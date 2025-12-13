Desafíos de los Data Centers en temporada de descuentos

La infraestructura digital clave para el éxito de las ventas en línea en diciembre.

Redacción T21 / 13.12.2025 / 2:02 pm

Los descuentos de fin de año se acercan rápidamente. Con ellos, llega un desafío inmenso para las plataformas de comercio electrónico en el país. Los consumidores están listos para aprovechar las ofertas, pero el éxito de la jornada dependerá de tres pilares tecnológicos que definirán la diferencia entre ganancias récord y pérdidas significativas.

Según el reporte más reciente de la DIAN, durante los "Black Days" de noviembre de 2025, el comercio registró ventas por 72,8 billones de pesos, procesando más de 176 millones de facturas electrónicas. Con ese volumen financiero, la estabilidad operativa deja de ser una opción, cualquier minuto de inactividad representa un costo de oportunidad inmenso.

Para Ricardo Imbacuán, Sales Director de Data Center, Clúster Andino, de Cirion Technologies, "los centros de datos actúan como el corazón digital de estas jornadas; es allí donde realmente se procesan los millones de solicitudes simultáneas. Durante picos de tráfico tan agresivos, la capacidad de cómputo y la redundancia del Data Center son lo único que evita el colapso de la tienda virtual. Una infraestructura robusta no es un lujo, es el motor que asegura que la disponibilidad del servicio se mantenga intacta frente a la avalancha de compradores".

Disponibilidad, velocidad y seguridad: el reto digital

El primer pilar en estas fechas es la disponibilidad. Nada es más costoso para un vendedor que un sitio web "caído" en plena hora pico. Esto exige una infraestructura de servidores robusta, a menudo centralizada en centros de datos capaces de balancear la carga y soportar la avalancha de tráfico simultáneo. Cada minuto de inactividad se traduce en ventas perdidas y clientes que migran a la competencia.

Inmediatamente después, surge la exigencia de la velocidad. El consumidor digital moderno es impaciente y espera tiempos de carga casi instantáneos. Una plataforma lenta o que presenta demoras evidentes en la navegación corre un alto riesgo de perder al visitante. Esta agilidad de respuesta no solo depende de los servidores, sino de la capacidad de minimizar la latencia, un factor determinante para entregar el contenido sin demoras.

Esta combinación de estabilidad y agilidad conforma la experiencia de usuario. Hoy en día, la lealtad del cliente en el comercio digital ya no se basa únicamente en el precio. Si la infraestructura permite una navegación fluida y un proceso de pago ágil, el comprador no solo concretará la transacción, sino que probablemente regresará.

Finalmente, el pilar más crítico es la seguridad. Con el aumento de transacciones, también se disparan los intentos de ciberataques y fraudes. Los delincuentes buscan activamente vulnerabilidades para robar datos de tarjetas de crédito. La protección debe ser integral, blindando tanto los servidores donde residen los datos como las redes por donde estos viajan.

“Garantizar la protección de los datos no es solo una obligación legal, sino la base de la confianza del consumidor. Las compañías deben proteger sus pasarelas de pago y asegurar que sus certificados de seguridad estén vigentes. Una brecha de seguridad durante esta temporada puede tener repercusiones reputacionales y financieras que duran mucho más que la jornada de descuentos”, puntualiza Imbacuán.

El ecosistema de un Data Center Carrier Neutral es clave para llegar a estas condiciones. Tener sus servidores en un sitio que le permita elegir libremente entre los tantos proveedores de red ahí conectados es un importante reto que un gerente de infraestructura puede brindar a su compañía. El ecosistema del Data Center también le permite interconexiones directas con sus principales partners en la jornada de compras de sus clientes. Bancos, medios de pago, servicios de crédito, bases de datos, además de proveedores de soluciones técnicas como CDN, Seguridad, computación en nube. Estar ubicado en un Centro de Datos no es más por la solidez del edificio, sino que también y principalmente una estrategia para constante innovación tecnológica de sus sistemas.

La temporada de descuentos decembrinos dejó de ser una simple maratón de ofertas. Para el comercio, es el examen final de su infraestructura digital, desde el procesamiento central hasta las interconexiones y sistemas. El éxito ya no se mide solo en el volumen de ventas, sino en la capacidad de gestionar la innovación del negocio de forma rápida, estable y, sobre todo, segura.