Actualización estratégica para laptops de estudiantes

Mejoras puntuales en SSD, RAM y orden del sistema elevan rendimiento y prolongan la vida útil.

Redacción T21 / 27.02.2026 / 11:33 am

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, muchas familias evalúan la posibilidad de invertir en una nueva laptop para acompañar el año académico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es necesario reemplazar el equipo: con simples mejoras en almacenamiento y memoria, es posible extender significativamente su vida útil y mejorar su rendimiento.

Kingston Technology Company, Inc., líder mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, comparte recomendaciones prácticas para optimizar la computadora del estudiante y prepararla para un nuevo ciclo escolar sin realizar un gasto mayor.

“Antes de pensar en comprar un equipo nuevo, vale la pena evaluar si el rendimiento puede potenciarse con una actualización estratégica de almacenamiento o memoria. En muchos casos, la diferencia es notable.”, señaló Francisco Silva, Country Manager Chile y Perú.

Cambiar el disco duro por una unidad SSD

Uno de los factores que más impacta en el rendimiento de una laptop es el tipo de almacenamiento. Si el equipo aún utiliza un disco duro tradicional (HDD), reemplazarlo por una unidad de estado sólido (SSD) puede transformar completamente la experiencia. Un SSD permite:

Inicios del sistema mucho más rápidos.

Apertura casi instantánea de programas.

Transferencias de archivos más ágiles.

Mayor resistencia a golpes y vibraciones.

Si la laptop ya cuenta con un SSD SATA, migrar a un SSD NVMe puede ofrecer velocidades de lectura y escritura aún mayores, ideales para estudiantes que utilizan múltiples aplicaciones, herramientas en línea o programas de diseño.

Liberar espacio y optimizar el almacenamiento

El almacenamiento lleno es una de las principales causas de lentitud. Archivos duplicados, trabajos antiguos, fotos, videos y programas que ya no se utilizan ocupan espacio valioso.

Una alternativa práctica es trasladar esta información a un SSD externo como el Kingston XS1000, que ofrece capacidades de hasta 2TB en un formato compacto y portátil. Esto permite liberar espacio en la laptop sin perder archivos importantes, manteniéndolos seguros y accesibles cuando sea necesario.

Esta estrategia no solo mejora el rendimiento inmediato, sino que también reduce la sobrecarga constante del disco interno, contribuyendo a extender la vida útil del equipo.

Ampliar la memoria RAM

Cuando una laptop se vuelve lenta al tener varias pestañas abiertas o al ejecutar aplicaciones simultáneamente, muchas veces el problema es la falta de memoria RAM. Aumentar la RAM permite:

Ejecutar múltiples programas sin interrupciones

Reducir bloqueos y demoras

Mejorar la fluidez general del sistema

Antes de realizar la actualización, es importante verificar la compatibilidad con la placa madre del equipo.

Optimizar el inicio y mantener el sistema actualizado

Reducir los programas que se ejecutan automáticamente al encender la laptop mejora notablemente el tiempo de arranque. Asimismo, mantener actualizado el sistema operativo y los controladores garantiza mayor estabilidad, seguridad y rendimiento.

“Actualizar almacenamiento y memoria es una inversión inteligente que puede extender la vida útil de una laptop por varios años más.”, agregó Francisco Silva. “En Kingston trabajamos para ofrecer soluciones confiables que acompañen a estudiantes y familias en cada etapa académica.”.

Preparar la laptop para el regreso a clases no necesariamente implica reemplazarla. Con decisiones estratégicas en almacenamiento y optimización, es posible maximizar su rendimiento, ahorrar dinero y comenzar el año escolar con el equipo listo para rendir al máximo.

Para más información sobre soluciones de memoria y almacenamiento, visite el sitio web de Kingston Technology.