Cirion reorganiza su cúpula para acelerar LATAM

Nuevo liderazgo integra mercados clave y robustece fibra, data centers y resiliencia regional para IA y nube.

Redacción T21 / 18.03.2026 / 5:05 pm

La reestructuración de liderazgo de Cirion busca transformar la operación empresarial en Latinoamérica, fortaleciendo la infraestructura crítica y preparándola para el futuro.

El equipo ejecutivo de Cirion destaca por su diversidad y experiencia, con miembros de Colombia (4), Estados Unidos (3), Argentina (3), Brasil (1) y México (1). Esta diversidad aporta una visión global y una ejecución especializada en cada mercado.

Esta diversidad aporta una visión global y una ejecución especializada en cada mercado. La compañía evoluciona su modelo de talento y liderazgo, promoviendo una cultura de alto desempeño, responsabilidad y colaboración para acelerar su estrategia y crecimiento regional.

Cirion Technologies anunció una reestructuración estratégica de su equipo ejecutivo para consolidarse como la red Tier 1 líder en la región. Dada la creciente importancia de la infraestructura digital en la economía, esta nueva estructura busca agilizar la toma de decisiones y fortalecer la integración de los mercados clave en un entorno de alta demanda.

“Esta es una nueva Cirion. Reorganizamos el liderazgo para pasar a la ofensiva: decidir más rápido, integrar la operación regional y elevar el desempeño de nuestra red Tier 1 y de nuestra plataforma de data centersinterconectados. Con ello habilitamos cargas de IA y de la nube con menor latencia, mayor capacidad y mayor resiliencia para nuestros clientes en toda Latinoamérica”, afirmó, Santiago Londoño, CEO del negocio de Conectividad de Cirion Technologies

Por su parte, Juanita Bejarano, vicepresidenta Senior de Recursos Humanos para LATAM de Cirion Technologies, indicó: “En 2026, nuestra cultura estará centrada en el cliente, enfocada en la ejecución y basada en la colaboración. Damos a nuestro equipo la capacidad de tomar decisiones y de simplificar procesos para que cada plan se traduzca en resultados como crecimiento, excelencia de la red, transformación digital y eficiencia operativa en toda la región”.

Con un crecimiento proyectado del 60% de la nube en la región para 2030, Cirion adapta su estructura para asegurar que su red de más de 105.000 km de fibra y sus centros de datos operen bajo una visión unificada de excelencia y resiliencia. En un contexto en el que otros actores globales también refuerzan su liderazgo regional y consolidan operaciones para responder a la demanda, Cirion se diferencia al priorizar la integración de mercados clave en una sola plataforma de servicios y gestión. Esta tendencia responde a la necesidad de infraestructuras cada vez más robustas y ágiles, alineándose con las mejores prácticas observadas en grandes operadores internacionales. El nuevo equipo directivo que reportará a la presidencia está conformado por:

Santiago Londoño (colombiano): CEO del negocio de Conectividad

CEO del negocio de Conectividad Nelson Fonseca (estadounidense): CEO del negocio de Data Centers

CEO del negocio de Data Centers María Claudia Rey (colombiana): presidenta de Clúster Norte (México, Costa Rica y Panamá, Colombia, Venezuela, Caribe y Ecuador)

presidenta de Clúster Norte (México, Costa Rica y Panamá, Colombia, Venezuela, Caribe y Ecuador) Augusto Salomon (brasileño): presidente de Conectividad en Brasil.

presidente de Conectividad en Brasil. Pablo Yáñez (argentino): presidente Clúster Sur (Argentina, Perú y Chile)

presidente Clúster Sur (Argentina, Perú y Chile) Juanita Bejarano (colombiana): Senior Vice President HR LATAM (vicepresidenta Senior de Recursos Humanos para LATAM)

Senior Vice President HR LATAM (vicepresidenta Senior de Recursos Humanos para LATAM) Diego Mahecha (colombiano): Executive Vice President – Corporate Development (vicepresidente ejecutivo de desarrollo corporativo).

Executive Vice President – Corporate Development (vicepresidente ejecutivo de desarrollo corporativo). Valeria Plastino (argentina): EVP, General Counsel & Chief Compliance Officer (vicepresidenta ejecutiva, asuntos jurídicos y de cumplimiento).

EVP, General Counsel & Chief Compliance Officer (vicepresidenta ejecutiva, asuntos jurídicos y de cumplimiento). Daniel Peiretti (argentino): SVP of Products and Customer Success (vicepresidente sénior de producto y de éxito del cliente).

SVP of Products and Customer Success (vicepresidente sénior de producto y de éxito del cliente). Paul Choiseul (mexicano): Chief Technology & Information Officer (CTIO) – Tecnología, IA y Operaciones.

Chief Technology & Information Officer (CTIO) – Tecnología, IA y Operaciones. Timothy Medina (Estadounidense): CFO Chief Financial Officer de Cirion Latam

CFO Chief Financial Officer de Cirion Latam Barrett (Barry) MacCheyne (estadounidense): Senior Vice President, Global Sales.

Con este nuevo liderazgo y una cultura centrada en el cliente, la ejecución y la colaboración, Cirion afronta 2026 enfocada en el crecimiento, la excelencia de la red y en una transformación digital eficiente. La empresa reforzará su infraestructura, que incluye más de 105.000 km de fibra y un ecosistema de centros de datos, para acompañar el crecimiento de la nube y de los servicios digitales en Latinoamérica.

2026 acerca de Cirion Technologies es un proveedor líder de infraestructura digital en América Latina, especializado en soluciones de conectividad y Data Center para empresas, operadores, hyperscalers y gobiernos. Gestiona una de las plataformas más robustas y extensas de la región, con más de 105.000 km de fibra óptica en 20 países, incluyendo aproximadamente 50.433 km de red submarina, más de 32.500 km de red terrestre de larga distancia y ~22.000 km de redes metropolitanas.

Su red cuenta con 18 landing stations y soporta 6 sistemas submarinos internacionales, lo que consolida una infraestructura de alcance regional con estándares globales. Además, Cirion opera una plataforma de Data Centers carrier-neutral en 7 países de América Latina, con +2 en etapa final de construcción (SAN2 y LIM2) y uno próximo a construirse (RIO2), más de +4.900 cross-conexiones, +100 carriers y proveedores de servicios conectados, y 7 cloud on-ramps, lo que habilita un ecosistema digital altamente interconectado. Esta infraestructura integral permite ofrecer soluciones de conectividad (IP VPN, Ethernet, Wavelength, Dark Fiber, Internet, SASE) y una propuesta de Data Center estructurada bajo el marco Core, Compute, Manage y Connect, habilitando servicios de colocation de alta densidad (hasta 140 kW por rack), bare metal, private cloud, infraestructura preparada para IA y servicios gestionados con operación 24x7x365.