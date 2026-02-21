Amazon lidera la compra de energía libre de carbono a nivel global

Con más de 700 proyectos, Amazon transforma la infraestructura energética y promueve la sostenibilidad.

Redacción T21 / 21.02.2026 / 1:22 pm

Con más de 700 proyectos en todo el mundo, Amazon está invirtiendo en más de 40 gigavatios de energía libre de carbono, lo que es suficiente para abastecer de energía a más de 12.1 millones de hogares estadounidenses.

Amazon es una de las principales empresas compradoras de energía libre de carbono, según el último informe de BloombergNEF.

Las inversiones de Amazon en energía libre de carbono incluyen la energía nuclear, la solar, la eólica y el almacenamiento en baterías.

Estos proyectos aportan nueva energía a la red, estabilizan los costos de la electricidad y crean miles de empleos locales.

En el mundo actual, los productos y servicios que necesitamos y disfrutamos requieren cada vez más energía de nuestras redes eléctricas. Amazon es líder en la promoción de nuevas energías libres de carbono para satisfacer esta demanda, al tiempo que redefine lo que es un crecimiento responsable. Desde 2020, Amazon ha establecido el estándar del sector como el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo, como la energía eólica y solar, según ha reconocido BloombergNEF. Para 2025, BloombergNEF ha vuelto a reconocer a Amazon como uno de los principales compradores corporativos de energía libre de carbono del mundo, además de crear la mayor cartera de energía libre de carbono de cualquier empresa a nivel mundial.

Cuando empresas como Amazon invierten en nuevos proyectos de energía libre de carbono, no solo estamos contribuyendo a impulsar nuestras propias operaciones, sino que estamos añadiendo nuevas fuentes de energía libre de carbono a la red eléctrica que todos utilizamos, la misma red que abastece a hogares, hospitales y escuelas.

Estas inversiones también pueden ayudar a impulsar la modernización de la infraestructura energética de la que dependen las comunidades cada día, lo que contribuye a mantener los costos de la electricidad estables y asequibles para las familias y las empresas.

Por ejemplo, como parte de la inversión de Amazon en un centro de datos en Misisipi, colaboramos con Entergy, una empresa de servicios públicos local, para habilitar 650 megavatios de nueva energía renovable que se incorporarán a la red y darán servicio al equivalente de más de 150,000 hogares una vez que estén operativos. Además, Entergy está utilizando las inversiones de Amazon y otros grandes clientes para financiar su campaña de fiabilidad de la red eléctrica Superpower Mississippi, con un costo de 300 millones de dólares, sin costo alguno para los clientes residenciales, con el objetivo de reducir la frecuencia y la duración totales de los cortes de suministro para el cliente medio en aproximadamente un 50%.

Hasta ahora, Amazon ha invertido miles de millones de dólares en más de 40 gigavatios de capacidad energética total libre de carbono, suficiente para abastecer a más de 12.1 millones de hogares en Estados Unidos.

¿Qué sucede cuando Amazon invierte en energía libre de carbono?

Como uno de los mayores compradores de energía libre de carbono del mundo, la cartera de Amazon abarca más de 700 proyectos en 28 países. Esto incluye cuatro acuerdos de energía nuclear, 11 proyectos de almacenamiento de baterías a escala industrial, más de 300 parques solares y eólicos a escala industrial, más de 300 proyectos solares in situ y seis parques eólicos marinos en Europa.

Más allá de simplemente añadir nueva energía libre de carbono a la red, estos proyectos también crean miles de empleos en la construcción y cientos de puestos de trabajo permanentes en las zonas locales, ayudan a mejorar la fiabilidad y la infraestructura de la red, e impulsan la innovación en inteligencia artificial y las tecnologías emergentes esenciales para el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

Estos proyectos también están contribuyendo a generar impulso en todo el sector empresarial. A medida que más empresas invierten en energía libre de carbono e infraestructura de red, estamos viendo el impacto colectivo: se crean economías de escala que reducen el costo de las nuevas tecnologías, se impulsa la innovación y se fortalece el ecosistema energético para todos.

“La adquisición de energía renovable por parte de las empresas se ha convertido en uno de los principales impulsores de los nuevos proyectos de energía libre de carbono en Estados Unidos”, afirma Ray Long, presidente y director ejecutivo de ACORE, una organización sin ánimo de lucro y no partidista que opera en la intersección entre la asequibilidad, la fiabilidad y el despliegue de energía limpia. “Empresas como Amazon, que se comprometen con acuerdos de compra de energía a largo plazo, proporcionan la seguridad financiera que permite a los desarrolladores construir nuevas instalaciones de generación renovable a gran escala, lo que ayuda a satisfacer la creciente demanda de electricidad de Estados Unidos y, al mismo tiempo, establece economías de escala que benefician a todas las comunidades al añadir energía libre de carbono de bajo costo a la red”.

Avanzando hacia la energía nuclear de próxima generación

La energía nuclear proporciona una energía estable, confiable y libre de carbono que puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que la hace esencial para satisfacer la creciente demanda de electricidad y reducir las emisiones. Amazon está contribuyendo al avance de la energía nuclear de próxima generación mediante la inversión de miles de millones de dólares en el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR).

En el estado de Washington, nuestro primer acuerdo con Energy Northwest permitirá el desarrollo de cuatro SMR avanzados con una capacidad inicial de 320 megavatios, ampliable a 960 megavatios, suficiente para abastecer de energía a más de 770,000 hogares estadounidenses, y cuya puesta en marcha está prevista para principios de la década de 2030. Amazon está invirtiendo 500 millones de dólares en X-Energy para ayudar a avanzar en más de 5 gigavatios de nueva capacidad nuclear en Estados Unidos para 2039, suficiente para abastecer de energía a aproximadamente 4 millones de hogares. Además, se espera que estos proyectos de SMR creen más de 1000 puestos de trabajo en la construcción y más de 100 puestos permanentes en las comunidades locales.

“La energía nuclear es la mayor fuente de electricidad limpia del país y proporciona una energía de base fiable, esencial para cumplir nuestros objetivos energéticos”, afirmó Maria Korsnick, presidenta y directora ejecutiva del Instituto de Energía Nuclear. A medida que la demanda de electricidad sigue creciendo debido a la inteligencia artificial y los centros de datos, las inversiones corporativas en tecnologías nucleares como los reactores modulares pequeños son fundamentales para impulsar la innovación y reducir las emisiones.

El liderazgo de Amazon en este ámbito está contribuyendo a acelerar el despliegue de la energía nuclear de próxima generación, que alimentará de forma limpia y fiable la economía digital mundial durante las próximas décadas».

Fortalecimiento de la confiabilidad de la red mediante el almacenamiento inteligente de energía

Uno de los mayores retos de la energía solar y eólica es que solo generan energía cuando brilla el sol o sopla el viento. El almacenamiento en baterías resuelve este problema al almacenar energía libre de carbono cuando es abundante y liberarla cuando más se necesita, como por ejemplo por la noche o durante los periodos de mayor demanda.

Amazon ha invertido hasta la fecha en 11 proyectos de almacenamiento en baterías a escala industrial.

En nuestro proyecto Baldy Mesa en California, utilizamos un software de aprendizaje automático basado en inteligencia artificial que analiza hasta 33 000 millones de puntos de datos al año para optimizar cuándo almacenar y liberar energía en función de las condiciones de la red en tiempo real, lo que ayuda a estabilizar la red durante fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, cuando la demanda de energía se dispara. Esto ayuda a garantizar que la energía libre de carbono esté disponible durante más horas al día y hace que la red sea más confiable para todos.

Líderes en eficiencia de recursos

Amazon se compromete a preservar los recursos hídricos en todas sus operaciones. En nuestros centros de datos, comenzamos por medir con precisión lo que necesitamos mediante nuestra métrica de eficiencia en el uso del agua (WUE), que registra la cantidad de agua necesaria para respaldar las operaciones informáticas. A partir de ahí, trabajamos para mejorar continuamente la eficiencia con el objetivo de alcanzar un balance hídrico positivo para 2030, lo que significa que devolveremos a las comunidades y al medio ambiente más agua de la que utilizamos en nuestras operaciones directas.

Desde 2021, Amazon ha logrado una mejora del 40 % en la eficiencia del uso del agua en los centros de datos, y muchas de las instalaciones de Amazon requieren refrigeración por agua menos del 5% del año. Nos esforzamos por mejorar cada año y, en general, los centros de datos de Amazon alcanzaron una WUE global de 0,15 L/kWh en 2024, lo que supone una mejora del 17% con respecto a 2023.

También trabajamos constantemente para aumentar la eficiencia energética de nuestros centros de datos, ya que esto nos ayuda a utilizar menos energía en general. Amazon mide la eficiencia energética de los centros de datos a través de la eficiencia en el uso de la energía (PUE). Cuanto menor sea este número, más eficiente será la instalación, lo que significa que se desperdicia menos energía para ofrecer la misma potencia informática a los clientes. Los centros de datos de Amazon alcanzaron una PUE global de 1,15 en 2024, superando significativamente tanto el promedio de la industria de la computación en la nube pública como los centros de datos empresariales locales.

Reducción del desperdicio de energía en todas las áreas de nuestras operaciones

Amazon se compromete a maximizar la eficiencia energética en todas nuestras operaciones globales, incluyendo nuestra red de centros de datos, flotas de reparto eléctricas y cientos de centros logísticos.

Nuestros centros de datos utilizan sistemas de refrigeración avanzados y optimización basada en inteligencia artificial para minimizar el desperdicio de energía. La flota de reparto eléctrica de Amazon es una de las más grandes del mundo, con miles de furgonetas eléctricas personalizadas que entregan paquetes sin emisiones de escape. Hemos rediseñado nuestros centros logísticos para que sean increíblemente eficientes, utilizando robótica e inteligencia artificial para minimizar el desperdicio de energía.

Cómo Amazon está impulsando el futuro

El mundo necesita más energía, y necesita que esa energía sea libre de carbono, confiable y asequible para todos.

Las inversiones de Amazon en energía libre de carbono representan un enfoque diferente de la responsabilidad corporativa: uno en el que el crecimiento empresarial y el beneficio para la comunidad no son prioridades contrapuestas, sino objetivos complementarios. Cuando invertimos miles de millones en parques solares, proyectos eólicos, instalaciones nucleares y almacenamiento de baterías, no solo estamos asegurando la energía para nuestras operaciones, sino que estamos ayudando a construir la infraestructura energética que alimentará hogares, escuelas, hospitales y empresas.

Este trabajo refleja nuestro compromiso con el crecimiento responsable: más de 700 proyectos que crean miles de empleos, promueven nuevas tecnologías como los reactores modulares pequeños y añaden energía libre de carbono a las redes que dan servicio a comunidades enteras. Este trabajo es complejo y desafiante, pero nuestros equipos que trabajan entre bastidores, desde los ingenieros que optimizan las conexiones a la red hasta los gerentes de proyectos que coordinan con las comunidades locales, comprenden lo que está en juego: construir una infraestructura energética que dé servicio a las comunidades durante generaciones.

Mientras trabajamos para alcanzar nuestro objetivo del Compromiso Climático de llegar a cero emisiones netas de carbono para 2040, seguiremos predicando con el ejemplo y demostrando que satisfacer las demandas energéticas de hoy y construir un futuro energético más limpio y asequible para mañana no son prioridades contrapuestas, sino que forman parte de la misma misión.