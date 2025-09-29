Kingston DataTraveler DUO: Almacenamiento seguro y práctico
Redacción T21 / 29.09.2025 / 8:30 pm
- Este dispositivo cuenta con capacidades de 128GB y de 256GB. Pesa solamente 10 gramos.
Kingston Technology, líder mundial en productos de memoria y soluciones de almacenamiento, presenta el Kingston® DataTraveler® DUO, el aliado perfecto para quienes necesitan transferir, respaldar y acceder a sus archivos de manera rápida y sencilla desde cualquier dispositivo.
En un mundo donde el smartphone concentra fotos, videos, documentos y música, la falta de espacio de almacenamiento se ha vuelto un problema cotidiano. Con DataTraveler DUO, los usuarios pueden descargar y transferir información directamente desde su celular al USB de Kingston, liberando memoria al instante y asegurando que sus recuerdos e información más valiosa estén siempre disponibles y a salvo.
Gracias a sus conectores USB duales (Type-A y Type-C), DT DUO ofrece máxima compatibilidad entre computadoras, tablets y teléfonos, facilitando el intercambio de datos sin necesidad de cables ni adaptadores. Su diseño con doble tapa móvil no sólo lo hace elegante y práctico, sino que también evita pérdidas de tapas.
Disponible en capacidades de hasta 256GB, el dispositivo permite almacenar grandes volúmenes de contenido, respaldados por la legendaria confiabilidad de Kingston®, soporte técnico gratuito y una garantía limitada de cinco años.
Especificaciones técnicas
- Capacidades: 128GB, 256GB
- Interfaz: USB Type-A y USB Type-C
- Estándar/Velocidad: USB 3.2 Gen 2
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 85°C
- Dimensiones: 64 x 21.2 x 10.4mm
- Peso: 10g
- Garantía/asistencia técnica: 5 años de garantía con soporte técnico gratuito
- Compatible con: Windows 11, macOS (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS
Con Kingston DataTraveler DUO, la información viaja contigo, de manera segura y sin complicaciones.
