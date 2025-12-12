 Aumentan los ciberataques a sistemas Linux y macOS

Aumento de ciberataques a sistemas Linux y Mac en América Latina, con miles de intentos diarios.

Redacción T21 / 12.12.2025 / 3:32 pm

Kaspersky advierte un aumento constante de ataques contra sistemas usados en trabajo, servidores y dispositivos personales.

América Latina se ha consolidado como una de las regiones más impactadas por los ciberataques dirigidos a sistemas Linux y Mac, según el Panorama de Amenazas de Kaspersky. Entre agosto de 2024 y julio de 2025, se registraron 726 mil ataques bloqueados en sistemas Linux, lo que representa un promedio de 2 mil ataques diarios en la región.

En el caso de los computadores de Apple con sistema Mac, se contabilizaron 431.811 ataques, con un promedio de 1.183 intentos de ataque por día. A continuación, se detallan los países más afectados, los tipos de amenazas más frecuentes y recomendaciones para mantenerse protegido.

Entre el periodo mencionado, Perú registró 42 mil ataques bloqueados en sistemas Linux. En cuanto a los sistemas Mac, se detectaron 33 mil intentos de ataque, lo que refleja el interés creciente de los ciberdelincuentes en este tipo de dispositivos en el país.

Entre los países más impactados por ataques a sistemas Linux en la región se encuentran Brasil (385 mil), Chile (116 mil), México (100 mil), Colombia (67 mil) y Perú (42 mil). Por su parte, los ataques dirigidos a sistemas Mac afectaron principalmente a Brasil (180 mil), México (84 mil), Ecuador (35 mil), Colombia (33 mil) y Perú (33 mil).

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, explica: “Antes se creía que estos sistemas eran inherentemente más seguros, pero esa premisa ya no se sostiene frente a la sofisticación de los atacantes. El alto uso de Linux en infraestructuras críticas, servidores y dispositivos IoT lo convierte en un objetivo clave. De igual forma, la creciente popularidad de los computadores Apple con sistema Mac atrae la atención de los ciberdelincuentes”.

“Es fundamental que empresas, organismos públicos y usuarios adopten una postura proactiva en materia de seguridad. La protección no es opcional, sino una necesidad constante. Mantener los sistemas actualizados, utilizar soluciones confiables y emplear contraseñas seguras siguen siendo medidas básicas pero esenciales”, concluye Assolini.

Kaspersky ofrece algunos consejos sencillos para proteger sus sistemas: