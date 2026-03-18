Apps espía: Vigilancia digital en la pareja

El celular se convierte en una herramienta de control oculto sin consentimiento.

Redacción T21 / 18.03.2026 / 9:26 am

Un estudio de la compañía advierte que el uso de aplicaciones espía sin consentimiento se está convirtiendo en una forma creciente de vigilancia digital dentro de las relaciones.

La violencia digital se ha convertido en una dimensión cada vez más visible, y al mismo tiempo silenciosa, de las relaciones de control y vigilancia dentro de la pareja. Según datos de una reciente encuesta de Kaspersky, 1 de cada 4 mujeres en Perú ha descubierto que una aplicación de monitoreo fue instalada en su celular, lo que evidencia cómo ciertas herramientas tecnológicas pueden utilizarse para supervisar, seguir o limitar la vida cotidiana de las víctimas sin su consentimiento.

La persecución digital rara vez ocurre de forma aislada. En Perú, el 51% de las mujeres encuestadas ya ha sufrido algún tipo de abuso doméstico, incluyendo abuso psicológico, financiero, físico, sexual, fotografías o grabaciones sin consentimiento, entre otros. Aunque el 58% de las mujeres peruanas considera inaceptable que una pareja íntima monitoree sus actividades en línea, el 49% ya se ha sentido espiada mediante tecnologías como teléfonos celulares y laptops, acceso a webcams, dispositivos de rastreo, dispositivos domésticos inteligentes, dispositivos de monitoreo de salud, entre otros.

El escenario se agrava porque muchas mujeres no perciben de inmediato que están siendo monitoreadas. Comentarios de la pareja sobre conversaciones privadas, apariciones “coincidentes” en lugares que frecuentan o conocimiento de información compartida solo con amigos pueden ser señales de alerta. En muchos casos, la aplicación espía se instala sin consentimiento, incluso en celulares entregados como regalo, y opera de forma oculta dentro del sistema.

Especialistas de Kaspersky advierten que el stalkerware amplía las dinámicas de control dentro de las relaciones y puede convertirse en una herramienta de vigilancia permanente sobre la vida digital de la víctima. Este tipo de software permite acceder a información sensible como mensajes, ubicación, llamadas, actividad en redes sociales o incluso activar de forma remota la cámara o el micrófono del dispositivo. Debido a su funcionamiento discreto, estas aplicaciones pueden permanecer activas durante largos periodos sin que la persona afectada lo advierta.

“Además de generar conciencia sobre este problema, es clave fortalecer los hábitos de seguridad digital en el día a día. Revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones, proteger el acceso al dispositivo y mantener el sistema actualizado son medidas simples que pueden ayudar a identificar comportamientos sospechosos y reducir el riesgo de monitoreo no autorizado. La tecnología debe ser una herramienta de protección y autonomía para las personas, no un mecanismo de control sobre su vida privada”, asegura María Isabel Manjarrez, Investigadora de Seguridad para América Latina en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

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