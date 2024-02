Arte e inteligencia artificial: LG se une con el museo Guggenheim

LG y el Museo Guggenheim se han comprometido a trabajar juntos para identificar y celebrar a los artistas que amplían los límites del arte basado en la tecnología.

Redacción T21 / 01.02.2024 / 6:16 pm

Stephanie Dinkins, una de las 100 personas más influyentes en IA según la revista Time, presentó tres de sus últimas obras en proceso en "Late Shift x Stephanie Dinkins", un programa que se llevó a cabo en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York el 25 de enero. Traspasando los límites de la creación artística con su uso de la IA, Dinkins es la primera en recibir el premio inaugural LG Guggenheim 2023, que celebra a los artistas que abren nuevos caminos en el arte basado en la tecnología.

La IA forma parte de la práctica artística y la visión de Dinkins, que investiga formas de hacerla más accesible e integradora. Las obras de Dinkins, tituladas "Not the Only One Avatar image 2023 brain (N'TOO)", "The Stories We Tell Our Machines" y "WisdomBot", se basan en la interacción entre la IA mostrada en las pantallas LG OLED. El reconocimiento de Dinkins en el Premio LG Guggenheim, supuso una colaboración polifacética de cinco años diseñada para investigar, honrar y promover a los artistas que trabajan en la intersección del arte y la tecnología.

La presentación de las obras de Dinkins llega en un momento oportuno. LG Electronics dio recientemente un paso audaz durante el CES 2024, al nombrar la IA punto central de la empresa en el 2024, redefiniéndola como "Inteligencia afectiva".

"Me entusiasma haber activado el Guggenheim como laboratorio de aprendizaje automático", comentó Stephanie Dinkins. "Estos trabajos en curso informan a los sistemas de IA con un amplio espectro de ideas, sabidurías, puntos de contacto culturales e historias que han sostenido a nuestras comunidades durante milenios".

"Como los miembros del público participaron voluntariamente con entidades de inteligencia artificial en este evento, sus interacciones sirvieron como valiosas contribuciones", dijo Noam Segal, curador asociado de LG Electronics. "Estas contribuciones, acuñadas por Stephanie Dinkins como 'Data Gifts' (regalos de datos), desempeñan un papel crucial en el enriquecimiento de los conjuntos de datos de aprendizaje de la IA, sobre todo para llenar lagunas en las que falta información, conocimientos históricos o conceptos".

"LG Electronics cree en la tecnología que inspira el arte", dijo Kate Oh, Vicepresidenta de la División de Brand Communication de LG Home Entertainment Company. "Tenemos el privilegio de proporcionar LG OLED como una herramienta que, a su vez, inspira a los artistas a ser pioneros en nuevos caminos y alcanzar una expresión sin límites".