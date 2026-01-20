Baja de peso con tu smartwatch, sin suscripciones

Control de calorías y peso directo en tu muñeca.

Mantente en forma ofrece una gestión completa de calorías y seguimiento científico del peso para ayudarte a cumplir tu meta de peso.

ofrece una gestión completa de calorías y seguimiento científico del peso para ayudarte a cumplir tu meta de peso. Con Mantente en forma también recibes recomendaciones inteligentes de ejercicios para cumplir con tus objetivos de peso a tiempo.

Para ayudar a los usuarios a cuidar su peso, Huawei tiene una aplicación llamada Mantente en forma, la cual ofrece una gestión completa de calorías y seguimiento científico del peso, que combina de manera inteligente la ingesta y quema de calorías por día. Lo mejor de todo esto es que Mantente en forma no es un servicio de suscripción, por lo que puedes aprovechar varias de sus tecnologías sin pagar nada.

¿Qué hace exactamente Mantente en forma en los HUAWEI WATCH GT 6 Series?

La app ofrece funciones como el conteo de calorías, el control del déficit calórico y planes de aumento o pérdida de peso. De hecho, el smartwatch ayuda a monitorear tu ingesta calórica teniendo en cuenta tu actividad física, haciendo que sea más fácil cumplir tus objetivos de peso mediante el fomento de un equilibrio entre una alimentación sana y un ejercicio adecuado. También incluye una alerta de calorías para mantenerte en la senda de tus objetivos calóricos, mostrando tu ingesta actual de calorías frente a tu objetivo fijado.

También es capaz de recomendarte de manera inteligente ciertos ejercicios de acuerdo con la ingesta calórica del día para cumplir tus objetivos de peso en el tiempo estimado.

¿Cómo configurar Mantente en forma?

Los parámetros de Mantente en forma se pueden configurar desde el smartwatch o desde la aplicación de HUAWEI Health, la cual está disponible para Android, iOS y teléfonos Huawei.

Para comenzar la configuración, busca la app de Mantente en forma en el smartwatch, la cual es fácil de identificar porque tiene las letras KCAL (kilocalorías) debajo de una barra de medición que va del color rojo al verde:

Una vez dentro, debes aceptar las condiciones de uso, las cuáles indican que debes registrar información sobre ti y tu dieta para poder ofrecerte mejores recomendaciones sobre el plan de peso.

Ya aceptados, la aplicación tiene —del lado izquierdo y naranja— el control de calorías quemadas, y —del lado derecho y verde— la cantidad de calorías según tu desayuno, comida y cena.

En la parte superior, puedes ver una barra que representa el déficit calórico, es decir, las calorías quemadas contra las consumidas, por lo que un déficit calórico positivo en general es cuando quemas más calorías de las que consumes, pero esto también dependerá del plan establecido, pues si lo que buscas es ganar peso, entonces debes consumir más calorías de las que quemas a diario.

La cantidad de calorías quemadas se sincronizan automáticamente con las mediciones del smartwatch cuando te mueves o haces ejercicio, mientras que la cantidad de calorías de ingesta se deben registrar manualmente desde la app de HUAWEI Health, aunque una vez registradas puedes ver todos los datos desde la app en el smartwatch.

Si deslizas el dedo hacia abajo dentro de la app de Mantente en forma puedes ver a detalle más información sobre tu déficit calórico, calorías quemadas y consumidas, así como realizar registros sobre tu peso.

Para aprovechar al máximo Mantente en forma, debes ir a la app de HUAWEI Health > Salud > Peso. Para registrar un nuevo plan debes seleccionar la opción “Establecer nuevo objetivo” y seleccionar si quieres subir, bajar o mantener tu peso. Posteriormente sólo debes registrar tu peso actual y ajustar otros parámetros como la tasa de pérdida de peso, el peso objetivo, el rango de peso y la fecha para alcanzar dicho objetivo, según sea el caso.

Una vez configurado el plan, puedes ingresar la cantidad de calorías de cada alimento, así como registrar el nombre del alimento, la cantidad en gramos y de calorías. Lo más recomendable es obtener esta información directamente de un nutricionista o un sitio especializado en internet.

