizada con Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, rastreo GPS y un puerto USB Type-C con PD 2.0.

La Acer Iconia X14 (X14-M1N) ofrece un amplio lienzo visual con su pantalla OLED FHD de 14 pulgadas (1200x1920), amplios ángulos de visión y un refinado diseño ZeroFrame. Su procesador incorpora una NPU integrada, acompañada de hasta 8 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 de alta velocidad, ampliable hasta 1 TB. El dispositivo integra nuevas funciones de IA para usuarios exigentes de tablets, como “AI Smart Sensing”, que permite control por gestos y consejos de postura; “AI Super Resolution”, que mejora automáticamente la calidad de los videos; y “Smile Camera”, que captura fotos al instante cuando detecta una sonrisa o el gesto de “OK”. Además, su cámara trasera de 8 MP con flash y cámara frontal de 5 MP ofrecen fotos y selfies nítidos.

La autonomía y conectividad confiable están respaldadas por hasta 10 horas¹ de duración de batería, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y un puerto USB Type-C 2.0, todo dentro de un resistente chasis en color Iron Gray con soporte integrado.

Tablets Acer Iconia Serie A

A la nueva línea se suman las tablets Iconia A16 (A16-M1N) y la Iconia A14 (A14-M1N), que ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento, pantallas vibrantes, gran autonomía de batería y funciones potenciadas por IA para el trabajo y el consumo de contenido multimedia.

Ambos modelos funcionan con Android 15 y están equipados con hasta 8 GB de memoria RAM LPDDR5 y hasta 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 ampliable. Impulsadas por procesadores con NPUs integradas, estas tablets incorporan capacidades de IA directamente en el dispositivo, lo que permite interacciones más inteligentes e intuitivas, incluyendo AI Smart Sensing, AI Super Resolution y Smile Camera.

Los dispositivos cuentan con pantallas IPS FHD de 16 y 14 pulgadas (1200x1920), con diseños ZeroFrame y amplios ángulos de visión para brindar experiencias inmersivas. También integran un soporte tipo trípode directamente en el diseño de la tablet, eliminando la necesidad de accesorios adicionales y permitiendo colocarlas fácilmente en posición vertical cuando se requiera. Además, incluyen cámaras traseras de 8 MP con flash, cámaras frontales de 5 MP y ofrecen hasta 10 horas de uso.

Con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth 5.4, los usuarios disfrutan de descargas más rápidas, menor latencia y conexiones más estables, incluso en redes congestionadas. Adicionalmente, las tablets de las series Iconia X e Iconia A incluyen Acer Screen Casting, que convierte cada dispositivo en una versátil pantalla inalámbrica para laptops mediante Wi-Fi. Ya sea trabajando en proyectos creativos, realizando presentaciones, transmitiendo contenido o gestionando varias tareas a la vez, Acer Screen Casting permite una configuración limpia y sin cables en toda la línea.

Presentación de monitores amadana

Acer presentó dos nuevos monitores bajo su marca amadana, reconocida por su estética minimalista y atemporal, inspirada en la filosofía de diseño japonesa. Estas pantallas combinan una elegante artesanía con un rendimiento fluido, logrando un equilibrio refinado entre estilo y nitidez visual.

El amadana 16APM1QJ es un monitor portátil ultradelgado de 15,6 pulgadas con un vibrante panel IPS y amplios ángulos de visión. Con un peso de solo 0,65 kg y un soporte integrado con inclinación de hasta 90°, además de entradas mini-HDMI y USB Type-C, se convierte en un versátil compañero tanto para la productividad como para el entretenimiento.

Por su parte, el amadana 27ART0 P1 incorpora una pantalla IPS ZeroFrame de 27 pulgadas, compatible con una frecuencia de actualización de 144 Hz y función de tasa de refresco dinámica (120 Hz y 60 Hz). Su cobertura de gama de color del 99%, opciones de entrada dual (HDMI y VGA), diseño ultradelgado y base pequeña para accesorios lo convierten en un versátil centro de trabajo o entretenimiento en el hogar.

El Acer CE270U Z es un monitor OLED de 26,5 pulgadas con una impresionante resolución de 2560x1440 y una vertiginosa frecuencia de actualización de 280 Hz. Tanto creadores de contenido como amantes del cine y gamers apreciarán sus imágenes ultrafluidas, con soporte para la tecnología AMD FreeSync Premium Pro, un tiempo de respuesta de apenas 0,03 ms, brillo máximo de 1.000 nits en modo HDR y cobertura del 99% del espectro de color DCI-P3. También incluye potentes altavoces de 3 W y un amplio rango de inclinación de hasta 25°, combinando comodidad visual y sonido envolvente en un solo paquete.

Router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh

Para responder a las necesidades de los estilos de vida digitales, el Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router está diseñado para ofrecer internet de alta velocidad y confiabilidad en hogares y espacios de trabajo modernos. En su interior, el router funciona con un procesador de cuatro núcleos basado en ARM. Compatible con Wi-Fi 7 y velocidades de doble banda de hasta 3.600 Mbps, permite transmisiones fluidas en 4K, juegos en línea de baja latencia, automatización del hogar inteligente y más.

El Acer Connect T36 también está concebido para ser escalable, integrando tecnología mesh que amplía la cobertura y conmutación automática de nodos para mantener la conectividad sin interrupciones a medida que los usuarios se desplazan de una habitación a otra. Su sistema modular permite añadir nodos y ampliar la cobertura según los requisitos de red y ancho de banda. La configuración y ajustes se gestionan fácilmente a través de la Acer Connect App, mientras que su diseño compacto lo convierte en un complemento discreto pero potente para cualquier hogar u oficina. Incluye tres conectores RJ45 (uno WAN y dos LAN) y se alimenta mediante un adaptador DC 12V 1A.

Precios y disponibilidad

Las especificaciones exactas, precios y disponibilidad variarán según la región.