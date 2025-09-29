Nosotros      Publicidad
Kingston DataTraveler DUO: Almacenamiento seguro y práctico

Transfiere, respalda y organiza tu información con Kingston DataTraveler DUO, garantizando seguridad y comodidad.

Redacción T21 / 29.09.2025 / 8:30 pm

  • Este dispositivo cuenta con capacidades de 128GB y de 256GB. Pesa solamente 10 gramos.

Kingston Technology, líder mundial en productos de memoria y soluciones de almacenamiento, presenta el Kingston® DataTraveler® DUO, el aliado perfecto para quienes necesitan transferir, respaldar y acceder a sus archivos de manera rápida y sencilla desde cualquier dispositivo.

En un mundo donde el smartphone concentra fotos, videos, documentos y música, la falta de espacio de almacenamiento se ha vuelto un problema cotidiano. Con DataTraveler DUO, los usuarios pueden descargar y transferir información directamente desde su celular al USB de Kingston, liberando memoria al instante y asegurando que sus recuerdos e información más valiosa estén siempre disponibles y a salvo.

Gracias a sus conectores USB duales (Type-A y Type-C), DT DUO ofrece máxima compatibilidad entre computadoras, tablets y teléfonos, facilitando el intercambio de datos sin necesidad de cables ni adaptadores. Su diseño con doble tapa móvil no sólo lo hace elegante y práctico, sino que también evita pérdidas de tapas.

Disponible en capacidades de hasta 256GB, el dispositivo permite almacenar grandes volúmenes de contenido, respaldados por la legendaria confiabilidad de Kingston®, soporte técnico gratuito y una garantía limitada de cinco años.

Especificaciones técnicas

  • Capacidades: 128GB, 256GB
  • Interfaz: USB Type-A y USB Type-C
  • Estándar/Velocidad: USB 3.2 Gen 2
  • Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 a 85°C
  • Dimensiones: 64 x 21.2 x 10.4mm
  • Peso: 10g
  • Garantía/asistencia técnica: 5 años de garantía con soporte técnico gratuito
  • Compatible con: Windows 11, macOS (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS

Con Kingston DataTraveler DUO, la información viaja contigo, de manera segura y sin complicaciones.

T21

Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.

Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.

Estás viendo: "Kingston DataTraveler DUO: Almacenamiento seguro y práctico

