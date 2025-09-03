Xiaomi impulsa el aprendizaje digital con IA

Redmi Note 14 potencia estudio, trabajo y creatividad con inteligencia artificial.

Redacción T21 / 03.09.2025 / 8:37 pm

En el marco de la Semana del Aprendizaje Digital, Xiaomi te invita a ser parte del Redmi Live este 09 de septiembre a las 3:00 p.m., en donde descubrirás ofertas increíbles a través de su Facebook Oficial.

En el marco de la Semana del Aprendizaje Digital, una iniciativa creada por la UNESCO, que busca impulsar el desarrollo de habilidades tecnológicas, promover la alfabetización digital y motivar a estudiantes y profesionales a incorporar herramientas innovadoras en su día a día, Xiaomi refuerza su compromiso con la educación tecnológica impulsando a la Serie Redmi Note 14 como una poderosa aliada para estudiar, trabajar y crear. Con sus funciones de Inteligencia Artificial (IA), esta línea de smartphones ofrece soluciones prácticas y accesibles para que los usuarios aprovechen al máximo el aprendizaje digital y enfrenten los retos de un mundo cada vez más conectado.

La Serie Redmi Note 14 combina diseño moderno, alto rendimiento y una interfaz intuitiva que aprovecha el potencial de la IA. Con funciones que van desde asistentes inteligentes hasta edición creativa avanzada, Xiaomi acerca la innovación a más usuarios, convirtiéndola en una herramienta accesible para el aprendizaje digital.

Organización inteligente al alcance de tu mano

La IA de la Serie Redmi Note 14 ayuda a planificar tu día de forma eficiente al sugerir horarios, recordarte tareas importantes y crear alertas automáticas según tus rutinas. Por ejemplo, si tienes clases virtuales a distintas horas o reuniones de trabajo remoto, tu smartphone puede programar recordatorios y organizar tus aplicaciones de productividad en pantalla. Además, el calendario inteligente se adapta a tus hábitos, priorizando las actividades que más te importan.

Traducción y resúmenes en segundos

Con funciones de IA, ahora es más fácil acceder a contenido en otros idiomas o resumir información extensa. Estudiantes universitarios pueden traducir artículos académicos completos en tiempo real para comprender mejor sus investigaciones, mientras que profesionales pueden convertir largos informes en resúmenes claros en cuestión de segundos. Imagina preparar una exposición y tener tus notas listas sin perder tiempo en leer cada detalle manualmente.

Creatividad sin límites con IA

La Serie Redmi Note 14 lleva tu lado creativo a otro nivel. Si eres creador de contenido, puedes editar imágenes automáticamente para mejorar la iluminación o eliminar fondos sin complicaciones. Además, los estudiantes de diseño o marketing pueden generar ideas visuales y organizar portafolios directamente desde el teléfono. La IA también sugiere plantillas y ediciones que se adaptan al estilo de cada usuario, ayudándote a destacar en tus entregas o publicaciones en redes sociales.

Pantalla y potencia optimizadas para estudiar y trabajar

La pantalla de alta resolución y los procesadores avanzados de la Serie Redmi Note 14 permiten realizar múltiples tareas sin interrupciones. Desde tomar apuntes en clases en línea mientras tienes abierto un PDF de estudio, hasta editar presentaciones mientras escuchas música, el dispositivo garantiza fluidez. Además, con su batería de larga duración y carga rápida, puedes pasar el día estudiando o trabajando sin preocuparte por quedarte sin energía. Para una experiencia visual más cómoda y saludable, cuenta con certificación de luz azul reducida (solución de hardware) de TÜV Rheinland, certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland y certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland, reduciendo la fatiga ocular incluso tras largas horas frente a la pantalla.

Seguridad y personalización en todo momento

Gracias a sistemas avanzados de IA, la Serie Redmi Note 14 protege tu información con desbloqueo facial y huella digital inteligente. También aprende de tus hábitos para recomendar apps útiles, ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según tu entorno e incluso sugerir horarios de descanso cuando detecta que llevas mucho tiempo frente al dispositivo. Es ideal para mantener un equilibrio entre productividad, estudio y bienestar.

¡Redmi Week disponible hasta el 7 de septiembre!

Aprovecha esta oportunidad para disfrutar de precios especiales y regalos exclusivos. Xiaomi amplia la duración de las promociones para que tengas más tiempo de acceder a lo mejor de la serie Redmi Note. Durante estos días podrás llevarte:

- Redmi Note 14 (8GB+256GB) a S/. 849 (precio regular S/899) y también llevarte unos Redmi Buds 6 Active de regalo.

- Redmi Note 14S (8GB+256GB) a solo S/. 949 (precio regular S/999) y recibir de regalo unos Redmi Buds 6 Active.

- Redmi Note 14 Pro (8GB+256GB) a S/. 1,149 (precio regular S/1,299) junto a unos Redmi Buds 6 Active.

- Redmi Note 14 Pro 5G (8GB+256GB) a solo S/. 1,399 (precio regular S/1,599) y llévate de regalo unos Redmi Buds 5 Pro

- Redmi Note 14 Pro+ 5G (8GB+256GB) a solo S/. 1,599 (precio regular S/1,899), podrás recibir unos Redmi Buds 5 Pro totalmente gratis.

Con estas herramientas, Xiaomi invita a todos a celebrar la Semana del Aprendizaje Digital explorando nuevas formas de potenciar su crecimiento académico y profesional con ayuda de la tecnología.