Magic8 Lite: El smartphone que sobrevivió 6,133 m

Guinness lo certifica: resistencia extrema con Victus 2, Anti-Drop e IP69K.

Redacción T21 / 27.02.2026 / 10:48 am

Hace pocos días llegó a Perú el HONOR Magic8 Lite, un dispositivo que no se quedó solo en una promesa, sino que fue varios pasos más allá, al lograr certificar un Récord Guinness Mundial al superar con éxito, y sin daños, la caída más alta registrada por esta institución, para un teléfono, convirtiéndose en un referente mundial en durabilidad.

Es así como este smartphone llega para redefinir los estándares de resistencia dentro de su segmento, combinando diseño, tecnología y una durabilidad comprobada a nivel mundial. Su presentación marcó un nuevo punto de referencia para los usuarios que buscan un smartphone confiable, capaz de acompañarlos en el uso diario.

El 29 de setiembre de 2025, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue la fecha en la que el HONOR Magic8 Lite logró certificarse con el Récord Guinness Mundial cuando el dispositivo resistió una caída de 6,133 metros de altura.

Esta resistencia no es casualidad. El dispositivo combina el Corning Gorilla Glass Victus 2, que protege la pantalla frente a golpes y rayones, con la tecnología HONOR Anti-Drop, basada en una estructura multicapa y materiales como el fluido no newtoniano flexible, capaces de dispersar la energía de los impactos.

Gracias a estas tecnologías, el HONOR Magic8 Lite puede soportar, por fuera y por dentro, impactos y caídas sobre superficies duras como mármol o asfalto, escenarios frecuentes en el uso diario. De esta forma, ofrece tranquilidad y confianza a los usuarios, quienes saben que su smartphone está preparado para enfrentar accidentes cotidianos.

El HONOR Magic8 Lite también cuenta con certificación IP69K, que garantiza protección frente a salpicaduras, inmersiones y chorros de agua a alta presión y temperatura, incluso en entornos industriales. Gracias a esta certificación, los usuarios pueden disfrutar de su smartphone con total confianza, sin preocuparse por el contacto con agua en su uso diario.

Complementando su oferta de beneficios, los equipos comprados hasta el 30 de junio cuentan con 365 días de garantía para un cambio de pantalla y uno de parte posterior, así como 6 meses de cobertura por daños causados por líquidos, reforzando el compromiso de HONOR para que los usuarios disfruten de una experiencia sin preocupaciones.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes, gracias a la batería Silicon-Carbon de 8,300 mAh, la más potente de su segmento, que incorpora un algoritmo antienvejecimiento que garantiza hasta 6 años de uso, superando a las baterías de litio convencionales. Además, el dispositivo ofrece carga inversa, permitiendo suministrar energía a otros equipos cuando más se necesita.

El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en Perú en colores Verde Esmeralda, Dorado Amanecer y Negro Medianoche. Los usuarios pueden adquirir el dispositivo en las 16 Tiendas HONOR a nivel nacional, principales operadores, tiendas por departamento, supermercados en la nueva HONOR Store Online.