ASUS revoluciona el futuro empresarial con IA en CES 2026

ExpertBook Ultra y soluciones híbridas impulsadas por IA redefinen la productividad empresarial en el futuro del trabajo.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 5:22 pm

Los dispositivos de próxima generación y la IA potencian a las empresas con flujos de trabajo más inteligentes, mayor productividad y soluciones híbridas flexibles.

ExpertBook Ultra : Diseño sofisticado y ultraligero de 0.99 kg con procesador Intel® Core™ Ultra Series 3 con NPU de hasta 50 TOPS de rendimiento para IA.

Diseño sofisticado y ultraligero de 0.99 kg con procesador Intel® Core™ Ultra Series 3 con NPU de hasta 50 TOPS de rendimiento para IA. Series Expert P y B: Laptops y desktops empresariales flexibles y seguras con hasta un procesador Intel® Core™ Ultra Series 3 o AMD Ryzen™ AI para trabajo híbrido.

Laptops y desktops empresariales flexibles y seguras con hasta un procesador Intel® Core™ Ultra Series 3 o AMD Ryzen™ AI para trabajo híbrido. ASUS MyExpert: Reuniones, generación de contenido y gestión de flujos de trabajo impulsadas por IA para colaboración más inteligente y asistencia avanzada

ASUS presentó durante CES su visionario portafolio para negocios de este 2026: una completa gama de dispositivos y software impulsados por IA, diseñados para transformar la productividad empresarial. El portafolio destaca la nueva ASUS ExpertBook Ultra — la cúspide de la serie ExpertBook — la próxima generación de laptops y desktops Expert P y B, y la innovadora plataforma de software ASUS MyExpert. Diseñado para entornos de trabajo híbridos modernos, este portafolio enfatiza rendimiento potente, seguridad de nivel empresarial y diseño sostenible.

ASUS ExpertBook Ultra: Creación insignia para profesionales modernos

Como protagonista del evento y la cúspide de la serie ASUS ExpertBook, la nueva ExpertBook Ultra representa el máximo nivel en computación móvil, listo para empoderar a los profesionales en la era de la IA.

Su diseño refleja sofisticación discreta, pensado para la élite empresarial de próxima generación, con un chasis minimalista y elegante disponible en dos tonos llamativos: Jet Fog y Morn Grey. Fabricado con ingeniería CNC de precisión, ExpertBook Ultra combina una aleación de magnesio-aluminio con dureza 9H y recubrimiento con tecnología de nano cerámica, ofreciendo rigidez excepcional y estética refinada sin añadir peso extra. El resultado es un dispositivo sorprendentemente ligero desde 0.99 kg[i], que mantiene la durabilidad y seguridad de grado militar. A diferencia de otras laptops ultraligeras, ExpertBook Ultra no hace concesiones: integra un conjunto completo de puertos y una batería de 70Wh para acompañar toda la jornada laboral y más.

En su núcleo, ExpertBook Ultra es una potencia en IA, impulsada por el último procesador Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 con NPU de hasta 50 TOPS de rendimiento para IA[ii].Esta combinación gestiona con facilidad multitareas, cargas de trabajo exigentes de IA y aplicaciones críticas de negocio.

La solución térmica ASUS ExpertCool Pro soporta hasta 50W TDP[iii], asegurando rendimiento robusto incluso bajo cargas intensivas.

ExpertBook Ultra ofrece una experiencia de usuario excepcional. Su pantalla táctil OLED 3K protegida por Corning® Gorilla® Glass, con hasta 1400 nits de brillo HDR, imágenes nítidas y vívidas para trabajo detallado y contenido inmersivo, además de acabado antirreflejo para mayor comodidad. Se complementa con un sistema de seis altavoces ajustados con Dolby Atmos®, ofreciendo audio claro y envolvente para presentaciones y videollamadas. El touchpad háptico y el teclado con recubrimiento amigable al tacto elevan la comodidad.

La seguridad es prioritaria con ExpertBook Ultra. ASUS ExpertGuardian se basa en los estrictos lineamientos NIST SP 800-193, protegiendo el firmware contra cambios no autorizados, detectando ataques y restaurando versiones confiables automáticamente, reduciendo tiempos de inactividad y garantizando confiabilidad de nivel gubernamental para la continuidad empresarial.

Series Expert P y B: Línea empresarial diseñada para trabajar más inteligente, rápido y seguro

Ampliando el confiable portafolio Expert, ASUS presenta una nueva generación de dispositivos empresariales que combinan rendimiento, inteligencia y confiabilidad para responder a las demandas del trabajo moderno. Diseñados para organizaciones de todos los tamaños e industrias, estas incorporaciones ofrecen capacidades avanzadas de IA, seguridad de nivel empresarial y diseño duradero, empoderando a los profesionales para trabajar de manera más inteligente, rápida y segura en cualquier entorno.

Serie Expert P — incluye ExpertBook P3 G2 con procesador AMD Ryzen™ 7 260, ExpertBook P5 G2 con AMD Ryzen AI 9 HX 470 o Intel Core Ultra 7 Serie 3. También se suman los nuevos desktops ExpertCenter P700 Mini Tower — PM700MG, con hasta AMD Ryzen AI 7 445, ofreciendo rendimiento IA potente y operación silenciosa. Además, está disponible un modelo SFF de 8.6 litros con procesadores AMD Ryzen AI Serie 300.

Diseñadas para profesionales que requieren alto rendimiento tanto en oficina como en entornos remotos, estas PCs Copilot+ ofrecen multitarea fluida y cargas de IA impulsadas por las últimas plataformas Intel Core Ultra o AMD Ryzen AI. Combinan potencia de procesamiento robusta con capacidades gráficas avanzadas, almacenamiento de alta velocidad y amplia conectividad I/O, brindando soluciones flexibles para flujos de trabajo exigentes. Ya sea manejando grandes conjuntos de datos, contenido creativo o simulaciones complejas, la serie P ofrece rendimiento adaptable en laptops portátiles y desktops versátiles, asegurando continuidad empresarial donde sea que se trabaje.

La Serie ExpertBook B está formada por laptops empresariales altamente personalizables, diseñadas para organizaciones que priorizan seguridad, confiabilidad y eficiencia en IA. Incluyen ExpertBook B5 G2 con procesadores Intel Core Ultra 7 Serie 3, y ExpertBook B3 G2 con hasta Intel Core Ultra 7 Serie 3 o AMD Ryzen AI. Estos dispositivos incorporan seguridad empresarial ASUS ExpertGuardian, protegiendo datos corporativos sensibles con doble BIOS ROM, detección de intrusión en chasis y autenticación biométrica opcional. Con chasis probado bajo estándares MIL-STD-810H[iv], la serie B asegura durabilidad en condiciones exigentes, ideal para despliegue empresarial, viajes frecuentes o entornos de trabajo intensivos. Combinadas con procesamiento de IA potente y gestión inteligente del sistema, estas laptops permiten maximizar productividad manteniendo integridad de datos y durabilidad del dispositivo.

ASUS MyExpert: Productividad IA integral para flujos empresariales

Elemento central del portafolio, ASUS MyExpert[v] es una plataforma IA integral que impulsa la productividad, mejora la calidad del trabajo y optimiza tareas cotidianas en escenarios empresariales. MyExpert unifica cinco funciones inteligentes en una interfaz intuitiva: AI Chat, Knowledge Hub, Herramientas Avanzadas con AI Writer y Mail Master, ASUS AI ExpertMeet con listas de seguimiento automatizadas, y File Search para recuperación instantánea. Todas las funciones cuentan con protección confiable de datos, asegurando colaboración fluida y segura en entornos locales y en la nube.

[i] El peso del producto puede variar según la configuración del dispositivo.

[ii] Las cifras se basan en rendimiento teórico. El rendimiento real puede variar en situaciones prácticas.

[iii] Las cifras se basan en rendimiento teórico. El rendimiento real puede variar en situaciones prácticas.

[iv] El régimen de pruebas incluye los requisitos tanto de los estándares de grado militar como de las pruebas de calidad de ASUS, y varía según el dispositivo. Las pruebas MIL-STD-810H se realizan únicamente en productos ASUS seleccionados. Cabe señalar que las pruebas MIL-STD-810H ayudan a garantizar la calidad de los productos ASUS, pero no indican una aptitud específica para uso militar. La prueba se realiza en condiciones de laboratorio. Cualquier daño causado por intentos de replicar estas condiciones de prueba se consideraría accidental y no estaría cubierto por la garantía estándar de ASUS. Cobertura adicional está disponible con ASUS Premium Care.

[v] ASUS MyExpert es exclusivo para laptops, desktops y modelos AiO de la serie ASUS Expert a partir de 2026. La disponibilidad puede variar según el país y el modelo. Las funciones están sujetas a actualización o modificación sin previo aviso.