Aprender música ahora se vive en la TV

Samsung y Fender reinventan el aprendizaje musical.

Redacción T21 / 20.01.2026 / 2:48 pm

La alianza ofrece el primer Fender Play del mundo optimizado para TV, la aplicación completa de aprendizaje en línea para guitarra, bajo y ukelele, exclusivamente para los televisores Samsung.

Samsung Electronics anunció una alianza global exclusiva con la marca líder mundial de guitarras, Fender, para llevar la primera edición televisiva de Fender Play del mundo a los televisores Samsung en 2026.[1]

“Con lecciones basadas en videos en televisores Samsung, aprender a tocar un instrumento se adapta naturalmente a la vida cotidiana y ayuda a los músicos a alcanzar sus objetivos más rápidamente”, afirmó Hun Lee, vicepresidente ejecutivo del negocio de Visual Display (VD) en Samsung Electronics. “Al llevar Fender Play a los televisores por primera vez, Samsung está convirtiendo la pantalla más grande del hogar en un lugar para aprender y tocar juntos”.

Los músicos pueden elegir un camino educativo para cuatro instrumentos diferentes: guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo o ukelele. Los músicos también pueden acceder a cursos bajo demanda según su nivel de habilidad, cada uno con una amplia gama de lecciones paso a paso basadas en canciones conocidas. A través del modo Jam, los intérpretes pueden elegir un fondo divertido y tocar junto a pistas seleccionadas de una variedad de géneros, convirtiendo su pantalla en un escenario.

Samsung presentó una vista previa en vivo de la experiencia en CES 2026, con demostraciones en pantalla que mostraron la experiencia de aprendizaje inmersiva. Con 20 años consecutivos de liderazgo en el mercado mundial de televisores, Samsung ofrece la imagen, el sonido y la fiabilidad que mantienen a los nuevos intérpretes comprometidos mientras desarrollan sus habilidades.

"Estamos encantados de llevar la experiencia de aprendizaje inmersiva de Fender Play a los usuarios de televisores Samsung, ayudando a los entusiastas de la guitarra a llevar sus habilidades al siguiente nivel", afirmó Cliff Kim, vicepresidente de Estrategia de Crecimiento de Productos Digitales en Fender y Presidente de la Fundación Fender Play. “Nuestra misión siempre ha sido educar e inspirar a los músicos de todo el mundo, y esta alianza ofrece a los amantes de la música la oportunidad de aprender, practicar y tocar con las lecciones interactivas de alta calidad de Fender Play directamente en su televisor Samsung”.

[1] A partir de 2026, Fender Play estará disponible en los televisores Samsung 2025 y posteriores en 49 países de América, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.