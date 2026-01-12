Limpieza digital: 4 tips para optimizar tu smartphone en 2026

Consejos prácticos para mantener tu dispositivo ágil, prolongar su vida útil y evitar lentitud en el 2026.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 5:25 pm

Tips para prolongar la vida útil del equipo y prevenir lentitud en un nuevo dispositivo móvil

Con el inicio de un año nuevo, muchas personas realizan cábalas para iniciar con mucha fortuna, salud y éxito en sus emprendimientos. De manera similar, los smartphones —aliados indispensables en el día a día— también necesitan una “limpieza digital” que les permita operar con mayor fluidez, incluso cuando se trata de equipos nuevos.

En ese sentido, Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, comparte cuatro recomendaciones prácticas para optimizar el rendimiento del dispositivo, mejorar su velocidad y gestionar de manera eficiente la memoria RAM y el almacenamiento interno. Un smartphone que funciona correctamente no solo es más rápido, también reduce el sobrecalentamiento y contribuye a una mayor duración de la batería y del equipo a largo plazo.

Gestiona las aplicaciones vampiros y bloatware

Aunque el usuario no siempre lo note, muchas aplicaciones se ejecutan en segundo plano desde que el equipo se enciende, consumiendo recursos y ralentizando el sistema. Estas son conocidas como aplicaciones “vampiro”. Para controlarlas, se recomienda ingresar a la opción Batería dentro de Configuración y restringir aquellas apps que no se utilizan con frecuencia.

De igual forma, las bloatware o las apps de fábrica, también son programas que se alimentan de la RAM del smartphone. En la sección Aplicaciones, varias de ellas pueden deshabilitarse, evitando que consuman recursos sin aportar valor real al usuario.

Organiza el almacenamiento

Actualmente, los smartphones cuentan con un gran almacenamiento físico predeterminado. Sin embargo, las fotos, videos, aplicaciones y otros archivos pueden reducir rápidamente el espacio del dispositivo y su rendimiento. El uso de la nube es una alternativa clave para resguardar contenidos importantes, mientras que herramientas de limpieza como “Liberar espacio” o iManager -aplicación de gestión integrada en equipos vivo com el vivo V60 lite- permiten eliminar archivos innecesarios y optimizar el almacenamiento físico.

Limpiar el caché de aplicaciones poco usadas también ayuda a mantener una experiencia más fluida en el uso diario.

Cuidado con tus apps de streaming y el navegador

Las descargas para visualización offline en plataformas de streaming suelen ocupar gran espacio, especialmente en alta calidad, por lo que es recomendable eliminarlas una vez vistas. En el caso del navegador, mantener múltiples pestañas abiertas incrementa el consumo de memoria RAM; cerrarlas manualmente aporta a un funcionamiento más ágil del equipo.

Actualizar el sistema operativo y reinicio semanal

Las actualizaciones del sistema operativo incorporan mejoras de seguridad y optimizan la gestión de recursos. Aunque puedan tomar algunos minutos, son fundamentales para el buen desempeño del dispositivo. Además, reiniciar el smartphone al menos una vez por semana permite liberar memoria acumulada y mantener el sistema operativo estable.

Aplicar estos hábitos de limpieza digital ayuda a extender la vida útil del smartphone: “Adoptar rutinas simples de limpieza digital permite que el smartphone mantenga un rendimiento estable en el tiempo, reduzca el desgaste de la batería y ofrezca una mejor experiencia al usuario”, señala Olave.