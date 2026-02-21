Xiaomi lanza el parlante portátil Sound Party para todas las fiestas

Xiaomi presenta el Sound Party, un parlante portátil con potente sonido, resistencia al agua y conectividad expandida para fiestas al aire libre.

Redacción T21 / 21.02.2026 / 1:14 pm

El nuevo parlante portátil de Xiaomi está diseñado para acompañar reuniones al aire libre, escapadas de fin de semana y celebraciones espontáneas, con potencia, conectividad expandida y batería de larga duración

Con la temporada de fiestas en pleno auge, Xiaomi amplía su portafolio de audio con el lanzamiento del Xiaomi Sound Party, un parlante portátil pensado para quienes buscan llevar la música más allá de casa. La propuesta es clara: arma tu fiesta en la playa, la terraza, el parque o cualquier espacio donde el plan surja sin previo aviso.

En un contexto donde las reuniones sociales se trasladan cada vez más a espacios abiertos, la portabilidad y la potencia se convierten en factores clave. El Xiaomi Sound Party combina un diseño compacto con una salida de potencia de 30W,¹ ofreciendo un sonido envolvente de 360° que llena distintos ambientes con bajos profundos y agudos nítidos, sin perder claridad incluso a volumen máximo.

Conecta, sincroniza y amplifica la experiencia

Uno de los diferenciales más destacados del dispositivo es su capacidad de conexión expandida. Gracias a la tecnología Bluetooth 5.3 y la función Party Connect, el parlante puede enlazarse de forma inalámbrica con hasta 100 parlantes compatibles. Esta característica permite sincronizar la reproducción de audio y la iluminación integrada, creando una red sonora de gran escala.

Esto significa que una reunión pequeña puede convertirse fácilmente en una celebración de mayor escala, distribuyendo el sonido en distintos puntos del espacio sin cables ni configuraciones complejas. Desde una fiesta en la piscina hasta un evento en exteriores, la música puede adaptarse al tamaño del plan.

Diseñado para el ritmo del verano

El Xiaomi Sound Party está construido para resistir los elementos típicos de la temporada. Cuenta con una certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua,² lo que garantiza que el dispositivo siga funcionando tras salpicaduras accidentales en la piscina o la exposición a la arena en la playa.

Para acompañar jornadas extendidas, el parlante integra una batería de alta capacidad que ofrece hasta 12 horas de reproducción continua³ con una sola carga. Además, su estructura ergonómica con correa de transporte facilita el traslado, mientras que su sistema de emparejamiento rápido vía NFC permite que la música empiece a sonar apenas el smartphone toca el dispositivo, facilitando que distintos amigos tomen el control de la playlist.

Más que un parlante, un punto de encuentro

En línea con el ecosistema AIoT de Xiaomi, el Xiaomi Sound Party no solo es un accesorio de audio, sino una herramienta para potenciar experiencias compartidas. Su sistema de iluminación LED rítmica se sincroniza con el tempo de las canciones, ofreciendo un espectáculo visual que complementa la atmósfera de las fiestas de verano.

Este verano, la consigna es simple: elige el lugar, reúne a tus amigos y deja que la música haga el resto. Con el Xiaomi Sound Party, cada espacio puede convertirse en el escenario perfecto para armar tu fiesta.

Dato

El Xiaomi Sound Party se encuentra disponible en los distribuidores autorizados, en las Xiaomi Stores y mi.com/pe. ⁴

¹ La potencia de salida de 30W se alcanza mediante la combinación de un altavoz de frecuencia completa y radiadores pasivos duales. El rendimiento real puede variar según el entorno.

² La clasificación IP67 indica que el dispositivo está protegido contra la entrada de polvo y puede soportar la inmersión en agua dulce hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. No se recomienda el uso en agua salada.

³ Los datos de la batería de 12 horas se basan en pruebas de laboratorio de Xiaomi con el volumen al 50% y las luces apagadas. La duración real de la batería variará según el volumen, el tipo de música y la configuración de iluminación.

⁴ Los socios comerciales y las promociones disponibles pueden variar según el punto de venta. Disponibilidad de producto puede variar de acuerdo al canal de venta.