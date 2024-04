Perú: Colaboradores requieren capacitación en ciberseguridad

El 95% de trabajadores utiliza WhatsApp para compartir datos, archivos, fotos o enlaces, ya sea para comunicarse con sus clientes, empleados y/o proveedores.

Redacción T21 / 26.04.2024 / 9:57 am

El robo de datos, la ciberdelincuencia o los softwares maliciosos son algunos de los problemas que se enfrentan las organizaciones diariamente. Estas amenazas, que no distinguen de tamaño, ni tipo o sector al que la empresa pertenece, exigen una hoja de ruta o Plan Director de Seguridad que permita anticipar y prevenir ataques cibernéticos.

En esa línea, Sentrix, realizó una encuesta a más de 300 colaboradores de distintos sectores peruanos para conocer su percepción frente a la ciberseguridad, y encontró que 7 de cada 10 trabajadores no sabe cómo actuar o hacer frente a una ciberamenaza.

“Un aspecto que no deben descartar u olvidar al estructurar un plan de ciberseguridad es la capacitación y concientización del personal, ya que no solo se debe proteger el perímetro donde se aloja la información sensible, tener antivirus o antimalwares potentes, el colaborador tiene que saber cómo actuar o tomar las medidas correspondientes que disminuyan el riesgo de ser víctimas de ciberataques. Se estima que el 95% de las filtraciones de ciberseguridad son el resultado de un error humano, debido a que la seguridad de la información, incluyendo la seguridad digital de una organización, está en manos de todos los colaboradores, trabajen o no en el área de TI”, afirmó Percy Caro, gerente de Cybersentrix.

Los resultados de la investigación también ponen de relieve que el 95% de trabajadores utiliza WhatsApp para compartir datos, archivos, fotos o enlaces, ya sea para comunicarse con sus clientes, empleados y/o proveedores. Por esto, Sentrix destaca la suma importancia para toda empresa en establecer normas que regulen el uso del WhatsApp, donde se especifique qué información se puede compartir, en qué condiciones, con qué dispositivos, a quién, en qué horarios y con qué garantías de seguridad y confidencialidad, entre otras cuestiones; de esa manera se podrá controlar mejor esta nueva “herramienta” de trabajo.

Sobre los temores más frecuentes al estar conectados a internet, el estudio arrojó que el 95% de colaboradores tiene miedo de ser víctima de robo y secuestro de información (ransom), virus, estafas y que se les desvíe a sitios nocivos.

En cuanto a cómo se encuentra preparada la organización en seguridad TI, el 64% de colaboradores afirma que su empresa está regular o poco preparada y el 36% que está bien o muy bien preparada.

Por otro lado, el 75% de trabajadores manifiesta su interés por recibir regularmente capacitación en temas de ciberseguridad para que los ayude a entender, afrontar las posibles amenazas y mantenerse actualizados sobre este tema.

“Sin lugar a duda, a medida que la tecnología avanza y se vuelve más sofisticada, los riesgos asociados a la seguridad de la información también aumentan. Por esto las empresas necesitan tener un área dedicada a temas de ciberseguridad, ya sea interna o subcontratada que se encarguen de la educación sobre ciberseguridad a los empleados y promueven una cultura de seguridad; mantengan los equipos actualizados, realicen pruebas y establezcan políticas de seguridad; segmenten, controlen, administren y minimicen el riesgo de un ataque en toda la red; y, consoliden un buen equipo de monitoreo”, concluyó Caro.

Para finalizar, la encuesta se realizó a colaboradores, hombres y mujeres, de 18 años a más pertenecientes al sector Financiero (12%), Servicios (12%), Retail (10%), Industria (8%), Energía y Minas (8%), Transporte y Logística (8%), Construcción (6%), Educación (6%), Manufactura (6%), Tecnología (5%), Salud (5%), entre otros.