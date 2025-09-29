Agentes de IA: La nueva era de la inteligencia móvil

Samsung integra inteligencia artificial avanzada para personalizar y mejorar la experiencia móvil con los nuevos plegables.

Redacción T21 / 29.09.2025 / 2:17 pm

Samsung presentó recientemente su nueva generación de teléfonos plegables que vienen equipados con Galaxy AI y Google Gemini, marcando así una nueva forma de interactuar con la inteligencia artificial desde un móvil. Esta integración convierte a los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7, en verdaderos agentes de IA, capaces de comprender el contexto, anticiparse a las necesidades y ofrecer a los usuarios experiencias personalizadas en tiempo real.

Los agentes de IA funcionan mediante el análisis de contexto y patrones de uso, lo que les permite sugerir aplicaciones, atajos o configuraciones según las rutinas del usuario. Gracias a la integración con Gemini, la experiencia va más allá: el dispositivo puede ayudar a planificar viajes, resumir correos electrónicos sugiriendo el tono de comunicación, generar textos en segundos y organizar la multitarea de forma automática en las pantallas plegables, para hacer la comunicación más inteligente, eficiente, clara y productiva. Todo esto con el respaldo de seguridad con Samsung Knox.

El Galaxy Z Fold7 es el plegable más delgado (8,9 mm plegado y solo 4,2 mm desplegado) y liviano (215 g) de la marca hasta la fecha, ideal para quienes buscan equilibrio entre movilidad y rendimiento. Su pantalla externa de 6,5″ y la principal de 8″ Dynamic AMOLED 2X, mejoradas con Vision Booster y un brillo de hasta 2600 nits, multiplican el espacio para trabajar con hasta 3 aplicaciones a la vez y ponen Galaxy AI al centro de la experiencia. Aquí, la inteligencia artificial cobra vida con herramientas avanzadas como Photo Assist para edición fotográfica generativa, Transcript Assist para resumir y organizar grabaciones, y Now Brief para sugerencias personalizadas según tu rutina.

El Galaxy Z Flip7 combina portabilidad con inteligencia proactiva. Con tan solo 13,7 mm de grosor cuando está plegado y una bisagra Armor FlexHinge reforzada, este plegable optimiza cada interacción gracias a funciones de IA integradas como sugerencias de outfits o comidas basadas en fotos, generación de texto y edición de imágenes. Su VentanaFlex de 4,1″, la más grande de la serie Flip, permite usar herramientas como Gemini Live y Edición Generativa sin necesidad de desplegar el dispositivo, haciendo que la inteligencia artificial esté disponible en cualquier momento y lugar con fluidez natural.

Todas las funciones de inteligencia artificial se potencian en las pantallas plegables gracias a One UI 8, la más reciente versión de la capa de personalización de Samsung. Esta interfaz ha sido desarrollada para integrar la IA en cada aspecto de los dispositivos, brindando accesos dinámicos que se adaptan a la rutina del usuario, gestionan la multitarea de manera más intuitiva y una interacción optimizada para el formato plegable. De esta manera, la IA deja de percibirse como una función aislada y se convierte en un recurso integrado, natural y fluido dentro de la experiencia móvil.