ASUS impulsa la educación en Perú con tecnología avanzada

ASUS revoluciona el aprendizaje con Chromebooks y herramientas de IA en las aulas peruanas.

Redacción T21 / 30.12.2025 / 11:18 am

La transformación digital está marcando un antes y un después en la educación peruana. Según data de Bumeran, un 57% de los profesionales en el país ya usa la inteligencia artificial (IA), posicionando a Perú como líder en la adopción de tecnologías avanzadas. En este escenario, ASUS, en colaboración con EduLink LATAM, está transformando profundamente la forma en que los docentes y estudiantes interactúan con el aprendizaje, gracias a la implementación de ASUS Chromebooks.

Las Chromebooks de ASUS están diseñadas para maximizar el rendimiento académico de los estudiantes. Con su interfaz intuitiva y herramientas integradas como Google Gemini, que permite crear contenido de alta calidad y automatizar tareas, los estudiantes pueden colaborar de manera más efectiva, gestionar proyectos de forma creativa y obtener resultados inmediatos. Al estar integradas con aplicaciones educativas avanzadas, estas soluciones permiten a los docentes mejorar la enseñanza, personalizar la experiencia y optimizar su tiempo.

El Colegio Los 3 Ángeles de Jesús, en Perú, es un claro ejemplo de cómo estas soluciones están transformando el entorno educativo. Gracias a la combinación de valores sólidos y el aprendizaje centrado en la persona, los estudiantes no solo aprenden conceptos, sino que desarrollan habilidades como la investigación, la experimentación y la resolución de problemas, todo potenciado por la tecnología de ASUS.

“Estamos convencidos de que la tecnología debe adaptarse a las necesidades reales de los estudiantes para ayudarlos a lograr sus objetivos de vida. Por eso, diseñamos soluciones y productos resistentes, seguros y de alto rendimiento para el sector educativo. Nuestro objetivo es que cada estudiante tenga la herramienta perfecta para aprender, crear y crecer”, comentó Ferruccio Fontanot, Commercial Manager de la unidad de negocio B2B de ASUS Perú.

Además, las soluciones de ASUS han demostrado una reducción del 57% en los costos operativos de las instituciones educativas al eliminar la necesidad de licencias de software adicionales y antivirus. Esto significa que las escuelas pueden destinar más recursos a actividades pedagógicas y mejorar la calidad del aprendizaje.

Gracias a la tecnología de ASUS y la colaboración con EduLink LATAM, el futuro de la educación en Perú está cada vez más preparado para enfrentar los retos del siglo XXI, con estudiantes mejor preparados, creativos y capaces de adaptarse a un mundo digital en constante evolución.