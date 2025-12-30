Consejos para viajes largos en carretera este Año Nuevo

Prepara tu vehículo y planifica tu ruta para disfrutar de un viaje seguro y cómodo estas fiestas.

Redacción T21 / 30.12.2025 / 11:27 am

Con millones de peruanos movilizándose por carretera en fiestas de fin de año, una correcta planificación y un vehículo preparado marcan la diferencia para viajar con seguridad y confianza.

Con la llegada del Año Nuevo, miles de peruanos se preparan para salir de la ciudad y recorrer largas distancias por carretera. Según cifras de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), durante los días de Año Nuevo más de 1.7 millones de personas se movilizan por tierra en el país, lo que representa un incremento aproximado del 30% respecto a periodos regulares.

Ya sea para la playa, la sierra o destinos de aventura, contar con un vehículo preparado es clave para disfrutar de un viaje cómodo y seguro. En este contexto, Kia se posiciona como un aliado confiable para quienes buscan viajar con mayor tranquilidad, especialmente tras el lanzamiento de su primer pick up, el Kia Tasman, un modelo diseñado para afrontar este tipo de viajes:

Realiza una revisión general del vehículo: Verificar el estado de los neumáticos, los niveles de aceite y refrigerante, así como el sistema de frenos, ayuda a prevenir imprevistos en el camino. Asimismo, en rutas extensas o con condiciones variables, la robustez y confiabilidad del vehículo cobran especial relevancia. En el caso de la Kia Tasman, esta ha sido sometida a más de 18,000 pruebas extremas en distintas regiones del mundo, garantizando su desempeño en escenarios exigentes. Planifica el recorrido: Definir la ruta, considerar paradas de descanso y revisar el estado de las carreteras ayuda a reducir el cansancio y mejorar la experiencia de manejo. En trayectos largos, el confort a bordo cobra especial importancia. Distribuye el equipaje: Aprovechar la amplia tolva de la Tasman, la más espaciosa de su segmento, permite transportar maletas, equipos deportivos o artículos de camping de manera segura y ordenada. Utilizar los puntos de anclaje y compartimientos laterales ayuda a evitar desplazamientos de carga durante el viaje, mejorando la seguridad en carretera. No olvides la importancia de la seguridad: Sistemas como el control electrónico de estabilidad, la asistencia de mantenimiento de carril, el monitoreo de punto ciego y el control de descenso en pendientes aportan mayor confianza al volante, especialmente en rutas desconocidas o con tráfico intenso propio de las fiestas de fin de año. Conduce de manera responsable: Respetar los límites de velocidad, mantener la distancia adecuada y realizar pausas periódicas contribuyen a un viaje más seguro y placentero. Vehículos robustos y bien equipados como la Kia Tasman están pensados para acompañar tanto el trabajo como el disfrute, adaptándose a distintos estilos de viaje y terrenos.

“Este Año Nuevo, planificar con anticipación y elegir un vehículo preparado para largos recorridos permite comenzar el año con tranquilidad y nuevas experiencias. La Kia Tasman no solo ofrece la fuerza y resistencia necesarias para la carretera, sino también el confort y la tecnología que hacen de cada viaje una experiencia segura y confiable.” señaló Bruno Zagal, Gerente Comercial y Marketing de Kia Perú.